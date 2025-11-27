Vinamilk "hồi sinh" cả gia tài của 9x

Kể từ sau việc tái định vị thương hiệu được nhiều chuyên gia đánh giá là khá thành công của Vinamilk với toàn bộ thiết kế bao bì hoàn toàn được thay mới. Mới đây, Vinamilk lại tiếp tục gây chú ý khi “hồi sinh” một biểu tượng gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 9x và đầu những năm 2000: miếng dán tủ lạnh.

Vinamilk đã chính thức cho ra mắt miếng dán nam châm lấy cảm hứng từ 34 tỉnh thành Việt Nam sau sáp nhập. Mỗi miếng mang hình ảnh đặc trưng về văn hóa, kiến trúc, cảnh quan của từng địa phương. Khi sưu tập đủ, người dùng có thể ghép lại thành một bản đồ Việt Nam đầy sáng tạo và bắt mắt.

Miếng dán nam châm đang gây xôn xao của Vinamilk

Sự trở lại của những miếng dán này lập tức khiến dân mạng bồi hồi nhớ về loạt nam châm hình chữ nhật từng “làm mưa làm gió” vào những năm 2010. Khi ấy, các miếng dán được in hình những chuyến phiêu lưu của đàn bò Vinamilk trên khắp thế giới và trở thành món quà được trẻ em săn lùng trong mỗi lốc sữa. Nhiều người thậm chí còn kể rằng họ xin mẹ mua Vinamilk chỉ để lấy miếng dán, có người còn giữ gìn bộ sưu tập đến nay mà vẫn chưa bóc bao bì và xem chúng là cả gia tài tuổi thơ.

Nhiều người xem đây chính là cả gia tài tuổi thơ. Ảnh: @golfer_tillidie

Sự kiện lần này cũng tạo nên một làn sóng xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người tiêu dùng chủ động tìm mua sản phẩm Vinamilk để sưu tầm nam châm, không quên dành lời khen cho thương hiệu vì đã đánh thức ký ức tuổi thơ và còn nâng cấp bộ sưu tập bằng ý tưởng ghép thành bản đồ Việt Nam. Những bình luận như: “Nay thấy tin BST 34 tỉnh thành như quay lại tuổi thơ vậy”, “Công nhận Vinamilk marketing đỉnh thật. Đang hot lại cái nam châm tủ lạnh là phát hành lại liền luôn đã vậy còn ghép thành bản đồ Việt Nam” liên tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Tuy chiếm được cảm tình của nhiều người tiêu dùng vì quà tặng quá sáng tạo nhưng cách để có những miếng nam châm này cũng đã gây ra một số ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, cái giá để sở hữu miếng dán tủ lạnh mới khá cao, họ phải mua sản phẩm với hóa đơn trên 400 nghìn đồng mới có thể sở hữu 2 miếng nam châm. Thay vì nhiều năm trước, miếng dán tủ lạnh đã được tặng kèm trong mỗi lốc sữa trị giá tầm 30 nghìn đồng. Ngược lại, cũng có nhiều người cho rằng đây là mức giá cũng khá hợp lý khi những miếng nam châm có thiết kế đẹp, rất đáng bỏ tiền để sưu tập.

Được biết, bộ nam châm này hiện chỉ đang bán tại một số cửa hàng Vinamilk ở TP.HCM và thương hiệu cũng chỉ mới ra mắt 6 miếng nam châm của 6 tỉnh thành khác nhau.