Quán cà phê của ca sĩ Đan Trường sao lạ thế!

Nhắc đến Đan Trường, khán giả thường nhớ đến hình ảnh "anh Bo" hiền lành, gắn liền với những bản hit đình đám một thời như Tình khúc vàng, Kiếp ve sầu hay Dòng máu Lạc Hồng. Thế nhưng ít ai biết rằng, bên cạnh âm nhạc, nam ca sĩ còn có niềm đam mê đặc biệt với cà phê - và tình yêu ấy đã được anh "gửi gắm" trọn vẹn trong thương hiệu Cafesquan, hiện có đến 3 chi nhánh tại Mỹ.

Cafesquan của Đan Trường tại Mỹ

Dù mở tại Mỹ, nhưng bước vào Cafesquan, nhiều người sẽ lập tức cảm nhận được cảm giác "rất Việt Nam". Từ những ly cà phê muối thơm lừng, cà phê trứng béo ngậy đến cà phê dừa, cà phê dứa hay cà phê khoai lang - tất cả đều mang dấu ấn riêng, vừa lạ vừa quen, như một cách Đan Trường gìn giữ hương vị quê hương giữa lòng nước Mỹ. Bên cạnh đó, như Đan Trường từng chia sẻ, Cafesquan còn bán rất nhiều món ăn Việt Nam.

Không chỉ là quán cà phê, Cafesquan còn mang đến cảm giác như một "góc nhỏ Việt Nam" giữa xứ người. Đặc biệt, vào dịp Tết hay lễ hội, không gian quán thường được trang hoàng theo phong cách truyền thống - đủ để khiến những người Việt xa xứ chợt thấy lòng mình ấm lại.

Các món ăn, đồ uống cùng không gian tại Cafesquan

Trong một lần chia sẻ, Đan Trường cho biết anh rất nhớ hương vị cà phê tại quán mỗi khi phải xa Mỹ đi lưu diễn: "Xong show, vừa bay về San Jose là ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa đá và ly matcha liền vì chuẩn bị cách xa quán tới 3 tháng lận. Không quên đem theo một số nguyên liệu về Việt Nam pha chế để uống mỗi khi thèm."

Đan Trường khoe ảnh thưởng thức cà phê tại quán của chính mình

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là cách fanpage chính thức của Cafesquan vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh của Đan Trường cùng con trai và vợ cũ. Dù đã ly hôn, nhưng mỗi khi quán có sự kiện, đặc biệt là lễ khai trương chi nhánh, cả hai vẫn xuất hiện cùng nhau, và con trai Thiên Từ thường xuyên góp mặt trong các hình ảnh quảng bá như một "mẫu nhí đặc biệt" của thương hiệu.

Hình ảnh Đan Trường cùng con trai và vợ cũ mà quán đăng tải

Chi tiết này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ nhưng cũng ngưỡng mộ. Bởi giữa showbiz đầy ồn ào, việc một cặp đôi sau ly hôn vẫn giữ được mối quan hệ văn minh, cùng nhau chăm sóc con và đồng hành trong công việc thật sự không dễ. Có lẽ chính vì vậy mà câu chuyện quanh Cafesquan không chỉ dừng lại ở hương vị cà phê Việt giữa trời Tây, mà còn là hình ảnh đẹp về sự tôn trọng, gắn bó và văn hóa ứng xử sau chia tay.