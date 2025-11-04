Cận cảnh chú chó “thần tài” nổi tiếng nhất Hà Nội hiện nay: Tiếp khách mệt nghỉ, giúp quán tăng doanh thu cao ngất

Dạo gần đây, tựa game Việt Brother Hai’s Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm Phở của Anh Hai) đang thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng game thủ lẫn cư dân mạng. Bên cạnh cốt truyện, yếu tố đời thường của Việt Nam như quán phở, sàn lát gạch bông, ghế nhựa thì tựa game còn có một nhân vật cũng được chú ý không kém, đó chính là nhân vật Cậu Vàng (Mr. Gold).

Chú cún của quán Beo Nướng đang nhận được rất nhiều lượt quan tâm

Video cận cảnh chú cún đang hot nhất hiện nay

Đây là một nhân vật mang lại tiếng cười cho cộng đồng game thủ bởi thiết lập nhân vật lẫn ngoại hình vô cùng ấn tượng. Chính vì thế nên Cậu Vàng nhanh chóng được nhiều người yêu thích và mới đây nhiều cư dân mạng đã phát hiện một quán nướng ở Hà Nội cũng có một chú cún giống hệt Cậu Vàng và khiến nhiều người lầm tưởng đây mới chính là bản gốc của nhân vật trong game. “Cha đẻ” của tựa game cũng đã đính chính rằng nhân vật Cậu Vàng không lấy từ bất kỳ nguyên mẫu nào cả.

Thực tế, chú cún đang được rất nhiều người quan tâm trên mạng xã hội có tên Tam của quán Béo Nướng toạ lạc tại số 63 ngõ Thịnh Quang. Đây là chú cún rất được lòng thực khách yêu thích và để lại đánh giá cực tốt trên Google Maps. Chính sự trùng hợp thú vị của Cậu Vàng và Tam đã khiến đông đảo người dân tìm đến địa chỉ quán nướng trên chỉ để gặp chú cún đáng yêu này.

Chú cún này có tên là Tam của quán Beo Nướng

Ghi nhận vào chiều 4/11, dù quán Beo Nướng (số 63 ngõ Thịnh Quang) chưa đến giờ mở cửa, song từ khoảng 16 giờ đã có không ít thực khách tìm đến. Nhiều người tỏ ra thích thú khi bắt gặp chú chó Tam, liền tranh thủ chụp ảnh, quay video làm kỷ niệm. Một số khách còn không ngại lại gần, vuốt ve và nựng chú cún đáng yêu này.

Nhiều thực khách yêu quý Tam

Chia sẻ với truyền thông, chủ quán cho biết Tam là chú cún 4 tuổi thuộc giống bull terrier (chó sục bò), giống cái. Ngoại hình của Tam khá to và có bộ lông nâu - trắng mượt mà, chiếc đầu hình quả trứng cùng chiếc mũi đen đặc trưng khiến ai nhìn cũng phải bật cười vì độ “hao hao Cậu Vàng bản game”. Ánh mắt của Tam có phần dữ dằn nhưng Tam lại có tính tình đáng yêu, không sợ người lạ. Nhiều thực khách còn hài hước để lại đánh giá khen Tam là “nhân viên” cực kỳ đáng yêu.

Chú cún đáng yêu này có bộ lông nâu trắng, chiếc đầu hình quả trứng và mũi đen

Có thể nói, chú cún Tam của tiệm Beo Nướng đã trở thành “hiện tượng mạng” dù ngoại hình có phần trùng hợp với tựa game đang hot nhất hiện nay. Nhiều người quan tâm quán đến nỗi, chủ quán đã phải thông báo không nhận đặt bàn trước và phải tuyển thêm nhân viên để phục vụ được đông đảo thực khách ghé ăn. Dự kiến quán Beo Nướng sẽ đón tiếp rất nhiều thực khách đến ăn và sẽ trở thành một điểm check-in mới dành cho những ai yêu thích trò chơi Brother Hai’s Pho Restaurant.