Shipper đột quỵ ngay giữa ngã 4 khi đang giao hàng, được người đi đường cứu sống thần kỳ: Danh tính cô gái gây ngỡ ngàng

Nghề shipper giao đồ ăn vốn gắn liền với áp lực thời gian, đường sá đông đúc và cường độ làm việc liên tục. Từ sáng sớm đến đêm muộn, nhiều người phải rong ruổi ngoài đường trong nắng nóng, mưa gió, thậm chí đánh đổi cả sức khỏe để kịp từng đơn hàng. Không ít tình huống nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào - và đôi khi, ranh giới giữa an toàn và tai nạn chỉ tính bằng vài phút.

Một câu chuyện xảy ra tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cách đây không lâu đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, nhưng cũng ấm lòng vì sự tử tế xuất hiện đúng lúc.

Khoảng 14h15 ngày 5/9/2025, tại ngã tư đường Hoàng Hương và Phượng Tê, khu vực trung tâm huyện Vân Mộng, nắng nóng gay gắt bao trùm cả con đường, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt nhựa. Giữa dòng xe cộ qua lại, bất ngờ một nam shipper đang giao hàng ngồi bệt xuống đất ngay trên làn xe cơ giới, người tựa vào xe máy, hoàn toàn bất động.

Người đàn ông trong trạng thái co giật, mồ hôi đầm đìa, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Giữa ngã tư đông xe, khung cảnh ấy khiến nhiều người đi đường vừa lo lắng vừa bối rối, không biết phải xử lý thế nào khi nguy hiểm rình rập chỉ cách vài mét.

(Ảnh: Hồ Bắc Nhật báo)

Đúng lúc đó, khi đang dừng đèn đỏ và chờ sang đường bằng xe điện, Đồ Thần - y tá thuộc Trung tâm pha chế tĩnh mạch của Bệnh viện Nhân dân huyện Vân Mộng - đã chú ý đến sự việc.

"Không ổn rồi, chắc có chuyện xảy ra!" - không chút do dự, sau khi quan sát nhanh và xác nhận không có xe đang lao tới, cô lập tức băng qua ngã tư, nhanh chóng tiếp cận người gặp nạn. Ngồi xuống gọi hỏi liên tục, Đồ Thần nhận thấy nam shipper có phản ứng nhẹ nhưng lời nói không rõ ràng, ý thức mơ hồ, tay chân co giật dữ dội. Sau nhiều lần cố gắng, anh chỉ khó nhọc thốt ra vài từ đứt quãng: "Người… không… cử động… được."

Nhận thấy 2 người đang ở đúng điểm giao cắt của làn xe cơ giới vô cùng nguy hiểm, Đồ Thần nhanh chóng vòng ra phía sau, cố gắng đỡ và di chuyển nam shipper sang làn rẽ phải. Tuy nhiên, anh vẫn không thể ngồi vững, có nguy cơ ngã xuống khu vực điểm mù của các phương tiện. Không chần chừ, cô cắn răng dìu anh từng bước, đưa đến khu vực an toàn hơn dưới bóng cây ven đường.

Tình huống lúc này vô cùng khẩn cấp, trong khi bệnh viện huyện chỉ cách đó vài trăm mét. Sau khi nhẹ nhàng hỏi xem anh còn có thể ngồi được hay không, Đồ Thần từ từ đỡ nam shipper lên yên sau xe điện, để anh tựa vào lưng mình. Một tay giữ chặt tay lái, tay còn lại bảo vệ người phía sau, cô nhanh chóng đưa anh thẳng đến bệnh viện.

Chỉ vài phút sau, xe điện dừng trước khu nội trú của Bệnh viện Nhân dân huyện Vân Mộng. Tuy nhiên, vừa vào đến sảnh, nam shipper bất ngờ ngã quỵ xuống đất, toàn thân co giật, miệng trào dịch. Đồ Thần lập tức quỳ xuống sơ cứu, làm sạch khoang miệng cho anh. Các nhân viên y tế và người nhà xung quanh nhanh chóng hỗ trợ, khoa Cấp cứu được gọi tới. Chưa đầy 2 phút sau, bác sĩ và điều dưỡng mang theo thiết bị cấp cứu có mặt, tiến hành thở oxy, thăm khám và chuyển bệnh nhân vào khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Chỉ đến khi tận mắt thấy nam shipper được đưa vào ICU, Đồ Thần mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Vì sắp đến giờ nhận ca, cô vội vàng chạy về khoa làm việc. Đến lúc thay đồ, cô mới nhận ra mình đã ướt đẫm mồ hôi. "Lúc đó chỉ lo cứu người, đến cả mũ bảo hiểm cũng quên tháo ra," cô cười nói.

(Ảnh: Hồ Bắc Nhật báo)

Chia sẻ sau sự việc, nữ y tá nói giản dị: "Thật sự lúc ấy tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ là phản xạ bản năng - tôi là y tá, tôi phải cứu người. Bất kỳ đồng nghiệp nào gặp tình huống này cũng sẽ làm như vậy."

Sáng 6/9, Bệnh viện Nhân dân huyện Vân Mộng đã phát thư khen, trực tiếp biểu dương Đồ Thần vì tinh thần bình tĩnh, chuyên nghiệp và nhân văn trong tình huống khẩn cấp. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, tình trạng của nam shipper đã cải thiện rõ rệt. Sau khi chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường, anh đã xuất viện an toàn vào cùng ngày.

Câu chuyện này một lần nữa cho thấy những rủi ro mà shipper giao đồ ăn phải đối mặt mỗi ngày - từ tai nạn giao thông, thời tiết khắc nghiệt cho đến các vấn đề sức khỏe do làm việc quá sức. Giữa guồng quay mưu sinh ấy, việc gặp được một người sẵn sàng dừng lại, giúp đỡ đúng lúc có thể trở thành bước ngoặt sinh tử. Và với nam shipper trong câu chuyện trên, đó thực sự là một may mắn hiếm hoi giữa đời thường đầy áp lực.