Bỏ túi ngay bí quyết tiết kiệm kiểu mới của sinh viên những ngày cuối năm

Một mình mà vẫn ăn ngon, chỉ 39.000 đồng với Bộ sưu tập Một Người Ăn

Cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn với sinh viên vì lịch thi và deadline dồn dập. Ăn uống cũng thành bài toán khó: không kịp nấu, mà đặt đồ ăn một mình thì dễ "cháy túi". Quỳnh Nga, sinh viên năm tư (Hà Nội) vẫn nhớ áp lực khi nhìn bảng chi tiêu tháng 12 năm ngoái. "Tuần đó mình thi ba môn, nộp hai bài tiểu luận. Ăn ngoài liên tục tốn quá nên có ngày chỉ kịp mì tôm cho nhanh và rẻ," Nga kể. Từ đó, cô quyết không để lịch sử lặp lại.

Năm nay, Nga đã bắt đầu xắn tay tìm cách tối ưu những khoản ăn uống trong những ngày thi cử. Thay vì gọi đồ ăn ngẫu hứng, Nga ưu tiên chọn các món trong bộ sưu tập "Một Người Ăn" trên GrabFood, nơi có đủ các lựa chọn quen thuộc như cơm, bún, xôi, mì… với mức giá hợp lý cho túi tiền của sinh viên. "Nhiều món ngon mà chỉ có 39.000 đồng, bao gồm phí ship. Cũng nhờ thế mà năm nay mình vừa thể ăn ngon, đủ chất mà vẫn không lo vượt chi tiêu" - cô hào hứng chia sẻ.

Bộ sưu tập "Một Người Ăn" là bí kíp giúp Nga có một bữa ăn ngon, đủ chất mà vẫn tiết kiệm.

Gói hội viên dành cho sinh viên - luôn "thủ sẵn" ưu đãi di chuyển và ăn uống

Còn với Hoàng Dũng, sinh viên năm nhất (TP.HCM), việc bước vào đại học cũng là lần đầu cậu tự quản lý toàn bộ chi tiêu cá nhân. Học xa nhà, sống trong môi trường mới và có nhiều tự do hơn so với hồi cấp ba, Dũng khá "thoáng tay" trong chuyện chi tiêu vào những tháng đầu làm sinh viên với những buổi "đu" concert, chạy show từ Nam ra Bắc, rồi các chuyến du lịch tự túc cùng hội bạn thân.

Dũng chia sẻ: "Thời gian đầu lên đại học, cuộc sống của mình cứ rơi vào một vòng lặp quen thuộc: đầu tháng thì rủng rỉnh, tiêu pha thoải mái, nhưng càng về cuối tháng lại phải chắt bóp từng đồng. Có hôm ôn bài muộn, trong phòng trọ không còn gì ăn, muốn đặt đồ ăn mà cũng phải cân nhắc rất lâu vì sợ hết tiền."

Chính những tình huống như vậy khiến Dũng nhận ra cần sớm điều chỉnh lại cách chi tiêu hằng ngày. Tận dụng lợi thế là sinh viên, Dũng đã tham gia gói GrabUnlimited cho Sinh Viên để luôn có sẵn mã ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của Grab. "Phí đăng ký chỉ 12.500 đồng/tháng thôi nhưng đổi lại mình được gần cả trăm mã di chuyển đồng giá 19.000 đồng cho chuyến xe dưới hoặc bằng 30.000 đồng để đến trường. Đó là chưa kể đặt đồ ăn thì được freeship, mà còn có được thêm mã giảm trên tổng đơn." - Dũng cười nói.

Dũng cho biết cậu thường xuyên tận dụng ưu đãi từ gói GrabUnlimited cho Sinh Viên cho cả đi lại lẫn ăn uống. Sau một thời gian, các ưu đãi này giúp cậu giảm đáng kể chi phí sinh hoạt mỗi tháng, nhất là mùa thi cuối năm bận rộn. Quan trọng hơn, luôn có sẵn mã giảm giá giúp Dũng chủ động chi tiêu, không còn "đắn đo từng cuốc xe hay bữa ăn". Cậu kết luận: "Tiết kiệm với mình không phải thắt lưng buộc bụng, mà là chi tiêu thông minh nhờ tận dụng ưu đãi."

