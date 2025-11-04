Khách Hàn đi lạc ở Phú Quốc, người hùng kiên quyết từ chối tiền tạ ơn

Mới đây, một câu chuyện đầy xúc động đã xảy ra tại Phú Quốc (Việt Nam), thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Trong chuyến du lịch cùng gia đình, một bà cụ người Hàn Quốc không may bị lạc, khiến người thân vô cùng lo lắng. Ngay khi biết tin, cộng đồng người dân địa phương đã nhanh chóng chung tay tìm kiếm suốt nhiều giờ liền.

Theo chia sẻ trong video, ngay khi phát hiện bà cụ đi lạc, gia đình đã nhanh chóng đăng bài tìm kiếm lên các hội nhóm người dân địa phương tại Phú Quốc, đồng thời nhờ hỗ trợ trích xuất camera từ khu vực xung quanh để lần theo dấu vết.

Hình ảnh từ bài viết tìm bà cụ trên các hội nhóm ở Phú Quốc

Suốt nhiều giờ liền, người dân đã cùng nhau chia nhau đi tìm khắp nơi từ các tuyến đường trung tâm đến những con hẻm nhỏ ít người qua lại. Đến khoảng hơn 20 giờ tối, một người dân địa phương đã đưa bà trở về an toàn và đoạn video ghi lại khoảnh khắc này đã được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Nam du khách và bà cụ cảm ơn người bản địa đã hỗ trợ

Hình ảnh người đàn ông đi xe máy chở bà cụ đến đoàn tụ người thân khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động. Khi gặp lại bà, người thân liên tục cúi đầu cảm ơn và ngỏ ý muốn gửi tiền cảm ơn nhưng người dân địa phương kiên quyết từ chối, chỉ mỉm cười và liên tục xua tay. Trong video, có thể thấy rất nhiều người dân khác hỗ trợ tìm kiếm ngay sau đó cũng đã đến nơi gặp lại bà cụ, ai nấy đều vui mừng khi thấy bà cụ bình an vô sự.

Người đàn ông liên tục xua tay khi nam du khách Hàn ngỏ ý hậu tạ

Đoạn video được người dân đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, họ đều bày tỏ niềm tự hào khi là người Việt Nam và vui vì bà cụ đã đoàn tụ cùng gia đình:

- Phú Quốc ơi, ấm lòng người, tuyệt vời quá.

- Xin cám ơn tấm lòng của các anh chị. Mong rằng người Việt Nam mình sẽ tiếp tục phát huy và nhân rộng tình cảm này nhiều hơn trong tương lai.

- Tôi rất yêu cảnh đẹp và con người Phú Quốc, họ rất dịu dàng và dễ mến!

- Mình giúp được cho người ta mình cũng cảm thấy vui trong lòng!

- Đáng yêu thế nhỉ!

Hành động của những người dân ở Phú Quốc không khỏi khiến nhiều người cảm thấy tự hào. Giữa những ồn ào thường nhật, câu chuyện nhỏ ấy lại thắp lên niềm tin về lòng tốt, về sự tử tế và tình người giản dị nơi đảo ngọc. Đồng thời còn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế về một Việt Nam hiếu khách, ấm áp và đầy tình người.

