Núi rác ‘án ngữ’ khu du lịch biển Sầm Sơn

Phạm Trường, Theo Tiền Phong 13:37 27/11/2025
Núi rác “án ngữ” Khu du lịch biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tồn tại hàng chục năm, gây ô nhiễm, mất mỹ quan. Chính quyền địa phương đã lên kế hoạch đóng cửa, xử lý rác tồn đọng.

Clip: Cận cảnh bãi rác "án ngữ" khu du lịch biển sắp đóng cửa.
Núi rác ‘án ngữ’ khu du lịch biển Sầm Sơn- Ảnh 1.

Bãi rác ở phường Sầm Sơn nằm cạnh sông Đơ, hình thành từ năm 1992, diện tích 2,7ha. Năm 1996, tỉnh Thanh Hóa cho phép đầu tư, khai thác với công suất 50 tấn/ngày. Đến năm 2015, bãi rác nâng công suất lên 90 tấn/ngày.

Núi rác ‘án ngữ’ khu du lịch biển Sầm Sơn- Ảnh 2.

Tuy nhiên, từ năm 2015 - 2017, lượng rác tăng vọt do lượng khách du lịch vượt 4 triệu lượt/năm và việc sáp nhập 6 xã của huyện Quảng Xương vào TP. Sầm Sơn cũ khiến lượng rác tăng thêm 135-150 tấn/ngày, vượt xa công suất cho phép. Đến năm 2019, bãi rác bị quá tải.

Núi rác ‘án ngữ’ khu du lịch biển Sầm Sơn- Ảnh 3.

Theo người dân địa phương, bãi rác nằm cạnh sông Đơ đã tồn tại từ lâu với lượng rác rất lớn. Đặc biệt, vào mùa du lịch cao điểm, lượng rác thải tăng đột biến, mùi hôi thối bốc lên khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Núi rác ‘án ngữ’ khu du lịch biển Sầm Sơn- Ảnh 4.

"Bãi rác đủ loại, bốc mùi hôi thối, nhất là những hôm mưa gió, khiến người dân không thể chịu đựng. Dù đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng ô nhiễm không được xử lý nên chỉ mong bãi rác sớm bị đóng cửa, di dời đi nơi khác", một người dân phường Sầm Sơn cho hay.

Núi rác ‘án ngữ’ khu du lịch biển Sầm Sơn- Ảnh 5.

Lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cho biết, dự kiến bãi rác sẽ đóng cửa cuối tháng 12 năm nay. Địa phương đang phối hợp với phường Nam Sầm Sơn sớm hoàn thiện dự án chôn lấp để xử lý rác thải trong thời gian tới. Trong trường hợp dự án nhà máy rác chưa hoàn thành đúng tiến độ, bãi rác cũ vẫn sẽ đóng cửa theo kế hoạch. Lượng rác phát sinh sẽ được thu gom và vận chuyển đến bãi rác mới đã được quy hoạch.

Núi rác ‘án ngữ’ khu du lịch biển Sầm Sơn- Ảnh 6.

Sau khi đóng cửa, lượng rác tồn đọng﻿ lâu nay cũng đang được địa phương đề xuất tỉnh xem xét phương án xử lý hỗn hợp. Trong đó, khoảng 20% lượng rác sẽ được đưa đến các nhà máy xi măng để xử lý, phần còn lại sẽ đưa đi chôn lấp hoặc làm phân vi sinh, không thực hiện đốt tại chỗ.

Núi rác ‘án ngữ’ khu du lịch biển Sầm Sơn- Ảnh 7.

Núi rác ‘án ngữ’ khu du lịch biển Sầm Sơn- Ảnh 8.

Dù cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp như phủ bạt, phun hóa chất, ngăn nước rỉ rác… nhưng “núi rác” khổng lồ hơn 330.000 tấn vẫn gây ô nhiễm nặng, mùi hôi thối và ruồi nhặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân quanh khu vực.

Núi rác ‘án ngữ’ khu du lịch biển Sầm Sơn- Ảnh 9.

Núi rác ‘án ngữ’ khu du lịch biển Sầm Sơn- Ảnh 10.

Núi rác ‘án ngữ’ khu du lịch biển Sầm Sơn- Ảnh 11.

