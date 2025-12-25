T1 khiến 1 nơi bị gọi tên khắp Việt Nam

Mới đây, đội tuyển T1 đã chính thức đặt chân đến Việt Nam, đánh dấu sự kiện lần đầu tiên gặp gỡ fan Việt tại Trung tâm triển lãm VEC. Sự kiện đã nhanh chóng thu hút đông đảo cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại, đặc biệt là fan của đội tuyển esport giàu thành tích nhất thế giới.

Trong tấm ảnh đăng tải trên trang chính thức của đội tuyển, các thành viên T1 đã quây quần tại một nhà hàng nướng Hàn Quốc. Nhiều người ban đầu tưởng rằng đây là bữa ăn sau khi quay trở về từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đã tinh ý nhận ra, đây thực chất là nhà hàng nướng Ghisa, một quán ăn Hàn Quốc tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội.

T1 dùng bữa tại 1 nhà hàng nướng sau buổi gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam

Toạ lạc tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội, nhà hàng nướng Ghisa là quán nướng được nhiều thực khách đánh giá là khá lowkey, do người Hàn Quốc làm chủ. Điểm cộng lớn của quán đó chính là lượng ban chan (món ăn kèm) phong phú gồm: trứng ngâm tương, giá trộn, kim chi, kim chi củ cải, bánh hành,... Ngoài ra quán còn có trứng hấp và một loại canh do thực khách chọn sẽ được phục vụ miễn phí.

Nhà hàng nướng Ghisa là nơi các tuyển thủ T1 ghé thăm

Menu của Ghisa khá đa dạng từ các món thịt nướng cho đến lòng bò, lòng heo và các món hầm với mức giá từ 100 nghìn đồng đến hơn 750 nghìn đồng với các món gọi lẻ. Nhà hàng Ghisa còn có các món ăn theo set có mức giá từ 1,2 triệu đồng cho 6 món thịt bò - heo, có set mức giá phải chăng hơn là 850 nghìn đồng cho set thịt heo gồm 6 món. Đây là mức giá khá hợp lý cho một bữa ăn cùng nhóm bạn hoặc gia đình hay cặp đôi.

Menu một số món ăn của quán

Trên Google Maps, nhà hàng nhận được nhiều đánh giá tích cực về món ăn lẫn chất lượng phục vụ như: “Đồ ăn thịt nướng kèm đồ ăn kèm ngon cực kỳ luôn. Các bạn nhân viên cũng thân thiện”, “Đồ ăn ngon, giá cả phù hợp, nhân viên thân thiện, phục vụ nhiệt tình”, “Nhân viên nhiệt tình, món ăn tươi ngon, ban chan siêu nhiều. Ông chủ thân thiện, không gian ấm cúng”.

Bàn ăn đầy món banchan do thực khách đăng tải

Tuy nhiên, quán cũng có một vài điểm khiến thực khách chưa hài lòng như cho khách hút thuốc trong quán. Với những người nhạy cảm với mùi khói thuốc thì nên lựa chọn phòng riêng hoặc báo trước cho nhân viên có chỗ phù hợp với nhu cầu. Không gian quán được trang trí theo phong cách như những nhà hàng nướng ở Hàn Quốc, cũng là lý do khiến nhiều người nhầm lẫn đây là địa điểm ăn uống tại Hàn khi nhìn ảnh T1 đăng tải. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sẽ đến thưởng thức quán khi có cơ hội vì sức ảnh hưởng của T1.

T1 cũng dành một tình yêu với món Việt khi các thành viên chia sẻ trong buổi giao lưu rằng rất thích các món ăn như phở, bún chả và thành viên Oner đặc biệt nói rằng thích ăn rau mùi. Trong khi đây chính là nguyên liệu mà nhiều du khách Hàn Quốc thường né tránh, thậm chí từng gây sốt với những chiếc áo in dòng chữ “Đừng cho rau mùi”.

Các thành viên T1 tại buổi fanmeeting

Việc các thành viên T1 đến nhà hàng Hàn Quốc ở Việt Năm ăn món ăn cũng để hiểu hương vị rất hợp các khẩu vị của nhóm. Dự đoán, nhà hàng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm từ thực khách, đặc biệt là người hâm mộ của T1 trong thời gian tới.