Bên trong phòng nghỉ 40 triệu/đêm của Jungkook, Jimin BTS ở Việt Nam có những gì?

Sau nhiều ngày chờ đợi, chuyến đi thăm thú Việt Nam của BTS cuối cùng cũng đã chính thức lên sóng, nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng người hâm mộ quan tâm. Trong hành trình này, Jungkook và Jimin là hai thành viên khiến fan Việt đặc biệt chú ý khi xuất hiện tại Đà Nẵng với loạt hoạt động đời thường, từ dạo phố, đi chợ, khám phá cảnh đẹp cho đến thưởng thức nhiều món ăn đặc sản địa phương.

Jungkook và Jimin đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ tại Đà Nẵng

Bên cạnh những trải nghiệm ẩm thực và du lịch, nơi lưu trú của Jungkook và Jimin cũng bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận. Trong một cảnh quay ngắn, cả hai đã hé lộ khoảnh khắc được khách sạn chào đón bằng dòng chữ trang trí “Welcome to Premier Village Da Nang”. Chỉ chi tiết nhỏ này cũng đủ để người hâm mộ nhanh chóng tìm ra thông tin về khách sạn mà hai nam thần tượng lựa chọn trong chuyến đi.

Dòng chữ chào mừng BTS của khách sạn

Theo đó, Premier Village Da Nang Resort Managed by Accor là khu nghỉ dưỡng nằm dọc theo bờ biển Mỹ Khê, sở hữu vị trí được đánh giá là khá thuận tiện khi vừa gần biển, vừa dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan nổi tiếng của Đà Nẵng. Resort này bao gồm 111 căn biệt thự với nhiều lựa chọn khác nhau như hướng vườn, hướng biển hoặc có lối đi riêng ra biển, phù hợp cho nhóm bạn, gia đình hoặc các nhóm đông người. Không gian bên trong khác biệt thự được thiết kế rộng rãi với khu sinh hoạt chung, phòng ngủ riêng, và sân vườn, mang lại cảm giác riêng tư và thoải mái trong suốt thời gian lưu trú.

Premier Village Da Nang Resort Managed by Accor là khu nghỉ dưỡng nằm dọc theo bờ biển Mỹ Khê

Ngoài không gian nghỉ dưỡng, resort còn cung cấp nhiều tiện ích như hồ bơi riêng tại villa, khu spa thư giãn, phòng gym mở cửa 24/7, câu lạc bộ trẻ em và các hoạt động ngoài trời trên bãi biển Mỹ khê. Về ẩm thực, du khách có thể lựa chọn buffet sáng tại nhà hàng Lemongrass, thưởng thức các món ăn Việt tại nhà hàng Cá Chuồn Cồ hoặc thư giãn Cocktail tại Nautica Beach Club sát biển. Đây cũng là điểm dừng chân thuận lợi để từ Đà Nẵng di chuyển đến các địa danh nổi tiếng lân cận như Hội An, Mỹ Sơn hay Bà Nà Hills.

Ngoài không gian nghỉ dưỡng, resort còn cung cấp nhiều tiện ích

Được biết, chi phí lưu trú tại Premier Village Da Nang thuộc phân khúc khá cao. Giá một đêm nghỉ có thể dao động từ khoảng vài triệu đồng cho villa hướng vườn và có thể lên đến hàng chục triệu đồng, thậm chí khoảng 40 triệu đồng/đêm với các villa hướng biển hoặc có lối đi riêng ra biển, thời hạng phòng và thời điểm đặt. Và villa có giá hơn 40 triệu đồng chính là nơi BTS trong suốt thời gian ở Đà Nẵng. Khu nghỉ dưỡng này cũng từng nhận được nhiều giải thưởng quốc tế về du lịch, nghỉ dưỡng trong những năm gần đây.

Giá một số hạng phòng tại Premier Village Da Nang

Nhiều người hâm mộ đã tò mò tìm hiểu nơi lưu trú của hai nam thần tượng và bày tỏ mong muốn nếu có cơ hội sẽ đến đây để nghỉ dưỡng. Nhưng một số fan sau khi nhìn thấy giá phòng cho 1 đêm ở liền lặng lẽ “quay xe” vì quá đắt.

Khép lại hành trình tại Đà Nẵng, Jungkook và Jimin để lại nhiều hình ảnh gần gũi, thoải mái trong lòng người hâm mộ. Chuyến đi không chỉ ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ của hai thành viên BTS tại Việt Nam, mà còn góp phần khiến khán giả thêm tò mò và yêu thích những địa điểm mà họ đã trải nghiệm trong hành trình này.