Lạc bước giữa phố cổ Intramuros - viên ngọc bí ẩn giữa lòng thủ đô Manila của Philippines

Tôi từng có cảm giác đó, ngay trong lần đầu đặt chân đến Intramuros, "thành phố bên trong tường thành" nằm giữa thủ đô Manila của Philippines. Và kỳ lạ là, ngay khi rời đi, tôi đã biết chắc mình sẽ quay lại lần nữa.

Một góc thành cổ bình yên giữa lòng Manila

Có lẽ vì Intramuros không giống bất kỳ nơi nào khác ở Đông Nam Á. Chỉ cần bước qua cổng thành cổ, bạn sẽ thấy mình như lạc giữa một phố cổ Tây Ban Nha thực thụ – và đúng vậy, Intramuros trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là "bên trong bức tường", được xây dựng từ thế kỷ 16, từng là trung tâm quyền lực của đế quốc Tây Ban Nha ở châu Á.

Một góc "Tây Ban Nha cổ kính" giữa lòng Manila

Intramuros trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là "bên trong bức tường". Được xây dựng từ thế kỷ 16, nơi đây từng là trung tâm quyền lực của đế quốc Tây Ban Nha ở châu Á - trái tim của Manila xưa. Suốt hơn 400 năm, những bức tường đá bazan xám, những pháo đài và nhà thờ cổ nơi đây vẫn đứng vững, như minh chứng cho một giai đoạn lịch sử dài đầy biến động.

Sự cổ kính tới ngỡ ngàng này, khiến tôi ngỡ như mình đang ở châu Âu thứ thiệt!

Bước qua cổng thành cổ, bạn như được dịch chuyển thời gian: tường đá bazan phủ rêu, đường lát gạch đỏ, tiếng xe ngựa kalesa lộc cộc trên phố, những nhà thờ mái vòm soi bóng qua dòng sông Pasig – tất cả khiến tôi ngỡ như đang ở châu Âu thế kỷ trước.

Những điểm dừng chân mà tôi thực sự đắm chìm

Tôi đã từng đọc một chia sẻ về nơi này từ một người bạn: "Tôi đã tưởng mình đang ở một thành phố châu Âu nào đó. Những con phố nhỏ, những mái nhà cổ và cả tiếng chuông nhà thờ vang lên buổi sáng - thật sự khiến tim mình chậm lại."

Quả thật, đi bộ trong Intramuros là một trải nghiệm khiến nhiều người "ngẩn ngơ". Không chỉ vì vẻ đẹp cổ kính, mà còn vì cảm giác thời gian như ngừng trôi. Nắng rải xuống bức tường rêu phong, gió lùa qua khung cửa gỗ cũ, và đâu đó, tiếng đàn ghita của một người nghệ sĩ đường phố vang lên, hòa cùng mùi cà phê từ quán nhỏ bên góc tường.

Tôi nghĩ, sự bình yên này là giá trị lớn nhất của Intramuros.

Intramuros có nhiều điểm dừng chân khiến bạn phải dành ít nhất hơn nửa ngày để khám phá. Như Fort Santiago - pháo đài cổ nhất Manila, nơi lưu giữ câu chuyện bi tráng của anh hùng dân tộc José Rizal hay San Agustin Church – nhà thờ đá lâu đời nhất Philippines, được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Hoặc hãy tìm tới nơi bình yên hơn, như Manila Cathedral – nhà thờ lớn mang kiến trúc Romanesque hùng vĩ, biểu tượng tôn giáo của Philippines. Sau đó, hãy ghé La Cathedral Café – rooftop café view tháp chuông, nơi tôi ngồi hàng giờ chỉ để nhìn nắng thay màu trên tường đá cổ.

Barbara’s Heritage Restaurant - nhà hàng cổ điển tại khu thành cổ

Cuối cùng, hãy dừng chân tại Barbara’s Heritage Restaurant – nhà hàng cổ với những bữa tối đậm hương vị địa phương trong không gian vintage, nơi bạn có thể nghe nhạc và xem vũ điệu truyền thống.

Nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau

Bên ngoài tường thành là Manila hiện đại, náo nhiệt, còn bên trong lại yên bình như thể thời gian ngừng trôi. Nhiều cặp đôi chọn nơi này để chụp ảnh cưới, khách phương Tây thì gọi Intramuros là "một góc Seville giữa Đông Nam Á".

Sự bình yên hiếm nơi nào có được phía bên trong tường thành

Chỉ cần bước qua cổng thành, mọi thứ bỗng chậm lại: tường đá phủ rêu, đường lát gạch đỏ, tiếng xe ngựa lộc cộc, và những mái vòm nhà thờ in bóng xuống dòng sông Pasig. Mọi thứ vừa xa lạ, vừa thân quen – như thể tôi đang đi giữa một góc Tây Ban Nha bị bỏ quên ở châu Á.

Điều tôi thích nhất là cảm giác chậm rãi: tiếng chuông nhà thờ, mùi cà phê rang, hơi thở cổ xưa len qua từng ô cửa sổ. Không vội vàng, không ồn ã – chỉ có mình và dòng thời gian lặng lẽ trôi.

Một góc tại nhà thờ ở Intramuros

Có thêm một lý do để quay trở lại, Intramuros vẫn ở đó, yên bình và cổ kính như lần đầu – chỉ là lần này, tôi trở lại với nhiều hơn một chút thương nhớ.