Hari Won làm gì mà Trấn Thành từng phải nói: "Mọi người đừng soi mói vợ mình"?

Nếu ai thường xuyên lướt mạng xã hội, hẳn đã từng ít nhất một lần chạm mặt đoạn video "trà chiều" nổi tiếng của vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Clip hiện đã đạt gần 39 triệu lượt xem và vẫn tiếp tục tăng đều đặn theo thời gian. Điều khiến video trở thành hiện tượng không chỉ nằm ở sức hút của cặp đôi đình đám, mà còn bởi thái độ "khó ở" đầy khó hiểu của Hari Won - một biểu cảm khiến nhiều người vừa ngạc nhiên, vừa tò mò không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

(Ảnh chụp màn hình)

Trong video, Trấn Thành vừa ung dung quay clip, vừa trò chuyện với khán giả, vui vẻ chia sẻ rằng hai vợ chồng đang ngồi "trà chiều" cùng nhau. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bên cạnh anh, Hari Won không giữ gương mặt khó chịu, bực bội, gần như không nói một lời. Nhưng điều khiến người xem chú ý nhất là những động tác mạnh đến khó tin của Hari: từ cách gắp snack thả vào bát cho đến lúc cầm cốc lên đặt xuống - tất cả đều phát ra tiếng động khá lớn, thậm chí làm rơi vãi ra xung quanh, thể hiện rõ việc cô đang không vui hoặc khó chịu về điều gì đó.

Trong khi đó, Trấn Thành lại liên tục đóng vai người chồng "chữa cháy", vừa cười vừa nhấn mạnh: "Vợ mình hơi mệt thôi nha mọi người… Đừng soi mói vợ mình nha!" Câu nói lặp lại nhiều lần làm người xem càng thêm hoang mang: Ủa, thật sự Hari đang khó chịu à? Hay có chuyện gì giữa hai người?

(Ảnh chụp màn hình)

Nếu chỉ xem gần đoạn đầu video, ai cũng sẽ thắc mắc xen lẫn tò mò, thậm chí có người còn nghĩ vợ chồng họ đang giận hờn nội bộ thật. Nhưng đến khoảnh khắc cuối, mọi thứ được "lật mặt" một cách không thể hài hơn: Hari Won bất ngờ bật cười vì không nhịn được nữa. Gương mặt "khó ở" bỗng tan biến hết trong tràng cười lớn.

Hoá ra, tất cả chỉ là một màn tấu hài trong bữa ăn do hai vợ chồng bày ra cho vui. Hari đang cố giữ mặt nghiêm, còn Trấn Thành thì ra sức đóng vai chồng hiền phải trấn an dân mạng - một kiểu video từng hot trend thời điểm đó. Và vì giữ nét khó quá lâu, cô không thể nhịn nổi, đành phá lên cười - chính khoảnh khắc này khiến cả video trở nên viral và được dân mạng xem lại không biết chán.

(Ảnh chụp màn hình)

Dù clip đã xuất hiện từ lâu, số lượt xem vẫn tăng đều. Nội dung chẳng có gì "drama", nhưng lại mang đúng chất hài hước tự nhiên mà khán giả yêu thích ở cặp đôi này. Người xem xem lại vẫn cười, nhất là lúc hiểu ra rằng cả hai đang "diễn sâu" để tạo tình huống gây hiểu lầm.

Không chỉ có khoảnh khắc viral đó, có thể thấy Trấn Thành và Hari Won hợp nhau ở rất nhiều khoản. Từ chuyện ăn uống - khi hai vợ chồng nổi tiếng với đam mê khám phá hàng quán vỉa hè, quán nào ngon là cùng nhau "quẩy" nhiệt tình, cho đến khoản tấu hài, đúng nghĩa là "hợp rơ". Cách họ tung hứng trong video, người giữ mặt lạnh, người nói chuyện đầy nghiêm túc nhưng vẫn khéo léo trêu khán giả, cho thấy sự ăn ý rất tự nhiên và dễ thương.

Có lẽ chính sự đồng điệu này khiến những khoảnh khắc đời thường của họ luôn trở thành niềm vui nho nhỏ cho người xem. Một video chỉ vài phút, chẳng có gì ngoài "trà chiều", snack và gương mặt khó ở giả vờ, vậy mà lại thu hút hàng chục triệu người - bởi sự chân thật, dí dỏm và rất… vợ chồng Trấn Thành - Hari Won.