[Clip] Gặp chủ quán nướng hot nhất Hà Nội đêm nay: Chỉ sợ "không kham nổi"

Vài ngày gần đây, dân mạng khắp nơi đang "phát sốt" với tựa game Brother Hai's Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm Phở của Anh Hai). Đáng chú ý khi trong game có sự xuất hiện của chú chó Mr. Gold ("Cậu Vàng"), luôn nằm ngoan ngoãn bên cạnh anh Hai.

Cũng chính từ chi tiết này, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra một chú chó ngoài đời thật trông giống hệt Mr. Gold, đang sống ở một quán nướng bình dân trên phố Thịnh Quang (Hà Nội). Chú chó này tên Tam, thuộc giống Bull Terrier (chó sục bò) - giống chó có chiếc đầu thuôn dài, thân hình chắc nịch, cơ bắp và gương mặt "ngầu lòi" nhưng ánh mắt lại cực kỳ hiền lành, dễ thương.

Chính sự giống nhau đến ngỡ ngàng ấy đã khiến quán nướng bỗng chốc nổi rần rần. Khách ùn ùn kéo đến để "gặp gỡ Cậu Vàng phiên bản đời thực", còn chú chó Tam thì vô tình trở thành "thần tài" giúp quán đông khách chưa từng thấy.

Chủ quán - anh Huy đã có những chia sẻ về tình hình quán nướng trong những ngày gần đây.

Video: Chia sẻ của chủ quán nướng có chú chó đang hot

Anh Huy cho biết: "Từ ngày hôm qua (3/11) là quán em bắt đầu hot, còn em nghĩ hôm nay quán em mới bắt đầu đông lên. Hôm qua thì đa phần vẫn là khách quen của nhà em, các bạn đến cũng có nói là 'Con Tam nhà anh giờ đang nổi lắm'. Nói chung là mọi người cũng quan tâm hơn".

Anh Huy tiết lộ, ngay cả khi chưa nổi trên mạng xã hội, chó Tam đã được khách yêu mến từ lâu: "Ngay cả khi quán chưa hot như bây giờ, các bạn khách đã rất quý con Tam rồi. Vì nó nằm trong số những giống chó ít được nuôi ở Việt Nam nên ai nhìn cũng thấy lạ".

Về chế độ chăm sóc, anh Huy cho biết Tam được nuôi bằng cơm như bình thường, thỉnh thoảng được "thưởng" thêm vài miếng thịt bò.

Khi được hỏi về việc quán bất ngờ đông khách, anh Huy cười hiền: "Đầu tiên việc quán đông khách hơn thì ai bán hàng cũng mong rồi. Nhưng có điều em sợ là khi quán hot một cách nhanh chóng như thế này, lượng khách tăng đột biến thì hơi khó kiểm soát. Nhân viên nhà em không nhiều, chỉ có vài người trong gia đình, nhiều khi không kiểm soát hết được và cũng hơi vất vả. Chứ bán hàng mà đông khách, quán 'kham' được hết thì bọn em rất vui, không có vấn đề gì cả."

Để chuẩn bị cho "cơn sốt" này, anh Huy cũng tăng thêm lượng nguyên liệu, nhất là trong thời điểm Hà Nội đang vào mùa đông, nhu cầu ăn đồ nướng cao. Tuy vậy, dù đã lường trước tình huống, anh vẫn lo ngại sẽ "không kham nổi" nếu khách kéo đến quá đông.

Đáng chú ý, với độ hot hiện tại của chó Tam và quán, anh Huy cho biết nhiều khách đến từ rất sớm. Thậm chí hôm nay (4/11), có người đến từ 1h chiều do chưa biết giờ mở cửa của quán, nhưng lúc đó quán chưa mở cửa. Giờ mở cửa của quán từ 18h - 23h hàng ngày, mới đây thì mở sớm hơn từ 17h.

Ghi nhận trong tối 4/11, quán Beo Nướng trên ngõ Thịnh Quang tấp nập khách. Người đến ăn, người chỉ đến để ngắm, vuốt ve, chụp ảnh hoặc quay clip với "chú chó thần tài".

Trước đó, nhà phát triển game Brother Hai's Pho Restaurant cũng đã lên tiếng khẳng định chú chó trong game không liên quan gì đến Tam ngoài đời thật. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận mình rất bất ngờ trước sự giống nhau thú vị giữa hai "Cậu Vàng" và bày tỏ sự yêu mến với chú chó nổi tiếng của quán nướng Hà Nội.

Dù chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng không thể phủ nhận rằng "Tam" đang mang lại nguồn năng lượng tích cực và niềm vui nho nhỏ cho nhiều người - từ chủ quán, khách hàng, đến cả cộng đồng mạng. Một chú chó hiền lành, dễ thương, bỗng chốc trở thành "thần tài" đúng nghĩa, giúp không khí mùa đông Hà Nội thêm phần ấm áp.