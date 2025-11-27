Việt Nam có thể sắp có thêm 2 sân bay xây mới

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bổ sung sân bay Măng Đen và Vân Phong vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, nhằm tăng liên kết vùng, thúc đẩy du lịch – logistics và tạo động lực phát triển cho Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đề nghị điều chỉnh bổ sung các cảng hàng không Măng Đen và Vân Phong vào hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong hệ thống quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung định vị Khánh Hòa là cực tăng trưởng và định hướng Vân Phong trở thành trung tâm dịch vụ - logistics.

Quy hoạch vùng Tây Nguyên xác định Măng Đen là khu du lịch quốc gia và đặt mục tiêu phát triển hạ tầng kết nối Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung, trong đó có nghiên cứu đầu tư cảng hàng không tại Măng Đen.

Ở cấp địa phương, Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa bố trí quỹ đất dự kiến phát triển Cảng hàng không Vân Phong; Quy hoạch tỉnh Kon Tum (cũ) và Quy hoạch chung Khu du lịch Măng Đen đều xác định Cảng hàng không Măng Đen là dự án hạ tầng động lực.

Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong tiếp tục bố trí khu chức năng cảng hàng không, phục vụ định hướng hình thành trung tâm kinh tế biển hiện đại.

Các đề án nghiên cứu hai cảng hàng không đã được Bộ Xây dựng thẩm định và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất chủ trương bổ sung vào quy hoạch.

"Việc bổ sung các cảng hàng không: Măng Đen, Vân Phong vào quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không là cần thiết, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển quốc gia - vùng - tỉnh, tạo điều kiện thu hút đầu tư tư nhân, hỗ trợ du lịch - logistics và tăng cường liên kết vùng, quốc phòng - an ninh tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên", Cục Hàng không nêu quan điểm.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không Măng Đen sẽ có quy mô, cấp sân bay 4C. Ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch là gần 5.000 tỷ đồng; tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 350ha.

Cảng hàng không Vân Phong sẽ có quy mô, cấp sân bay 4E. Ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch hơn 9.200 tỷ đồng, tổng diện tích đất quy hoạch khoảng hơn 497ha.

Nếu bổ sung hai sân bay này vào quy hoạch, giai đoạn đến năm 2030 cả nước có 33 sân bay, tổng công suất 297 triệu hành khách. Giai đoạn đến năm 2050 cả nước có 36 cảng sân bay, tổng công suất toàn hệ thống là 538,5 triệu hành khách.

Tương ứng, giai đoạn đến năm 2030 tổng nhu cầu sử dụng đất của toàn hệ thống sân bay hơn 26.638ha. Giai đoạn đến năm 2050 tổng nhu cầu sử dụng đất của toàn hệ thống sân bay là hơn 27.842ha.