Vietnam Airlines phát 1 chiếc túi nhỏ để giữ an toàn, từ đó cô gái lúc nào cũng mang khư khư theo bên người

Trên mỗi chuyến bay, bên cạnh những hướng dẫn quen thuộc về thắt dây an toàn hay vị trí áo phao, vấn đề bảo đảm an toàn với các thiết bị điện tử hay pin sạc trong suốt hành trình bay ngày càng được các hãng hàng không đặc biệt lưu ý. Trong đó, sạc dự phòng là vật dụng gần như không thể thiếu của hành khách hiện nay nhưng cũng tìm ẩn nguy cơ nếu sử dụng hoặc giữ không đúng cách.

Chính vì vậy, Vietnam Airlines thường chủ động hỏi han khách có mang theo pin dự phòng hay không, đồng thời nhắc rõ các thiết bị điện tử không được để trong hành lý ký gửi. Với những hành khách mang theo sạc dự phòng bên người, tiếp viên sẽ phát một chiếc túi zip chuyên dụng nhằm giảm thiểu rủi ro và góp phần bảo đảm an toàn bay.

Ảnh: @thuyloan

Chiếc túi tưởng chừng rất đơn giản ấy lại vô tình trở thành món đồ được nhiều người yêu thích. Sau khi chuyến bay kết thúc, không ít hành khách lựa chọn giữ lại chiếc túi thay vì bỏ đi, bởi sự tiện lợi và tính ứng dụng cao. Đơn cử như một hành khách Việt chia sẻ rằng cô được phát chiếc túi này trong chuyến bay trở về từ Hà Nội nhưng thay vì bỏ đi, cô lại tận dụng chiếc túi này để đựng những đồ vật cá nhân.

Từ đó đến nay, chuyến bay nào cô cũng mang theo bên mình, không chỉ để đựng sạc dự phòng mà còn dùng cho nhiều mục đích khác. Khi đi chơi, cô cho các thiết bị điện tử này vào túi để tránh ẩm ướt, nhất là trong những ngày mưa, và cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Câu chuyện xoay quanh chiếc túi đựng sạc dự phòng của Vietnam Airlines sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bài viết nhận về nhiều lượt bình luận, trong đó không ít người bày tỏ sự đồng cảm và cho biết họ cũng giữ lại chiếc túi này để dùng lâu dài vì quá tiện lợi. Nhiều ý kiến chia sẻ như: “Ê tôi cũng thích túi này nha. Nó vừa đi với cái điện thoại và cục sạc dự phòng của tôi luôn”, “Mình cũng có để dành để dùng. Túi dày nên dùng siêu thích luôn”.

Ảnh: @pica_laca

Có thể thấy, ngoài mục đích ban đầu là phục vụ an toàn bay, chiếc túi đựng sạc dự phòng của Việt Nam Airline đã được nhiều hành khách linh hoạt tận dụng trong đời sống thường ngày. Từ đựng điện thoại, pin dự phòng, máy ảnh đến việc bảo vệ các thiết bị điện tử khi di chuyển, túi nhỏ ấy đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc không ít người.