Chiếc bánh mang hồn Việt giúp cô gái An Giang vô địch cuộc thi làm bánh quốc tế

Giữa tháng 11, chị Lâm Ngọc Trân, nghệ nhân làm bánh đến từ Châu Đốc, An Giang đã xuất sắc vượt qua các đối thủ đến từ 12 quốc gia: Mỹ, Anh, Italy, Đức, Hà Lan, Philippin, Srilanka, Peru, Morocco, Brazil, Mexico giành giải vô địch làm bánh Cake Artist World Championship 2025 diễn ra tại Italy. Ngoài giải vô địch, chị Trân còn giành giải chiếc bánh vị ngon nhất Best Taste Cake.

Chị Trân và đồng đội đoạt 2 giải vô địch thiết kế bánh đẹp và chiếc bánh vị ngon nhất thế giới. Ảnh: NVCC

Mang Việt Nam gấm hoa ra thế giới

Chủ đề chị Trân chọn cho chiếc bánh tham gia thi đấu tại cuộc thi vô địch làm bánh thế giới là Việt Nam là "Đất nước gấm hoa" bởi quê hương mình có được thiên nhiên ưu đãi nên có nhiều kì quan, phong cảnh thiên nhiên đặc sắc và nhiều giá trị văn hóa mà không thể không đưa vào hết trong bánh. Vẻ đẹp đất nước Việt Nam được truyền tải chiếc bánh nghệ thuật mang đến cho bạn bè thế giới chiêm ngưỡng", chị Trân cho biết.

Chiếc bánh đạt giải vô địch về thiết kế của chị Trân. Ảnh: NVCC

Bánh có BA tầng là ba cảnh sắc: tầng một là ruộng bậc thang mùa vàng của Tây Bắc, tầng hai là vẻ đẹp kỳ vĩ của động Phong Nha - Kẻ Bàng, tầng ba là Vịnh Hạ Long kỳ quan thiên nhiên thế giới. Ba cảnh sắc thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam cũng đã thuyết phục được các giám khảo cuộc thi trao giải vô địch với thiết kế đầy sáng tạo.

"Điểm đặc biệt là lần này mình đã mang được bột gạo của Việt Nam vào bánh tây. Các chi tiết hoa sen, cây cối , nhà cửa …được làm từ bột gạo, lấy ý tưởng từ nghệ thuật dân gian tò he của Việt Nam, nghệ nhân làm bánh nói. Chị cho biết thêm, gạo là nguồn lương thực chính của Việt Nam, "tôi cũng muốn cho thế giới thấy được bột gạo cũng có thể làm bánh kem đẹp và ngon. Bột gạo làm chất liệu trang trí vừa dễ tạo hình, còn dễ bảo quản không phụ thuộc thời tiết".

Kem bơ caramel hazelnut (Kem bơ hạt dẻ caramel) là chất liệu chính cho tổng thể trang trí và vị của toàn bộ tác phẩm. Chị chia sẻ đầu tư rất nhiều thời gian học thêm vị bánh từ chị Phương Loan Đoàn (nhà hàng Torino Đà Nẵng). Chiếc bánh là sự kết hợp hương vị kem bơ caramel hạt dẻ của Italy cùng với trái cây xoài chanh dây của Việt Nam nên thuyết phục được ban giám khảo ở Italy trao giải vị bánh ngon nhất".

Thời gian để hoàn thành từ việc lên ý tưởng rồi tạo hình, thử bánh… được chị Trân lên kế hoạch và thực hiện trong vòng 7 tháng. Chị Trân nói: "Tôi đã phải trăn trở rất nhiều, trong lúc thiết kế bánh, tôi cũng tranh thủ đi học thêm các lớp tạo nghệ thuật để phối các nguyên liệu, chi tiết trên bánh hài hòa". Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, chị Trân được bạn đồng hành hỗ trợ phần làm hồ sơ, thủ tục giấy tờ và phụ trách phần tạo thạch nhũ trong hang động Phong Nha - Kẻ Bàng nên có thời gian toàn tâm toàn ý để lên ý tưởng sáng tạo cho chiếc bánh.

"Khi nghe hai tiếng Việt Nam vang lên tại giải thế giới, tôi nhìn sang người bạn đồng hành và thấy là công sức của mình và đồng đội đã dành cho cuộc thi này không uổng phí", chị nói.

Cảnh sắc Việt Nam được gói gọn trong chiếc bánh kem đoạt giải vô địch thiết kế.

Chị cho biết đến với cuộc thi không chỉ mang tâm thế cá nhân, mà còn mang tầm vóc quốc gia, tôi mang đến Italy những gì tinh túy nhất trong bánh tây của người Việt".

"Chiếc bánh cũng là lời tri ân gửi đến thiên nhiên, con người và văn hóa Việt Nam. Nó gói trọn tình yêu quê hương, để bất cứ ai khi chiêm ngưỡng cũng thấy hiện lên một Việt Nam trù phú, đa dạng và tuyệt đẹp", nghệ nhân làm bánh đến từ An Giang nói thêm.

Hai năm một lần, tổ chức FIPGC- Liên đoàn Quốc tế Bánh ngọt, kem lạnh và Chocolate sẽ tổ chức World Championship, cuộc thi vô địch làm bánh thế giới dành cho các nghệ nhân, chuyên gia, nhà sáng tạo toàn cầu trong ngành tranh tài. Giải thưởng FIPGC vì thế được xem như thước đo danh tiếng và năng lực chuyên môn toàn cầu, là chứng nhận uy tín cho bất kỳ nghệ nhân hay thương hiệu nào trong ngành đồ ngọt.