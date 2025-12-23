Cảnh báo khẩn cho ai hay sạc điện thoại ở sân bay

Trong lúc chờ chuyến bay, không ít hành khách rơi vào cảnh điện thoại bị hết pin. Việc di chuyển liên tục, sử dụng bản đồ, vé điện tử, liên lạc hay giải trí khiến điện thoại sụt pin nhanh hơn bình thường. Vì thế, các trạm sạc điện thoại, các thiết bị điện tử được trang bị dày đặc khắp khu vực sân bay và trở thành cứu tinh của nhiều hành khách. Tuy nhiên, nhiều người lại không biết rằng, việc trực tiếp cắm sạc vào ổ cắm lại tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thông tin cá nhân.

Các trạm sạc điện thoại được trang bị dày đặc khắp khu vực sân bay và trở thành cứu tinh của nhiều hành khách. Ảnh: CNN

Theo Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA), các ổ cắm USB chính là nơi để các tin tặc cài đặt những phần mềm độc hại, hình thức này còn được gọi là “juice jacking”. Chính vì thế, việc các hành khách cắm trực tiếp điện thoại vào ổ cắm có thể gặp phải nguy cơ thông tin bị rò rỉ. Từ thông tin liên lạc, hình ảnh cho đến các ứng dụng nhạy cảm. Dù nguy cơ này trên thực tế chưa được ghi nhận phổ biến ngoài thực tế, nhưng TSA vẫn khuyến cáo hành khách không nên chủ quan, bởi sân bay là nơi có mật độ người qua lại cao và thiết bị các nhân thường chứa nhiều dữ liệu quan trọng.

Chia sẻ về thói quen sử dụng trạm sạc công cộng, bạn Mỹ Tiên (Phường An Khánh, TP.HCM) cho biết: “Mình thường xuyên đi công tác nên hay có mặt ở sân bay. Trong lúc chờ bay, mình tranh thủ làm việc trên điện thoại nên thường chọn chỗ ngồi gần các trạm sạc công cộng để tiện sử dụng”. Bạn cũng chia sẻ rằng hiếm khi cắm sạc trực tiếp điện thoại vào ổ cắm và bạn sẽ lựa chọn phương án sạc đầy pin dự phòng sau đó sạc điện thoại từ pin dự phòng để bảo đảm an toàn dữ liệu.

Tương tự, bạn Như Quỳnh (Phường Thủ Đức, TP.HCM) thường hay đi du lịch cũng cho biết: “Mình rất hay sử dụng các trạm sạc ở sân bay do dùng điện thoại để tra cứu địa điểm. Trước đây mình chỉ nghĩ đơn giản là sạc trực tiếp ở cổng sạc cho tiện chứ không để ý về an toàn dữ liệu. Nhưng sau khi đọc các cảnh báo về rủi ro bảo mật, mình đã cẩn thận hơn và chủ động sạc bằng các thiết bị cá nhân”.

Nhiều hành khách sử dụng pin dự phòng sau khi nghe về những cảnh bảo về bảo mật thông tin

Các chuyên gia cho biết, phần lớn smartphone hiện đại đã được trang bị cơ chế bảo vệ, chẳng hạn yêu cầu người dùng xác nhận khi có truyền dữ liệu qua cổng USB. Tuy nhiên, rủi ro không chỉ đến từ trạm sạc công cộng mà còn đến từ những cáp sạc không rõ nguồn gốc. Nhiều hành khách sẵn sàng mua cáp giá rẻ tại sân bay hoặc trên các nền tảng trực tuyến mà không biết rằng cáp cũng có thể bị cài chip độc hại để xâm nhập thiết bị.

Chính vì thế, TSA đã đưa ra lời khuyên hằng khi ở sân bay, đừng cắm điện thoại trực tiếp vào cổng USB mà hãy mang theo pin sạc dự phòng đạt chuyển và cắm thiết bị của hành khách vào đó. Để lưu ý đảm bảo an toàn khi sạc điện thoại tại sân bay, hành khách cần lưu ý một số điểm sau:

- Ưu tiên mang theo pin sạc dự phòng hoặc củ sạc riêng.

- Hạn chế cắm điện thoại trực tiếp vào cổng USB công cộng tại sân bay.

- Quan sát kỹ cổng sạc công cộng, tránh sử dụng nếu thấy dấu hiệu lỏng lẻo hoặc bất thường.

- Khi điện thoại hiển thị yêu cầu cho phép truyền dữ liệu, hãy từ chối ngay lập tức.