Từ 1/1/2026, bạn sẽ mất quyền lợi này nếu chưa làm hộ chiếu

Những năm gần đây, hộ chiếu ngày càng trở thành giấy tờ không thể thiếu với nhiều người, từ nhu cầu đi du lịch, công tác cho tới học tập ở nước ngoài. Việc chủ động sở hữu hộ chiếu sớm không chỉ giúp thuận tiện trong các kế hoạch cá nhân mà còn giúp người dân tránh bị động trước những thay đổi về chính sách liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.

Để hỗ trợ người dân và thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, Việt Nam đã áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và một số giấy tờ xuất nhập cảnh liên quan. Tuy nhiên, ưu đãi này sắp kết thúc và từ 1/1/2026, thủ tục làm hộ chiếu sẽ không áp dụng quyền lợi này nữa.

Cụ thể, theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, chính sách hỗ trợ giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2025.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Bộ Công an)

Chính sách giảm lệ phí nói trên được quy định tại Thông tư số 64/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/6/2025. Theo đó, lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh và tem AB được giảm một nửa so với mức thu tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC. Việc giảm phí không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí mà còn khuyến khích sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, hướng tới nền hành chính hiện đại, thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2026, toàn bộ lệ phí cấp hộ chiếu sẽ quay trở lại mức thu ban đầu theo Thông tư 25/2021/TT-BTC. Điều này đồng nghĩa với việc nếu chưa kịp làm hộ chiếu trong năm 2025, người dân sẽ mất quyền lợi giảm 50% lệ phí và phải chi trả số tiền cao hơn.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: congan.tayninh.gov.vn)

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Tây Ninh cũng khuyến khích người dân cân nhắc nâng cấp sang hộ chiếu gắn chíp điện tử để tận hưởng thêm nhiều tiện ích lâu dài. Loại hộ chiếu này cho phép người sở hữu đăng ký sử dụng cổng kiểm soát tự động (Autogate) tại các sân bay quốc tế và cửa khẩu, giúp làm thủ tục nhanh chóng, giảm tình trạng xếp hàng đông đúc.

Không chỉ vậy, chíp điện tử trong hộ chiếu còn lưu trữ dữ liệu sinh trắc học được mã hóa, tăng cường bảo mật, hạn chế nguy cơ làm giả và bảo vệ thông tin cá nhân tốt hơn so với hộ chiếu thông thường. Đặc biệt, hộ chiếu gắn chíp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, được nhiều quốc gia ưu tiên khi xét cấp thị thực, giúp công dân Việt Nam thuận lợi hơn khi đi công tác, du lịch hay học tập ở nước ngoài.

Để tận dụng chính sách giảm lệ phí, người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Sau khi đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, người dân chọn thủ tục "Cấp hộ chiếu phổ thông", điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, tải ảnh chân dung đúng quy định và đăng ký hình thức nhận kết quả phù hợp. Lệ phí được thanh toán trực tuyến sau khi hồ sơ được duyệt.

Với mốc thời gian 31/12/2025 đang đến gần, việc chủ động làm hộ chiếu sớm không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí mà còn tránh tình trạng quá tải thủ tục vào cuối năm - thời điểm nhiều người mới "chợt nhớ" đến cuốn hộ chiếu của mình.