Nhờ tham gia GrabUnlimited cho Sinh Viên, Dũng tiết kiệm được kha khá chi phí di chuyển và ăn uống mỗi ngày.

Ăn càng đông, càng tiết kiệm nhờ đặt đơn nhóm

Vào những đợt thi cử, những buổi họp nhóm làm bài, học chung ôn thi hay ngồi làm dự án tới tối khuya thường khó tránh khỏi chuyện "ăn xế" hoặc "ăn đêm". Những dịp như vậy, Hoàng Dũng thường rủ mọi người đặt đồ ăn qua app cho nhanh và tiết kiệm hơn.

Đơn đông người và nhiều món nên để đỡ nhầm lẫn, Dũng thường tận dụng tính năng "Đặt đơn nhóm" trên GrabFood. Tính năng này vừa giúp cả nhóm dễ chia tiền, vừa có thể áp thêm mã giảm cho đơn nhóm, phí ship chia ra cũng "nhẹ ví" hơn. Chưa kể, với tổng giá trị đơn lớn, Dũng còn có thể "áp" thêm các mã ưu đãi "xịn" khác.

Kết hợp việc đang tham gia gói GrabUnlimited cho Sinh Viên sẽ có ưu đãi tự động giảm giá phí vận chuyển, cậu bạn cứ thế tha hồ áp "mã chồng mã": "Hôm đó 5 đứa mình rủ nhau đặt cơm tấm sườn bì chả hết 300.000 đồng. Sau khi áp các mã giảm, tổng đơn chỉ còn 246.000 đồng. Chia ra mỗi người chỉ khoảng 50.000 đồng."

Thêm bạn không chỉ thêm vui, mà còn giúp mỗi bữa ăn cùng hội bạn trở nên tiết kiệm hơn nhờ các giải pháp của Grab.

Đi ăn tất niên kiểu sinh viên: Mua trước voucher để tiết kiệm hơn

Còn với Quỳnh Nga, lịch tất niên năm nay còn dày hơn khi cô bắt đầu đi thực tập. Vì vậy mà ngoài những cuộc hẹn với bạn bè, cô phải tham gia buổi liên hoan với đồng nghiệp. Từ chối mãi thì ngại, mà đi nhiều lại tốn kém, Nga xung phong nhận nhiệm vụ tìm nhà hàng để chủ động chọn quán có mức giá hợp lý.

Cũng nhờ thế mà cô bạn khám phá ra mục "Đi Ăn Nhà Hàng" trên ứng dụng Grab, với vô vàn những lựa chọn nhà hàng quen thuộc với sinh viên như Dooki, The Pizza Company, Kichi Kichi... Không chỉ mua được voucher với ưu đãi lên đến 50%, cả nhóm còn có thể đặt bàn để không phải đợi chờ lâu. "Tụi mình hay đặt bàn trước qua app cho chắc, rồi mua voucher để dùng tại chỗ. Như hôm trước, lần đầu mình thanh toán qua Grab còn được giảm thêm 15% trên tổng hóa đơn nữa. Đi đông chia ra thì rẻ hơn hẳn" - Nga chia sẻ.

Mua trước voucher nhà hàng là bí quyết giúp Quỳnh Nga tiết kiệm hiệu quả trong những buổi tất niên.

Nga cũng cho biết, ngoài các nhà hàng ăn uống, mục này còn có nhiều voucher của các quán cà phê, trà sữa như Phê La, Cheese Coffee hay Universal Coffee, rất phù hợp cho những buổi hẹn hò cùng nhóm bạn.

Có thể thấy, dịp cuối năm, nhu cầu chi tiêu ngày càng tăng cao, đặc biệt ở khoản ăn uống và tụ tập bạn bè. Trong đó, việc tận dụng các giải pháp tiết kiệm từ những nền tảng quen thuộc như Grab không chỉ giúp sinh viên giảm bớt áp lực chi tiêu, mà còn tạo điều kiện để họ vẫn tận hưởng trọn vẹn những bữa ăn vui vẻ trong dịp cuối năm.