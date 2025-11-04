Thông tin chính thức về sự cố sập 15 m tường Hoàng thành Huế

Trưa 4-11, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã phát đi thông tin chính thức về sự cố mưa lũ làm sập 15 m tường Hoàng thành Huế.

Đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập đã được che chắn, đảm bảo an toàn.

Theo đó, do mưa lũ kéo dài, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 2-11, một đoạn tường Hoàng thành Huế tại khu vực đường Đặng Thái Thân đã bất ngờ đổ sập. Đoạn tường bị sập có chiều dài khoảng 15 m, nằm cách cổng Hòa Bình khoảng 50 m.

Ngay sau đó, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tiến hành rào chắn, lập biển cảnh báo khu vực nêu trên nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tham quan.

Đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập.

Sự việc nhanh chóng được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế báo cáo khẩn lên UBND TP Huế. Trong đó, trung tâm kiến nghị UBND TP Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện ngay việc khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp khắc phục cũng như các bước xử lý khác theo quy định.

Đại nội Huế được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1993. Công trình này được xây dựng từ năm 1804 dưới triều vua Gia Long và hoàn thành vào năm 1833 dưới triều vua Minh Mạng. Công trình bao gồm Kinh thành - vòng thành ngoài cùng, kế tiếp là Hoàng thành và cuối cùng là Tử Cấm thành. Bờ tường Hoàng thành cao khoảng 4 m, xây bằng gạch, dày hơn 1 m; bao bọc bên ngoài là các hộ thành hào. Hoàng thành có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn.



Trước đó, sáng 3-11, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã phối hợp cùng đại diện Sở Xây dựng tiến hành khảo sát, đánh giá sơ bộ sự cố. Theo ghi nhận trực quan, phần tường bị sập gồm nhiều viên gạch vồ tách rời, thiếu tính liên kết khối.

Quan sát bằng mắt thường nhận thấy tường được xây 3 lớp, gồm lớp phía trong và phía ngoài xây bằng gạch vồ, lớp giữa độn bằng đất sét.

Bên cạnh đó, một số đoạn tường lân cận có xu hướng nghiêng vào trong. Một số đoạn biểu hiện rạn nứt, kết cấu yếu, có khả năng tiếp tục chuyển vị nếu bị tác động của mưa lớn, nước dâng kéo dài.

Di tích Đại nội Huế bị ngập trong chiều 3-11. Ảnh: Đình Hoàng.

Trong thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm khắc phục sự cố, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo sự bền vững, cũng như bảo toàn các giá trị của hệ thống Quần thể Di tích Cố đô Huế nói chung.



Huế vừa trải qua 3 đợt lũ lớn liên tiếp từ ngày 25-10 khiến hàng chục ngàn nhà dân bị ngập, 15 người thiệt mạng, thiệt hại vô cùng lớn.

Khu vực di tích Đại nội Huế nước ngập khoảng 0,3 m, các cung điện một phần vào đến hiên; lăng Minh Mạng nước ngập sân chầu khoảng 1,4 m, hiên điện Thể Chuẩn 0,7 m; lăng Gia Long lối đi ven hồ ngập 1,5 m; lăng Thiệu Trị sân chầu ngập khoảng 1,5 m; Điện Thái Hòa Nam còn khoảng 3 bậc cấp là nước lên đến nền điện; Lăng Tự Đức ngập khoảng 1m. Còn lăng Đồng Khánh ngập khoảng 1 m, cung An Định nước vào sân ngập khoảng 2 m, nội thất Khải Tường Lâu ngập 10 cm; các điểm di tích khác ngập cục bộ.

Hiện nay nước đã rút, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang tiến hành dọn dẹp, vệ sinh. Ngoài đoạn tường Hoàng thành bị sập, một số thiệt hại ban đầu cũng được ghi nhận như: đoạn kè hồ ở lăng Tự Đức bị sạt lở khoảng 10 m; hệ thống cột gỗ ở Trường lang Đại Cung Môn bị ngâm nước, nguy cơ ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình...



