Từng suýt đóng cửa vì nợ thuế 850 tỷ đồng, vườn thú 160 năm tuổi bất ngờ thông báo có lãi hơn 4,8 tỷ: Vé vào cổng chiếm hơn 60% tổng doanh thu

Thảo Cầm Viên Sài Gòn – vườn thú 160 năm tuổi và cũng là một trong những biểu tượng văn hoá lâu đời nhất TP.HCM – vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 với những tín hiệu tích cực bất ngờ.



Thoát nợ nhờ doanh thu tăng

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận gần 122 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính cho thấy hoạt động kinh doanh của đơn vị vẫn phụ thuộc phần lớn vào lượng khách tham quan trực tiếp. Vé vào cổng tiếp tục là “xương sống” của nguồn thu khi hơn 1,5 triệu lượt khách đã đến tham quan, mang về gần 78 tỷ đồng doanh thu, chiếm hơn 60% tổng nguồn thu của toàn doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các dịch vụ phụ trợ như bán nước giải khát, ẩm thực, khu trò chơi, dịch vụ vận chuyển trong khuôn viên và bán hàng lưu niệm cũng đóng góp đáng kể với hơn 20,5 tỷ đồng trong giai đoạn này. Dù doanh thu dịch vụ đã tăng, nhưng tỷ trọng vẫn còn khiêm tốn so với nguồn thu vé vào cổng, cho thấy mô hình khai thác thương mại của Thảo Cầm Viên vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 35 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng ghi nhận thêm hơn 3,3 tỷ đồng doanh thu tài chính. Nhờ không sử dụng đòn bẩy tài chính nên Thảo Cầm Viên không phát sinh chi phí lãi vay, qua đó giảm được đáng kể gánh nặng chi phí. Tuy vậy, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gần 22%, lên mức 28,8 tỷ đồng, gây sức ép lên lợi nhuận ròng.

Ảnh: Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens

Kết quả cuối cùng, lãi sau thuế của đơn vị đạt hơn 4,8 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Đây được xem là tín hiệu tích cực, nhất là trong bối cảnh Thảo Cầm Viên vừa phải vượt qua giai đoạn căng thẳng tài chính và đối mặt nhiều thách thức trong quá trình bảo tồn, vận hành một di sản tự nhiên – văn hóa có tuổi đời hàng trăm năm.

Theo đó, cuối năm 2024, đơn vị này từng đối mặt nguy cơ bị cưỡng chế do nợ thuế hơn 846 tỷ đồng, trong đó 787 tỷ đồng là tiền quá hạn liên quan đến thuê đất. Vì hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhưng phải trả tiền thuê đất hơn 163 tỷ đồng mỗi năm, Thảo Cầm Viên rơi vào thế khó suốt nhiều năm.

Đầu năm 2025, UBND TP.HCM đã điều chỉnh từ thuê sang giao đất đối với hơn 96% diện tích vườn thú. Điều này giúp Thảo Cầm Viên thoát gánh nặng nợ thuê đất gần 800 tỷ đồng, mở ra cơ hội phục hồi tài chính.

Một “biểu tượng xanh” đang hồi sức

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng từ năm 1864, đến nay đã tròn 160 năm tuổi và được xếp vào nhóm 1 trong 8 vườn thú cổ nhất thế giới còn hoạt động. Không chỉ là điểm tham quan quen thuộc của người dân thành phố, nơi đây còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn hệ sinh thái đô thị.

Ảnh: Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens

Theo thống kê đến năm 2024, Thảo Cầm Viên đang chăm sóc hơn 2.000 cá thể động vật thuộc 135 loài, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong sách đỏ như trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hươu vàng, báo lửa hay báo gấm. Bên cạnh đó, hệ thực vật tại đây cũng rất phong phú với hơn 2.500 cây xanh và hơn 900 loài thực vật khác nhau được bảo tồn, tạo nên một lá phổi xanh giữa lòng đô thị đông đúc.

Ảnh: Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens

Từ một đơn vị từng lao đao vì nợ thuế, Thảo Cầm Viên đang dần lấy lại phong độ nhờ kết quả kinh doanh khả quan và chính sách hỗ trợ kịp thời từ chính quyền thành phố. Việc duy trì hoạt động hiệu quả không chỉ giúp bảo tồn di sản 160 năm tuổi mà còn bảo đảm một không gian sinh thái – giải trí hiếm hoi giữa lòng đô thị đông đúc.

(Tổng hợp)