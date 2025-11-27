Chủ quán bún bò "ăn vạ" khách ruột chỉ vì bỏ đi ăn món khác: Người đăng video lên tiếng

Có những câu chuyện đời thường tưởng nhỏ xíu nhưng lại đủ sức khiến cộng đồng mạng bật cười ngả nghiêng. Như mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh "ăn vạ" cực hài hước giữa chủ quán bún bò và khách quen đã lan truyền khắp mạng xã hội.

Tình huống dở khóc dở cười diễn ra khi người chủ quán phát hiện vị khách ruột - người ngày nào cũng ăn ở quán suốt 15 ngày liên tục - bỗng nhiên hôm đó lại ngồi… ăn bánh căn ở quán khác. Quá bất ngờ trước điều này, chủ quán lập tức đi tới tận nơi để "truy hỏi".

(Ảnh chụp màn hình)

Trong video, người chủ quán thốt lên đầy trách móc nhưng giọng lại hài không tưởng: "Sao cô lại bỏ bún bò hẻm cô đi ăn bánh căn?" Còn vị khách ruột thì mặt mày… đầy day dứt, cố gắng giải thích rằng cô được người ta cho bánh căn, hoàn toàn không có ý bỏ quán. Cô thậm chí còn gọi người bên cạnh ra làm "nhân chứng" để minh oan.

Không chỉ vậy, để "chuộc lỗi", cô khách còn hứa một cách nghiêm túc nhưng khiến ai cũng bật cười: ngày mai sẽ ăn bù hẳn hai tô - một tô bún bò và một tô mì Quảng. Tinh thần "trung thành" khiến dân mạng cười ná thở.

(Ảnh chụp màn hình)

Sau khi video gây bão, liên hệ với chủ quán - anh Ny Văn Ju (@n.j.404) cũng là người đăng tải, anh hài hước kể lại tình huống này: "Quán mới mở được 15 ngày thì cô ấy ăn đúng 15 ngày. Bỗng hôm đó, khi mình đi giao hàng cho khách, tấp vô thấy cô đang ăn món khác, lòng đau như cắt nên mới tới để chia sẻ nỗi lòng. Ai ngờ cô khách ruột còn đau lòng hơn cả quán."

Sự hài hước từ cả hai nhân vật khiến video ngay lập tức viral. Cộng đồng mạng đồng loạt rộn ràng bình luận, ai cũng bật cười trước tình huống đùa mà như thật của chủ quán bún bò và vị khách ruột:

- "Run rẩy trong từng câu nói, cố gắng giải thích như thể phạm lỗi gì ghê gớm lắm."

- "Hên là người ta cho, chứ tự mua là mắc nghẹn rồi nha!"

- "Nhìn mặt chị khách sắp khóc luôn rồi, cưng muốn xỉu!"

Hầu hết đều cho rằng đây là kiểu hài duyên dáng rất "đời", khiến người xem cảm thấy ấm áp hơn là trách móc. Một số còn khen chủ quán tâm lý, khách ruột đáng yêu và cả hai diễn… "rất sâu", đủ sức khiến ai xem cũng bật cười.

Được biết, quán trong video là Bún bò 0 mì Quảng Hẻm 36, tọa lạc tại hẻm 36 Triệu Việt Vương (thuộc Đà Lạt, Lâm Đồng). Dù mới mở chưa lâu nhưng quán đã có lượng khách ruột khá ổn định. Ngoài phục vụ tại chỗ, quán còn ship tới nhiều khu vực trong thành phố, nhờ vậy mới có "nhân vật chính" là vị khách ăn 15 ngày liên tục.

(Ảnh: NVCC)

Câu chuyện tuy chỉ là màn đùa vui giữa chủ quán và khách quen, nhưng lại làm dân mạng thích thú bởi sự hồn hậu, dễ thương và "rất Đà Lạt" của cả hai. Trong vô số video gây tranh cãi trên mạng, một khoảnh khắc nhẹ nhàng và đáng yêu như thế này đúng là mang lại năng lượng tích cực cho cả ngày dài.