Đà Nẵng - Điểm đến của du lịch có trách nhiệm.

Với định hướng phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn di sản và lợi ích cộng đồng, Hội An - Đà Nẵng đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến tiêu biểu của du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Không chạy theo mô hình du lịch đại trà, Hội An - Đà Nẵng lựa chọn con đường phát triển dựa trên chiều sâu trải nghiệm, chất lượng dịch vụ và sự tham gia thực chất của cộng đồng địa phương.

Những năm qua, Hội An đã sớm trở thành điểm đến quen thuộc của du khách châu Âu, châu Mỹ và châu Úc - những thị trường được đánh giá cao về ý thức bảo vệ môi trường, tôn trọng văn hóa bản địa và xu hướng tiêu dùng du lịch có trách nhiệm. Nhóm khách này chiếm khoảng 35-40% tổng lượng khách đến Hội An, với đặc trưng lưu trú dài ngày, chi tiêu ổn định và ưu tiên các sản phẩm du lịch bền vững. Thay vì "đi nhanh, xem nhiều", du khách lựa chọn sống chậm để cảm nhận trọn vẹn không gian đô thị di sản, từ phố cổ, sông Hoài đến các làng quê ven đô.

Sức hút của Hội An không chỉ đến từ giá trị di sản mà còn từ hệ sinh thái sản phẩm du lịch có trách nhiệm ngày càng phong phú. Những tour trải nghiệm như đạp xe qua cánh đồng, đi thuyền vớt rác trên sông Hoài, tour "bữa ăn không rác thải", nông nghiệp hữu cơ hay tham gia các không gian sáng tạo... đã góp phần định hình hình ảnh một điểm đến, nơi mỗi chuyến đi đều mang lại giá trị tích cực cho môi trường và cộng đồng. Với nhiều du khách, chi tiêu du lịch không đơn thuần là mua dịch vụ mà còn là sự sẻ chia, đồng hành cùng người dân trong gìn giữ văn hóa và sinh kế truyền thống.

Để có được kết quả này, vai trò của cộng đồng địa phương được xem là yếu tố then chốt. Người dân Hội An không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà trực tiếp tham gia xây dựng sản phẩm, cung cấp dịch vụ và lan tỏa các giá trị bền vững. Nhiều hộ gia đình, làng nghề, hợp tác xã đã chủ động chuyển đổi sang mô hình du lịch xanh, giảm rác thải nhựa, sử dụng nguyên liệu địa phương và gìn giữ không gian sống truyền thống.

Song hành với cộng đồng, các doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng - Hội An ngày càng chú trọng trách nhiệm xã hội, đầu tư vào các tour trải nghiệm gắn với bảo vệ môi trường, tạo sinh kế cho người dân bản địa. Việc ưu tiên chuỗi cung ứng địa phương, giảm phát thải và phát triển sản phẩm du lịch thân thiện môi trường đang trở thành xu hướng chủ đạo.

Đóng vai trò "nhạc trưởng", chính quyền thành phố Đà Nẵng và chính quyền địa phương Hội An kiên định định hướng phát triển du lịch bền vững thông qua quy hoạch dài hạn, kiểm soát mật độ khách, bảo tồn di sản và khuyến khích các mô hình du lịch có trách nhiệm. Các chính sách hạn chế rác thải nhựa, phát triển giao thông xanh, bảo vệ không gian di sản và thúc đẩy du lịch cộng đồng đã tạo khung thể chế thuận lợi để du lịch phát triển hài hòa với môi trường và xã hội.

Hiệu quả của hướng đi này được thể hiện rõ qua các con số. Năm 2025, Đà Nẵng ghi nhận khách quốc tế ước đạt hơn 7,6 triệu lượt (tăng 25% so với cùng kỳ), đặc biệt là khách từ các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ - nhóm khách có mức chi tiêu cao và xu hướng lựa chọn du lịch có trách nhiệm. Thời gian lưu trú bình quân và mức chi tiêu của du khách đến Hội An - Đà Nẵng tiếp tục được cải thiện, cho thấy chất lượng tăng trưởng đang dần thay thế mục tiêu tăng trưởng thuần túy về số lượng.

Từ thực tiễn Hội An - Đà Nẵng có thể thấy, du lịch có trách nhiệm không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành nền tảng cho phát triển bền vững. Khi cộng đồng được trao vai trò trung tâm, doanh nghiệp đồng hành và chính quyền giữ vững định hướng, điểm đến không chỉ hấp dẫn du khách mà còn gìn giữ được bản sắc, môi trường và giá trị lâu dài.