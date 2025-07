6 loại hải sản Đắk Lắk nổi tiếng hút hồn du khách

Tỉnh Đắk Lắk không chỉ nổi tiếng với điểm cực Đông của tổ quốc là Mũi Điện, xã Hòa Xuân (xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) mà còn nổi tiếng với ẩm thực biển độc đáo. Biển của Đắk Lắk không rộng lớn bằng biển tại Khánh Hòa, cũng không sầm uất như biển Đà Nẵng, nhưng lại có những loại hải sản ngon nức tiếng, đủ khiến bất kỳ ai đã thưởng thức một lần cũng nhớ mãi.

Cá ngừ đại dương

Nhắc đến hải sản Đắk Lắk, nhiều người sẽ lập tức nghĩ ngay đến đặc sản cá ngừ đại dương. Đây là niềm tự hào của ngư dân địa phương vì có giá trị xuất khẩu cao. Đặc biệt, các món ăn chế biến từ mắt cá ngừ rất được du khách yêu thích.

Cá ngừ có thịt đỏ tươi, săn chắc, thường được chế biến thành sashimi, nướng mọi, kho tiêu hoặc nấu canh chua. Nổi bật nhất vẫn là mắt cá ngừ hầm thuốc bắc, món ăn đặc thù của Đắk Lắk, được ninh trong nồi nhỏ với các vị thuốc bổ như táo tàu, kỷ tử, gừng, ngải cứu. Hương vị béo, bùi, ngọt hậu, tốt cho sức khỏe và thị lực.

Nhắc đến hải sản Đắk Lắk không thể bỏ qua mắt cá ngừ đại dương. (Ảnh: Thực phẩm sạch HD)

Sò huyết đầm Ô Loan

Đầm Ô Loan nằm tại phường Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là các xã An Hiệp, xã An Hòa Hải, xã An Cư, tỉnh Phú Yên) không chỉ đẹp thơ mộng mà còn là nơi sản sinh ra loại sò huyết ngon nổi tiếng. Sò ở đây có lớp vỏ dày, thịt đỏ, ngọt, nhiều huyết và dinh dưỡng cao.

Sò huyết Ô Loan thường được chế biến thành các món dân dã như nướng mọi, nướng mỡ hành, xào me, cháo sò, hoặc hấp sả. Món đơn giản nhất nhưng được ưa chuộng nhất là sò huyết nướng chỉ vừa chín tới, giữ nguyên độ ngọt tự nhiên. Tháng 7–9 Âm lịch là mùa sò béo nhất trong năm.

Cá bò hòm

Không phổ biến như cá ngừ hay sò huyết, nhưng cá bò hòm lại là món ăn đặc thù mà người Đắk Lắk rất tự hào. Tên gọi của nó bắt nguồn từ hình dáng thân dài, vảy cứng như giáp sắt và phần thân vuông vức như… chiếc hòm. Cá bò hòm có một tên gọi khác là “gà nước mặn” vì có thịt trắng, ngọt đậm, rất chắc và thơm mà không hề tanh.

Món nổi tiếng nhất là cá bò hòm nướng mọi, không ướp gì ngoài chút muối, nướng trên than hồng đến khi lớp da bong tróc, tỏa hương thơm nức, ăn kèm với muối ớt xanh và rau sống. Một số nơi chế biến cá bò hòm thành lẩu mẻ, cá hấp hành, cháo và đều rất được yêu thích.

Chính vì sự quý hiếm và chất lượng thịt cao nên du khách nhiều nơi sẵn sàng bỏ ra số tiền không nhỏ để mua đặc sản này về thưởng thức hay làm quà. Cá bò hòm được bán ra với mức giá dao động khoảng 200.000 - 300.000 đồng/kg.

Cá bò hòm - hải sản Đắk Lắk nổi tiếng. (Hải sản ông Giàu)

Cua huỳnh đế

Cua huỳnh đế là loài cua quý hiếm, từng chỉ dành cho vua chúa xưa kia. Hiện nay, loài cua này được tìm thấy ở một số vùng biển sạch, nước sâu trong đó tỉnh Đắk Lắk là nơi có trữ lượng tương đối lớn.

Cua huỳnh đế có hình dáng đặc biệt: mai màu đỏ gạch, thân tròn, gai sần sùi. Thịt cua thơm, ngọt, chắc và rất giàu dinh dưỡng. Cách chế biến ngon nhất là hấp nguyên con để giữ vị, hoặc nấu cháo, nấu miến. Dù giá thành cao (từ 800.000–1.200.000 đồng/kg) nhưng với dân sành ăn, cua Huỳnh Đế là món đáng tiền không thua kém tôm hùm.

Hàu đầm Cù Mông

Nhắc đến hải sản Đắk Lắk, không thể bỏ qua hàu đầm Cù Mông. Đầm Cù Mông ở phường Sông Cầu (trước đây là thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) là nơi nổi tiếng nuôi hàu tự nhiên. Hàu ở đây được đánh giá là có vị ngọt nhẹ, béo, không tanh, phù hợp khẩu vị nhiều vùng miền.

Hàu thường được ăn sống với mù tạt, nướng mỡ hành, hấp sả, hoặc nấu cháo. Món cháo hàu đầm Cù Mông là món ăn sáng lý tưởng cho du khách, không chỉ ngon mà còn giúp bồi bổ sức khỏe.

Ghẹ sông Cầu

Ghẹ sông Cầu lại là món hải sản nổi tiếng, được du khách yêu thích khi ghé thăm tỉnh Đắk Lắk. Ghẹ ở vùng này có thân nhỏ vừa, vỏ mỏng, nhiều gạch và thịt ngọt. Du khách thường chọn ghẹ hấp bia, rang muối, hoặc ghẹ rang me, vừa thơm, vừa đậm đà, hợp với những bữa ăn ven biển giản dị nhưng vui vẻ.

Hải sản Đắk Lắk không cầu kỳ, không phô trương nhưng lại gây thương nhớ chính bởi hương vị tự nhiên, cách chế biến giản đơn mà giữ được độ tinh tế. Nét văn hóa ẩm thực đặc trưng miền duyên hải cũng làm các món ăn thêm phần độc đáo.

Du lịch biển Đắk Lắk, ngoài việc trải nghiệm ngắm Gành Đá Dĩa, Bãi Xép hay hít gió biển ở Mũi Điện, du khách cũng rất yêu thích thưởng thức các món đặc sản vô cùng hấp dẫn nơi đây.