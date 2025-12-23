Bay Vietjet cùng hạng ghế Business, SkyBoss - Phong cách người dẫn đầu

Áp dụng trên các đường bay trọng điểm TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội, Business và SkyBoss mang đến một hành trình nơi sự tinh tế, cảm xúc và tính cá nhân hóa dành cho quý khách, hiệu quả và tiện nghi hơn hết.

Ngay từ mặt đất, những hành khách với "phong cách người dẫn đầu" được phục vụ tại quầy làm thủ tục riêng, ưu tiên an ninh và lên tàu bay, xe đưa đón riêng, cùng không gian phòng chờ sang trọng – nơi hành trình bắt đầu trong sự thư thái, chủ động trước mỗi chuyến bay.

Trên không, khoang ghế da cao cấp, bố trí riêng, tạo nên một không gian yên tĩnh, dễ chịu. Trải nghiệm bay được nâng đỡ bằng dịch vụ ẩm thực nóng tươi, phong phú và thực dưỡng, phục vụ không giới hạn với những món ăn đặc trưng quen thuộc, được nhiều hành khách yêu thích như Phở, Bún bò Huế, Bánh mì, cà phê sữa, matcha… Mỗi bữa ăn không chỉ đáp ứng nhu cầu, mà còn mang theo hương vị thân quen và cảm giác được chăm sóc trong suốt hành trình.

Đi cùng ẩm thực là những giai điệu âm nhạc bất hủ, được lựa chọn tinh tế, tạo nên bầu không khí thư giãn, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc trên độ cao 10.000 mét – nơi hành khách có thể thả lỏng, suy tư, hoặc đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc riêng giữa bầu trời.

Trải nghiệm được hoàn thiện bởi sự chăm chút tận tâm, vui tươi và ngọt ngào của đội ngũ phi hành đoàn Vietjet. Phong cách phục vụ thân thiện, gần gũi nhưng chuyên nghiệp, luôn hiện diện đúng lúc và vừa đủ, mang đến cảm giác thân thuộc, ấm áp – một dấu ấn của sự khác biệt của dịch vụ Vietjet.

Song song với chất lượng dịch vụ, Vietjet tiếp tục phát huy thế mạnh mạng bay nội địa linh hoạt với tần suất cao, đặc biệt trên các trục kinh tế – du lịch trọng điểm, giúp hành khách chủ động thời gian, tối ưu lịch trình cho cả công tác lẫn nghỉ dưỡng.

Business và SkyBoss không chỉ là lựa chọn hạng vé, mà là một phong cách di chuyển – nơi mỗi hành trình được thiết kế để nâng niu cảm xúc, tiết kiệm thời gian và đồng hành cùng những người luôn đi trước, dẫn dắt và truyền cảm hứng.

Đường bay áp dụng

TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội

Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh

Thời gian áp dụng

Đối với hạng vé Business: từ ngày 01/01/2026 đến khi có thông báo mới

Đối với hạng vé SkyBoss: từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 30/06/2026

Giá trọn gói tham khảo

SkyBoss: chỉ từ 1.800.000 đồng

Business: chỉ từ 3.300.000 đồng

Đặc quyền dịch vụ (*)

Hành lý xách tay lên đến 18kg

Hành lý ký gửi lên đến 40kg

Phòng chờ cao cấp & 01 vé phòng chờ và xe đưa ra tàu bay tặng người đi cùng

Đặc quyền đổi chuyến bay sớm hơn

Ưu tiên làm thủ tục, an ninh và lên tàu bay

Ghế da cao cấp, khoang phục vụ riêng tư

Ẩm thực nóng tươi, phong phú – thực dưỡng không giới hạn

Giai điệu âm nhạc chọn lọc trong suốt hành trình

Nhân 2,5 lần điểm SkyJoy

Tổng đài chăm sóc riêng: 1900 6896

Business & SkyBoss là cam kết của Vietjet về một trải nghiệm bay tinh tế, giàu cảm xúc, được chăm chút bởi những nhân viên tận tâm, chu đáo, vui tươi, ẩm thực và những khoảnh khắc đáng nhớ.

(*) Điều kiện và điều khoản