Không còn đi du lịch hay đến quán cà phê đẹp, "quẩy" concert là thú vui mới của giới trẻ mỗi cuối tuần

Nhịp sống bận rộn khiến giới trẻ ngày nay không còn chờ đến kỳ nghỉ dài mới đi du lịch. Họ tìm đến những hình thức “xả stress” ngắn ngày chỉ gói gọn trong 1 đến 2 ngày cuối tuần nhưng vẫn trọn vẹn năng lượng. Hay gần đây, giới trẻ đã có thêm một thú vui giải trí mới đó chính là đi xem concert, đây là những nơi mang đầy năng lượng trẻ chắc chắn là một địa điểm lý tưởng để giải trí vào cuối tuần mà không cần phải đi đâu xa.

Đến quán cà phê để chill hay đi du lịch gần để “nạp pin”

Nếu trước đây cà phê chỉ đơn thuần là nơi hẹn hò hoặc làm việc, thì với giới trẻ hiện nay, đi cà phê cũng là một trải nghiệm giải trí thực thụ. Mỗi quán lại mang một “tính cách” riêng, có nơi yên tĩnh để đọc sách, có nơi đậm chất vintage để check-in, và cũng có những quán thiết kế như studio nhỏ dành riêng cho người thích chụp ảnh.

Tại TP.HCM hay Hà Nội, cuối tuần là thời điểm các quán cà phê “hot” được giới trẻ check-in rầm rộ. Một buổi sáng nhâm nhi ly latte, nghe nhạc acoustic nhẹ nhàng đôi khi chỉ cần vậy là đủ để “reset” tâm trạng sau một tuần làm việc. Với nhiều người, đi cà phê không còn là thói quen, mà là một “nghi lễ cuối tuần” để tự thưởng cho bản thân.

Đi cà phê cuối tuần là hoạt động yêu thích của giới trẻ

Còn với những ai ưa dịch chuyển, các chuyến đi ngắn đang trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến. Không cần lên kế hoạch cầu kỳ hay xin nghỉ dài ngày, chỉ cần chiếc balo gọn nhẹ là bạn đã có thể “trốn phố” đến Vũng Tàu tắm biển, Đà Lạt hít thở không khí lạnh, hay Hồ Tràm nghỉ dưỡng sang chảnh.

Du lịch ngắn ngày ở những địa điểm lân cận cũng là một lựa chọn thú vị

Một số bạn trẻ còn chọn trekking, cắm trại hoặc săn mây ở các khu vực ngoại ô. Dù chỉ là hai ngày một đêm, nhưng cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, thức dậy giữa rừng thông hay ngắm hoàng hôn bên bờ biển mang lại nguồn năng lượng mới, giúp tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

Những chuyến đi ngắn ngày như vậy cũng phản ánh xu hướng sống mới: “nghỉ ít nhưng chất”. Giới trẻ ngày nay không cần phải đi xa để tận hưởng, họ chỉ cần một không gian đẹp, một nhóm bạn thân, hoặc đôi khi là một mình và một playlist yêu thích, thế là đủ cho một cuối tuần trọn vẹn.

Đi xem concert là cách “giải stress” sôi động của thế hệ mới

Bên cạnh du lịch hay chill cà phê, đi xem concert cũng trở thành một trong những cách xả stress phổ biến nhất hiện nay. Không chỉ đơn thuần là nghe nhạc, các buổi biểu diễn còn là nơi để khán giả hòa mình vào không khí sôi động, kết nối cảm xúc và tìm lại năng lượng tích cực sau một tuần làm việc.

Văn hóa đi concert của giới trẻ đang thay đổi mạnh mẽ nhờ sự xuất hiện của nhiều sự kiện quốc tế và dàn nghệ sĩ tài năng. Tiêu biểu gần đây là Korea Spotlight 2025, chương trình âm nhạc Hàn Quốc được tổ chức tại TP.HCM vào cuối tháng 10 vừa qua. Sự kiện quy tụ những cái tên nổi bật như BTOB, DPR CREAM & DPR ARTIC, ARrC và Dragon Pony, mang đến một “đêm cháy vé” đúng nghĩa. Hàng nghìn khán giả Việt Nam cùng hòa nhịp trong bữa tiệc âm nhạc đa sắc thái nơi K-pop, indie và điện tử giao thoa, tạo nên không gian giải trí đậm chất toàn cầu.

Đi concert là thú vui mới của giới trẻ hiện nay

Không chỉ là concert, Korea Spotlight 2025 còn thể hiện sự gắn kết văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Với hơn 1.500 khán giả tham dự cùng bầu không khí cuồng nhiệt lan tỏa suốt chương trình, sự kiện này đã minh chứng cho sức ảnh hưởng của làn sóng âm nhạc Hàn Quốc tại Việt Nam, nơi fan không chỉ thưởng thức mà còn trở thành một phần của trải nghiệm âm nhạc.

Nhiều khán giả đã đến tham gia sự kiện Korea Spotlight 2025

Sự thành công của những sự kiện như vậy cho thấy: với giới trẻ, âm nhạc không còn là hình thức giải trí đơn thuần, mà là cách để sống trọn cảm xúc, gặp gỡ cộng đồng cùng sở thích và tìm thấy niềm vui mới trong những ngày cuối tuần ngắn ngủi.