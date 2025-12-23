Tận hưởng hành trình mua sắm tưng bừng mùa lễ hội cuối năm tại Singapore

Tháng 12, Singapore bước vào mùa lễ hội rực rỡ nhất năm, khi cả thành phố sáng bừng trong ánh sáng, âm nhạc và vô vàn lựa chọn mua sắm hấp dẫn. Đại lộ Orchard biến thành "đại tiệc mua sắm" kéo dài suốt mùa, những thương hiệu đồng loạt trình làng bộ sưu tập phiên bản giới hạn, trong khi đó các phiên chợ pop-up lại thu hút bởi quà tặng thủ công và món ngon theo mùa. Dù bạn đang tìm kiếm món quà độc lạ, muốn tự thưởng cho bản thân hay chỉ đơn giản là dạo bước trong không khí náo nhiệt, Singapore luôn có không gian trải nghiệm dành riêng cho bạn. Mỗi món đồ, mỗi góc phố tại Đảo quốc Sư tử hứa hẹn biến hành trình mua sắm cuối năm thành một trải nghiệm khó quên mà hiếm nơi nào trong khu vực có được.

"Lạc lối" giữa những thiên đường mua sắm tại Singapore mùa lễ hội

Không chỉ nổi tiếng là thiên đường mua sắm hàng đầu châu Á, Singapore còn biết cách biến trải nghiệm ấy thành một "nghi lễ" mùa cuối năm, với ánh sáng, âm nhạc, thiết kế độc bản cùng những trải nghiệm được cá nhân hóa. Trong đó, ba điểm dừng chân khiến giới sành điệu "cháy máy" check-in mỗi tháng 12 là The Shoppes tại Marina Bay Sands, ION Orchard và Paragon.

Nằm trong khu phức hợp Marina Bay Sands, The Shoppes là điểm dừng chân quen thuộc của nhiền tín đồ mua sắm tại Singapore, quy tụ hơn 170 thương hiệu hàng đầu thế giới. Mỗi dịp lễ hội, không gian nơi đây trở nên sống động hơn bao giờ hết. Các nhà mốt danh tiếng như Chanel, Louis Vuitton hay Dior thường trình làng những bộ sưu tập phiên bản giới hạn dành riêng cho dịp lễ, kết hợp cùng các khu trưng bày được thiết kế tỉ mỉ, mang đến trải nghiệm độc đáo. Du khách có thể tận hưởng dịch vụ cá nhân hóa như khắc tên hay gói quà thủ công.

Địa chỉ: 10 Bayfront Ave, Singapore 018956.

Thời gian mở cửa: Thứ 2-Thứ 5 & Chủ Nhật: 10.30am-11pm

Thứ 6 & Thứ 7: 10.30am-11.30pm.

Website: https://shoppes.marinabaysands.com/

Tọa lạc ngay trung tâm Orchard Road, ION Orchard được ví như "thánh đường" của thời trang, nổi bật bởi vẻ đẹp hiện đại và phóng khoáng. Nơi đây quy tụ hơn 300 cửa hàng flagship của nhiều thương hiệu quốc tế và các nhãn hiệu nội địa Singapore độc đáo.

Mùa lễ hội, toàn bộ trung tâm hóa thành bữa tiệc thị giác sống động với khu trưng bày nghệ thuật và loạt pop-up đỉnh cao như Clé de Peau Beauté Dreams Express Holiday Pop-Up hay Van Cleef & Arpels’ Ephemeral Décor. Du khách có thể tìm mua những sản phẩm phiên bản đặc biệt, trải nghiệm dịch vụ quà tặng độc quyền từ các thương hiệu và ghi lại khoảnh khắc trong không gian ngập tràn ánh sáng.

Địa chỉ: 2 Orchard Turn, Singapore 238801

Mở cửa hàng ngày từ 10am - 10pm

Website: https://www.ionorchard.com/en.html

Đặc biệt với du khách quốc tế, các trung tâm thương mại này còn mang đến ưu đãi hoàn thuế qua chương trình Tourist Refund Scheme, giúp việc "tậu" món quà mơ ước trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tìm kiếm dấu ấn "made in Singapore" với các sản phẩm thủ công độc lạ

Nếu muốn cảm nhận tinh thần sáng tạo đậm chất Singapore, du khách hãy dành một buổi dạo bước trên Haji Lane - con phố nhỏ đầy cá tính. Những bức tường graffiti nhiều màu, ánh đèn trang trí lấp lánh và mùi cà phê lan trong không khí khiến nơi đây trở thành thiên đường của những tâm hồn yêu nghệ thuật và vẻ đẹp khác biệt.

