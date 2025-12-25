Sáng nay: Fansipan đã phủ trắng băng tuyết, đêm Noel chỉ còn 1 độ C

Mỗi khi mùa đông về, giữa rất nhiều điểm đến quen thuộc, Fansipan luôn được du khách dành sự quan tâm đặc biệt bởi đây là một trong số hiếm hoi những nơi ở Việt Nam có khả năng xuất hiện băng tuyết và tuyết rơi. Chính độ cao hơn 3.100m cùng nền nhiệt luôn thấp hơn mặt bằng chung đã khiến "nóc nhà Đông Dương" trở thành điểm hẹn đặc biệt của mùa lạnh, nơi du khách chờ đợi những khoảnh khắc thiên nhiên hiếm có mà không phải năm nào cũng gặp.

Và đúng vào đêm Noel năm nay, Fansipan một lần nữa khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi băng tuyết đồng loạt phủ trắng đỉnh núi trong cái lạnh chỉ còn 1 độ C.

Video: Băng tuyết trên đỉnh Fansipan rạng sáng ngày 25/12/2025

(Ảnh: SG)

Từ đêm 24 đến rạng sáng 25/12, nhiệt độ tại khu vực đỉnh Fansipan chỉ dao động khoảng 1-3°C. Cái lạnh sâu khiến lớp băng dày nhất từ đầu mùa đông đến nay nhanh chóng hình thành, phủ kín lối đi, mái đá và khu vực cột cờ. Trong tiết trời quang đãng, mây bảng lảng ôm trọn đỉnh núi, toàn bộ không gian như được bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo, gợi cảm giác mơ màng.

Đáng chú ý, lớp băng trên đỉnh Fansipan không chỉ mỏng manh bám nhẹ mà xốp và dày, đến mức du khách có thể chạm tay, nắm thành từng cục băng nhỏ. Nhiều người thích thú vo băng như tuyết, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi của mùa đông miền Bắc.

(Ảnh: SG)

Khoảng 7h30 sáng, khi Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng đầu ngày len qua làn mây mỏng, lớp băng dần tan chậm rãi. Trên sàn và các bậc đá quanh khu vực đỉnh, băng tan để lại một lớp óng ánh lấp lánh, phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ, tạo nên khung cảnh vừa mong manh vừa kỳ vĩ. Những du khách đi cáp treo chuyến sớm có dịp tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thiên nhiên "thức giấc", cảm nhận sự chuyển mình tinh tế giữa núi non trùng điệp.

Mùa đông năm nay đến sớm, hiện tượng băng phủ trắng đỉnh Fansipan cũng diễn ra với tần suất khá dày. Theo dự báo, nếu các đợt không khí lạnh tiếp tục tăng cường, rất có thể sẽ xuất hiện tuyết rơi trong thời gian tới.

(Ảnh: SG)

Trước đó, vào chiều 18/12, khi nền nhiệt giảm sâu, tại khu vực này cũng từng ghi nhận khoảnh khắc tuyết rơi nhẹ. Dù không dày, chỉ lác đác trong thời gian ngắn, nhưng chừng ấy cũng đủ mang lại cảm giác ngỡ ngàng xen lẫn thích thú cho du khách.

Video: Khoảnh khắc tuyết rơi nhẹ chiều 18/12/2025

Thời điểm này, Fansipan được xem là điểm đến lý tưởng để trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp mùa đông hiếm có: từ biển mây bồng bềnh, băng tuyết trắng xóa cho đến không khí Giáng sinh rực rỡ được trang hoàng khắp khu du lịch. Đáng chú ý, Sun World Fansipan Legend hiện đang áp dụng ưu đãi vé cáp treo 500.000 đồng dành cho du khách Việt Nam, kéo dài đến hết ngày 31/12.

Chính những yếu tố ấy khiến lượng du khách từ nhiều nơi đổ về Fansipan trong những ngày cuối năm tăng rõ rệt. Không chỉ để "săn" băng tuyết, nhiều người còn muốn tự thưởng cho mình một chuyến đi đặc biệt, khép lại năm cũ bằng khoảnh khắc đứng giữa mây trời, trong cái lạnh tê tái của đỉnh núi cao nhất Việt Nam.