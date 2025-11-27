Núi rác ‘án ngữ’ khu du lịch biển Sầm Sơn

Lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cho biết, dự kiến bãi rác sẽ đóng cửa cuối tháng 12 năm nay. Địa phương đang phối hợp với phường Nam Sầm Sơn sớm hoàn thiện dự án chôn lấp để xử lý rác thải trong thời gian tới. Trong trường hợp dự án nhà máy rác chưa hoàn thành đúng tiến độ, bãi rác cũ vẫn sẽ đóng cửa theo kế hoạch. Lượng rác phát sinh sẽ được thu gom và vận chuyển đến bãi rác mới đã được quy hoạch.