Hai bên đường là những căn shophouse nhỏ xinh, cùng các cửa hàng độc lập với concept cá tính, bày bán các sản phẩm thủ công độc lạ, có 1-0-2. Du khách có thể ghé Crafune để chọn túi da thủ công khắc tên theo yêu cầu, dừng chân ở Hygge với bộ sưu tập gốm nghệ nhân, nến thơm và phụ kiện trang trí tinh xảo, hay đơn giản là ngồi nhâm nhi cà phê trong một quán nhỏ giữa ánh đèn mùa lễ hội ấm áp.

Du khách có thể tự tay làm các món đồ thủ công mang dấu ấn độc bản tại Crafune, hay tận hưởng không khí lễ hội theo cách thật riêng tại khu phố Haji Lane. (Ảnh: Crafune)

Cách Haji Lane không xa, DORS at Design Orchard lại mang đến một sắc thái khác: hiện đại, sáng tạo và mang đậm tinh thần bản địa. Nằm nổi bật giữa đại lộ Orchard sôi động, tòa nhà DORS thu hút ánh nhìn với thiết kế tối giản mà tinh tế. Bên trong là không gian trưng bày của hơn 80 thương hiệu địa phương, từ thời trang, mỹ phẩm, đồ trang sức đến sản phẩm lifestyle được chế tác tỉ mỉ. Sau khi chọn được món quà "made in Singapore" ưng ý, du khách có thể lên khu vườn trên sân thượng của tòa nhà để ngắm nhìn toàn cảnh Orchard Road rực sáng trong mùa lễ hội, cho hành trình mua sắm thêm trọn vẹn và đáng nhớ.

Địa chỉ: 250 Orchard Rd, #01-01, Singapore 238905

Mở cửa hàng ngày từ 10.30am - 9.30pm

Website: https://dors.com.sg/

Tận hưởng trải nghiệm mua sắm trong không khí lễ hội cuối năm

Singapore những ngày cuối năm mang đến hành trình mua sắm vừa "chill", vừa ấm áp trong bầu không khí tưng bừng của lễ hội.

Tâm điểm của mùa lễ hội năm nay là sự kiện Christmas on a Great Street được tổ chức ở Orchard Road - con đường mua sắm nổi tiếng nhất Singapore. Tại quảng trường Ngee Ann City Civic Plaza, Great Christmas Market tái hiện khung cảnh chợ Giáng sinh châu Âu với những gian hàng ẩm thực, các món đồ trang trí thủ công, những món quà phiên bản đặc biệt chỉ có trong dịp này. Đây là nơi du khách dễ dàng tìm thấy những sản phẩm lạ mắt, độc đáo cho bản thân hoặc bạn bè.

Không hề kém cạnh, Lễ hội Christmas Wonderland thu hút du khách bằng không gian ánh sáng rực rỡ và loạt gian hàng nhỏ bày bán mỹ phẩm thủ công, trang sức nghệ nhân, bánh kẹo mùa lễ và quà tặng handmade. Mỗi món đồ mang một câu chuyện riêng, tạo nên điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sản phẩm độc đáo và làm phong phú thêm hành trình mua sắm tại Singapore.

Ở Singapore, trải nghiệm mua sắm cuối năm luôn đa sắc và giàu trải nghiệm.Những trải nghiệm đặc biệt chỉ có trong mùa lễ hội tại các trung tâm thương mại, nét cá tính độc đáo của Haji Lane hay không khí ấm áp, vui tươi ở những khu chợ Giáng sinh ngoài trời, mỗi điểm đến đều mang một sắc thái riêng biệt, góp phần tạo nên bức tranh rực rỡ của mùa mua sắm cuối năm. Với vô số lựa chọn từ thương hiệu quốc tế đến thiết kế bản địa, hãy dành tặng bản thân một chuyến mua sắm trọn vẹn và tận hưởng những khoảnh khắc khám phá đầy cảm hứng tại Singapore.