Thành viên Gia đình Haha đồng loạt bị "sốc" khi ăn món đặc sản ở Đắk Lắk, biểu cảm khiến dân mạng cười ngất

Gia đình Haha là một trong những chương trình truyền hình thực tế hot bậc nhất thời gian gần đây. Mỗi tập phát sóng đều đưa khán giả theo chân các thành viên đến một vùng đất mới để trải nghiệm công việc nông thôn, sinh hoạt cùng bà con bản địa và khám phá văn hóa đặc trưng của địa phương. Trước đó, dàn cast đã ghé thăm Bản Liền (Lào Cai), đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và miền Tây sông nước (Bến Tre, nay là Vĩnh Long).

Sau chặng miền Tây, hành trình mới đưa họ đến Tây Nguyên, cụ thể là Đắk Lắk. Ngay trong ngày đầu tiên, các thành viên đã hòa mình vào nhịp sống thường nhật nơi đây: xới đất trồng ngô, đi hái bơ, hái chanh... Nhưng đáng nhớ nhất chính là bữa cơm đặc biệt với món ăn truyền thống mà gia chủ - anh Y Xim - tự hào giới thiệu: canh vách bò nấu lá đắng.

Anh Y Xin chủ nhà nấu canh vách bò với lá đắng để chiêu đãi các thành viên Gia đình Haha

Canh vách bò - một món ăn quen thuộc của người dân vùng Lắk (Đắk Lắk)

Theo chia sẻ của anh Y Xim, canh vách bò là món ăn quen thuộc trong đời sống người M'Nông, Êđê ở Đắk Lắk. Vách bò (hay vếch bò) chính là phần nội tạng, thường được nấu cùng lá đắng - loại lá rừng đặc trưng nơi đây. Món canh có hương vị vừa đậm đà, vừa gắt, vị đắng lan dần rồi đọng lại nơi cuống họng, tạo thành trải nghiệm "không dễ gì quên".

Dù đã được gia chủ "cảnh báo" trước, nhưng khi ăn thử, cả dàn Gia đình Haha vẫn không tránh khỏi những phản ứng vô cùng hài hước. Jun Phạm nhăn nhó, nhắm chặt mắt, gương mặt đầy bất lực khi cố nuốt. Duy Khánh thì trợn tròn mắt, sau đó bật cười "chữa ngượng" vì vị đắng quá sức tưởng tượng. Ngọc Thanh Tâm vừa ăn vừa liên tục vẫy tay, mặt méo xệch vì cay và đắng hòa quyện. Khách mời Tóc Tiên cũng không khá hơn, nữ ca sĩ nheo mày, nhăn trán rồi bật cười vì… "bất lực với vị đắng".

Khoảnh khắc cả nhóm cùng "khóc ròng" vì món ăn đã khiến khán giả xem chương trình phải bật cười thích thú.

Ở Đắk Lắk, món canh vách bò nấu lá đắng không chỉ là ẩm thực dân dã mà còn gắn liền với văn hóa của đồng bào nơi đây. Vị đắng gắt ban đầu có thể khiến thực khách ngần ngại, nhưng khi quen dần, đó lại là hương vị rất riêng, thể hiện rõ đặc trưng ẩm thực núi rừng. Ngoài nấu nội tạng bò với lá đắng, nhiều nơi còn biến tấu bằng cách nấu với cà đắng hay các loại rau khác, tạo nên sự đa dạng trong cách thưởng thức.

Hành trình của Gia đình Haha tại Đắk Lắk vì thế không chỉ mang đến những tiếng cười từ biểu cảm "khó đỡ" của dàn cast, mà còn giới thiệu đến khán giả một nét văn hóa ẩm thực độc đáo của Tây Nguyên - nơi con người, thiên nhiên và ẩm thực hòa quyện thành một bức tranh sống động, khó quên.