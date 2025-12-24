Đêm 24/12: Một nhà thờ tại TP.HCM khiến dân tình vượt 30km đến check-in vì trang trí quá hoành tráng

Mỗi mùa Giáng sinh, nhịp sinh hoạt đô thị bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Đường phố đông hơn vào buổi tối, nhiều khu vực bật đèn trang trí từ sớm và các điểm quen thuộc dần thu hút lượng người qua lại tăng lên. Trong đêm Giáng sinh, nhiều tuyến đường ở TP.HCM từ trung tâm đến khu dân cư ghi nhận không khí lễ hội rõ nét khi hệ thống đèn trang trí, cây thông và các tiểu cảnh đồng loạt lên đèn.

Tại các nhà thờ, không khí Giáng sinh năm nay cũng bắt đầu sớm hơn thường lệ. Nổi bật trong số đó là nhà thờ Song Vĩnh, công trình nằm trên trục Quốc lộ 51, thu hút đông đảo người dân và du khách ghé thăm ngay từ những ngày giữa tháng 12. Toàn bộ khuôn viên nhà thờ được trang trí công phu với hệ thống đèn LED giăng kín lối vào, tạo thành vòm sáng dẫn thẳng đến sảnh chính.

Bước đến cổng chính, du khách sẽ thấy ngay sự đầu tư hoành tráng: những dây đèn được kết thành một vòm cung sáng dẫn từ hai bên lối đi vào thẳng sảnh chính. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn bao phủ toàn khu vực, khiến cả nhà thờ trở nên lung linh như một đại cảnh trong phim. Ngay hai bên cầu thang, nhà thờ còn trang trí những cây thông trắng cùng các quả cầu trắng mô phỏng như quả cầu tuyết, giúp không gian thêm phần sinh động và đúng chất mùa lễ hội.

Bên dưới chân cầu thang, mô hình những quả châu treo đèn tiếp tục tạo điểm nhấn vui mắt, khiến toàn bộ khu vực sáng bừng và trở nên cực kỳ hút ảnh. Đã có đông đảo du khách đến đây vào ban đêm khi nhà thờ đã sáng đèn và ghi lại rất nhiều khoảnh khắc lung linh tại đây. Nhà thờ vốn đã được bao phủ bởi nhiều ánh đèn sáng nhưng để hình thêm lung linh, một số du khách đã chuẩn bị đèn cầm tay hoặc chụp với flash để hình càng thêm rực rỡ.

Nổi bật hơn cả là tổng thể kiến trúc Gothic, phong cách đặc trưng với những đường vòm cao vút, họa tiết đối xứng và các mảng tường được chạm khắc tinh xảo. Khi được thắp sáng vào buổi tối, từng đường nét của nhà thờ Song Vĩnh càng hiện lên rõ nét, mang đến cảm giác vừa cổ kính vừa tráng lệ. Khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng cùng ánh sáng vàng dịu trải đều khiến du khách như đang bước vào một không gian lễ hội phương Tây thực thụ.

Khuôn viên nhà thờ rộng rãi và thoáng mát cũng là điểm cộng lớn, phù hợp để các gia đình và bạn trẻ ghé thăm vào buổi chiều tối. Vừa có thể dạo chơi, hóng gió, vừa tranh thủ chụp vài tấm hình kỷ niệm giữa không gian kiến trúc đồ sộ và rực rỡ.

Chính vì thế, nhà thờ Song Vĩnh được ví như “một góc châu Âu thu nhỏ giữa Vũng Tàu”. Và mỗi mùa Giáng sinh, nơi đây lại càng rực rỡ, đẹp mắt và tràn đầy sức sống đủ để bất kỳ ai ngang qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn.

