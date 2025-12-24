Đắk Lắk chào đón những du khách đầu tiên năm 2026 tại Mũi Điện

Mũi Điện - điểm đến được xem là nơi đón ánh bình minh sớm trên đất liền Việt Nam.

Sáng 1/1/2026, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Lễ chào cờ đầu năm mới 2026 kết hợp các hoạt động chào đón những vị khách du lịch đầu tiên đến Mũi Điện - điểm đến được xem là nơi đón ánh bình minh sớm trên đất liền Việt Nam.

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 9h ngày 1/1/2026. Những du khách đến Đắk Lắk trong ngày đầu năm mới sẽ được đón tiếp trang trọng và trao tặng các phần quà lưu niệm mang ý nghĩa chào xuân.

Trong khuôn khổ sự kiện, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển phối hợp cùng Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk biểu diễn chương trình nghệ thuật mừng năm mới với nhiều tiết mục đặc sắc, tái hiện không gian văn hóa truyền thống thông qua âm nhạc dân gian, trình diễn nhạc cụ dân tộc và đàn đá.

Dịp này, các khách sạn, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng, góp phần tạo không khí sôi động cho ngày đầu năm.

Theo ngành du lịch địa phương, việc tổ chức lễ chào cờ và đón du khách đầu năm không chỉ mang ý nghĩa khởi động mùa du lịch mới, mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức về chủ quyền biển đảo, đồng thời quảng bá hình ảnh một điểm đến đặc trưng của Đắk Lắk với du khách trong nước và quốc tế.

Thông qua sự kiện này, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ những ngày đầu năm, qua đó thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, đóng góp vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, xây dựng hình ảnh địa phương thân thiện, hấp dẫn và mến khách.