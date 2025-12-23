Đắk Lắk: Tái định vị du lịch trong không gian thống nhất “đại ngàn - biển xanh”

Đắk Lắk tái định vị du lịch, hướng tới mô hình đa sinh thái, bền vững.( Ảnh: NSNA Bảo Hưng)

Sau điều chỉnh địa giới và hợp nhất không gian phát triển với Phú Yên, Đắk Lắk đang triển khai chiến lược tái định vị du lịch trong cấu trúc thống nhất “đại ngàn - biển xanh”, coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn gắn với tăng trưởng bền vững và liên kết vùng.

Trong cấu trúc mới, Đắk Lắk sở hữu hệ tài nguyên đa dạng sinh thái, đa tầng không gian hiếm có. Ở không gian rừng, Vườn quốc gia Yok Đôn với hệ sinh thái rừng khộp đặc hữu tạo dấu ấn khác biệt cho du lịch sinh thái và khám phá. Hồ Lắk - hồ nước tự nhiên lớn nhất Tây Nguyên, cùng chuỗi thác Dray Nur, Gia Long, Drai Yông… hình thành các trải nghiệm thiên nhiên nguyên bản, phù hợp xu hướng du lịch xanh, chậm và trải nghiệm chuyên sâu.

Đắk Lắk hình thành các trải nghiệm thiên nhiên nguyên bản, phù hợp xu hướng du lịch xanh, chậm và trải nghiệm chuyên sâu.( Ảnh: NSNA Bảo Hưng)

Việc hợp nhất không gian biển Phú Yên bổ sung cho Đắk Lắk dải tài nguyên biển đảo giàu tiềm năng, nổi bật với Mũi Đại Lãnh - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, vịnh Vũng Rô, các bãi biển hoang sơ và làng chài ven biển. Từ đó, tỉnh Đắk Lắk có điều kiện hình thành các tuyến du lịch liên hoàn từ rừng xuống biển, gia tăng chiều sâu trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú.

Song hành với thiên nhiên là không gian văn hóa giàu bản sắc. Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các buôn làng Êđê, M’Nông với nhà dài, lễ hội truyền thống… kết hợp hài hòa với văn hóa biển, tín ngưỡng ngư dân và ẩm thực ven biển, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa đại ngàn và biển cả.

Trên nền tảng đó, Đắk Lắk xác định các nhóm sản phẩm ưu tiên gồm: du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa - lịch sử và du lịch biển. Nhiều sản phẩm mới được thúc đẩy như trekking rừng khộp tại Yok Đôn, chèo kayak, đạp xe địa hình, trải nghiệm nông nghiệp, đồng thời kết nối với nghỉ dưỡng và thể thao biển tại không gian Phú Yên cũ, hình thành chuỗi sản phẩm liên hoàn.

Kết nối với nghỉ dưỡng và thể thao biển tại không gian Phú Yên cũ, hình thành chuỗi sản phẩm liên hoàn.(Ảnh: NSNA Huỳnh Lê Viễn Duy)

Cùng với phát triển sản phẩm, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng bản đồ du lịch số, hệ thống thông tin hướng dẫn và nghiên cứu triển khai du lịch thông minh tại các điểm trọng tâm, nhằm nâng cao chất lượng quản lý và trải nghiệm du khách.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 đặt ra mục tiêu: từ năm 2026 đến năm 2030 thu hút 43 triệu khách du lịch và đạt trên 97 nghìn tỷ đồng doanh thu từ du lịch, phát triển bền vững và đa dạng.Trọng tâm không chỉ là tăng lượng khách, mà nâng cao chất lượng trải nghiệm, bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch với bảo tồn rừng và biển.

Từ hình ảnh một điểm đến gắn với đại ngàn, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế mới - điểm hội tụ trải nghiệm rừng và biển, văn hóa và thiên nhiên trong hành trình phát triển du lịch bền vững.