Cả Hà Nội rủ nhau ra đường trong ngày chất lượng không khí lọt top tốt nhất thế giới

Sáng nay, cả Hà Nội thức dậy với một cảm giác rất khác. Không còn lớp sương mờ hay bầu trời xám đục, thay vào đó là màu xanh nhạt trong trẻo, ánh nắng lên nhẹ và không khí có phần dễ chịu hơn hẳn. Cảm giác về một ngày Hà Nội có bầu không khí lọt top tốt nhất thế giới được chia sẻ rần rần khắp MXH.

Video: Hà Nội trong ngày không khí lot top tốt nhất thế giới

Theo dữ liệu từ hệ thống IQAir, trong sáng 14/12, chỉ số AQI tại Hà Nội đã giảm xuống mức trung bình, cho thấy tình trạng ô nhiễm không khí được cải thiện đáng kể so với những ngày trước đó. Đáng chú ý, tại thời điểm ghi nhận, Hà Nội xếp thứ 58 trong danh sách các thành phố có chất lượng không khí sạch nhất thế giới - một vị trí hiếm hoi khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Sau nhiều ngày liên tiếp phải "sống chung" với cảnh không khí ô nhiễm, việc Hà Nội lọt top thành phố có chất lượng không khí tốt đã trở thành một "tin vui" đúng nghĩa. Và càng đặc biệt hơn khi điều đó rơi đúng vào cuối tuần - khoảng thời gian mà người Hà Nội vốn đã có thói quen ra đường để cà phê, dạo phố, gặp gỡ bạn bè.

Không khó để nhận ra, chỉ cần bước ra ngoài đường là thấy không khí cuối tuần hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn. Bầu trời trong và xanh sau nhiều ngày mờ mịt trở thành lý do đủ thuyết phục để mọi người… ra khỏi nhà. Những con phố quen thuộc cũng nhộn nhịp hơn khi người ta muốn tận hưởng cảm giác được hít thở không khí trong lành.

Các quán cà phê có không gian ngoài trời gần như kín chỗ từ sáng. Những bộ bàn ghế đặt sát vỉa hè, ban công hay sân thượng đều được lấp đầy bởi khách. Người thì thong thả nhâm nhi cà phê, người mang theo laptop làm việc, người chỉ đơn giản ngồi trò chuyện, ngước nhìn bầu trời xanh mà lâu rồi mới thấy rõ đến vậy. Nhiều quán còn tranh thủ mở hết cửa, kéo rèm sang hai bên để đón trọn nắng gió tự nhiên.

Ở khu vực hồ Trúc Bạch, hồ Tây, không khí cuối tuần càng thêm rõ rệt. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ rủ nhau đi dạo quanh hồ, có người chọn đạp vịt, có người chỉ đơn giản đi bộ chậm rãi, tận hưởng cảm giác dễ chịu. Tiếng cười nói, tiếng nước khua nhẹ, tất cả tạo nên một khung cảnh rất "Hà Nội" nhưng lại hiếm hoi trong bối cảnh ô nhiễm không khí thời gian gần đây.

Các bạn trẻ cũng không bỏ lỡ dịp này để ra đường chụp ảnh. Từ những góc phố quen thuộc, bờ hồ, công viên cho đến ban công quán cà phê, đâu đâu cũng thấy người giơ máy, tạo dáng, lưu lại khoảnh khắc bầu trời xanh hiếm có. Nhiều người chia sẻ rằng, thời tiết hôm nay cực kỳ "chiều lòng người", nhất là những ai muốn chụp ảnh "sống ảo".

Trên mạng xã hội, loạt bài đăng với nội dung về thời tiết và không khí Hà Nội hôm nay cũng xuất hiện dày đặc. Không ít người còn tranh thủ rủ rê bạn bè, người thân đi chơi, đi dạo, như một cách tận hưởng trọn vẹn ngày cuối tuần hiếm hoi dễ chịu.

Dù chỉ là một ngày bình thường trong nhịp sống quen thuộc, nhưng cảm giác được hít thở bầu không khí dễ chịu, nhìn thấy bầu trời xanh rõ ràng trên đầu vẫn đủ khiến người Hà Nội thấy vui hơn, nhẹ nhõm hơn. Những bước chân ra phố hôm nay không chỉ để cà phê, dạo chơi hay chụp ảnh, mà còn là cách để tận hưởng trọn vẹn một Hà Nội trong trẻo, khoáng đạt và đầy năng lượng. Một ngày mà thành phố dường như chậm lại đôi chút, để người ta có thời gian cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp rất đời, rất thật của Hà Nội khi không khí trở nên dễ thở và lòng người cũng vì thế mà thư thái hơn.