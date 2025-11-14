Món ngon brand xịn cho dân văn phòng, loạt thương hiệu đổ bộ ShopeeFood có giá siêu hời

Bữa trưa ở văn phòng luôn là khoảng thời gian "khó nhằn" với hội công sở bởi ít thời gian đi ăn, lại thêm muốn no bụng mà không tốn quá nhiều tiền. Hôm nay mình đã thử order một loạt món ăn ngon, xịn mà chỉ từ 30.000 đồng bao ship, đúng là bất ngờ vì chất lượng lại vượt ngoài mong đợi.

Từ món mì Ý cay nóng hổi, bánh ngọt tráng miệng, đến trà sữa và matcha béo ngậy, tất cả đều nhanh gọn, tiện lợi và cực kỳ hợp để ăn trưa. Sau thời gian chờ, những món ăn đầy đủ hương vị đã có mặt ngay tại văn phòng, vừa no bụng vừa "sang" như đi ăn nhà hàng.

Các món ăn hấp dẫn đến từ brand xịn của tính năng Ăn - Ngon - Rẻ

No căng bụng với Mỳ Ý trứ danh Jollibee và donut BreadTalk

Để bắt đầu bữa trưa, mình đã chọn combo Mì Ý Cay và nước vừa của Jollibee, một trong những món best seller của thương hiệu, và đúng là không khó để hiểu lý do vì sao như vậy. Sợi mì mềm mà không bị bở, được trộn cùng nước sốt cà chua cay nhẹ, có chút chua thanh, tạo cảm giác cực kỳ kích thích vị giác.

Combo Mì Ý Cay và nước vừa của Jollibee

Thịt băm và phô mai phủ lên trên, khi ăn cùng mì còn nóng hổi, tan chảy, hòa quyện hoàn hảo với nước sốt. Một điểm cộng nữa là combo này còn đi kèm một ly nước cỡ vừa, bạn có thể chọn Coca, Fanta hay bất kỳ loại nước nào bạn thích. Tất cả được đóng gói gọn gàng, tiện lợi, được giao đến văn phòng mà không lo bị đổ hay nguội nhanh. Giá cả lại rất hợp lý, phù hợp cho những ai muốn bữa trưa vừa no bụng vừa tiết kiệm.

Tiếp theo, mình kết thúc bữa trưa với Chocolate Rainbow Donut của BreadTalk, một lựa chọn hoàn hảo cho những ai thích ăn thêm món tráng miệng. Chiếc bánh donut mềm xốp, không quá ngọt, bên ngoài phủ lớp socola đắng béo khiến hương vị thêm đậm đà.

Chocolate Rainbow Donut của BreadTalk mềm xốp, không quá ngọt, bên ngoài phủ lớp socola đắng béo

Dù bánh được để lạnh nhưng vẫn giữ được độ mềm vừa phải, ăn không bị cứng, cắn một miếng là cảm nhận được độ mịn và vị thơm của socola. Đây đúng là món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, hoàn hảo để kết thúc bữa trưa, đặc biệt với những ai thích đồ ngọt nhưng không muốn vị quá ngấy.

Hội mê đồ ngọt không thể bỏ lỡ The Alley và Matcha Vibe

Nếu bạn đang tìm một ly nước để đổi vị vào buổi trưa, hồng trà sữa của The Alley là một lựa chọn khá hợp lý. Trà được pha đậm vị nhưng không quá nồng, kết hợp với vị ngọt vừa phải, tạo cảm giác dễ uống và dễ chịu, giúp bạn tỉnh táo hơn sau một buổi sáng làm việc căng thẳng. Đặc biệt, The Alley còn cho phép bạn tuỳ chỉnh mức độ ngọt theo sở thích, rất thích hợp cho những ai không muốn uống quá ngọt nhưng vẫn muốn tận hưởng trọn vẹn hương vị của trà sữa. Ly nước được đóng gói khá chỉn chu, bên cạnh đó giá cả cũng rất hợp lý, chỉ tầm 30.000 đồng, khiến đây trở thành một lựa chọn vừa ngon vừa tiết kiệm cho bạn.

Hồng trà sữa của The Alley là một lựa chọn khá hợp lý cho buổi trưa

Còn với những ai yêu thích matcha, Coconut Matcha của Matcha Vibe là một lựa chọn thú vị để thưởng thức. Ly nước nhỏ xinh, bao bì dễ thương, bên trong là sự kết hợp giữa matcha thơm và nước dừa, tạo nên hương vị vừa lạ vừa dễ chịu. Vị matcha đậm, ngọt thơm, hòa cùng vị thanh nhẹ của nước dừa, thích hợp cho những ai hảo ngọt. Đây là món nước lý tưởng nếu bạn muốn vừa giải khát, vừa thưởng thức hương vị đặc trưng, lại còn cập nhật xu hướng "matcha" đang rất hot hiện nay cho buổi trưa của mình.

Coconut Matcha của Matcha Vibe là một lựa chọn thú vị để thưởng thức.

Những món ăn và đồ uống này đều có thể dễ dàng order ngay trên tính năng Ăn Ngon Rẻ của ShopeeFood, mức giá chỉ từ 30.000 đồng và bao ship tận nơi. Không chỉ rẻ, tiện lợi, tính năng này còn giúp bạn khám phá nhiều món ăn đa dạng, mới lạ ngay gần công ty mà trước đây có thể chưa biết đến. Chỉ vài thao tác trên ứng dụng tại mục Bao Hết Phí Ship, bạn vừa có một bữa trưa no bụng, vừa được thưởng thức đồ ăn chất lượng, lại tiết kiệm thời gian và chi phí đúng chuẩn "xịn mà rẻ" cho dân văn phòng.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!