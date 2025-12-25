Xúc động hình ảnh Công an Đà Nẵng chui xuống cống, tìm điện thoại cho du khách

Ngày 25-12, Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp hỗ trợ một du khách Hồng Kông lấy lại chiếc iPhone rơi xuống khe cống thoát nước sâu trên địa bàn.

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng xuống cống sâu, tìm điện thoại cho du khách

Theo đó, trong lúc tham quan tại quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), một nữ du khách đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) đã sơ ý làm rơi chiếc điện thoại iPhone xuống khe cống thoát nước. Do miệng cống hẹp và sâu, du khách không thể tự lấy tài sản nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng Công an phường Hải Châu đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để lật nắp cống bê tông, nhằm tiếp cận vị trí chiếc điện thoại.

Lật mở nắp cống, tìm tài sản cho du khách

Nữ du khách người Hồng Kông rạng rỡ sau khi nhận lại điện thoại

Trước Hải Châu, lực lượng công an tại phường An Hải cũng trao trả nhiều tài sản giá trị cho du khách

Sau nỗ lực tìm kiếm dưới lòng cống chật hẹp, các chiến sĩ đã lấy được chiếc điện thoại và bàn giao tận tay cho nữ du khách trong tình trạng thiết bị vẫn hoạt động tốt.

Nhận lại tài sản, vị du khách Hồng Kông bày tỏ sự bất ngờ và gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng công an địa phương vì sự tận tâm và phản ứng nhanh chóng.

Trước đó, các lực lượng thuộc Công an TP Đà Nẵng cũng đã trao trả nhiều tài sản thất lạc cho người dân, du khách.