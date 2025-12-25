Ngoài Fansipan, đây là nơi lạnh không kém ở miền Bắc hôm nay: Cũng là núi, nhiều năm có băng giá, tuyết

Sáng nay, thông tin đỉnh Fansipan - Sa Pa xuất hiện băng giá dưới tác động của không khí lạnh tăng cường được nhiều người quan tâm. Thực tế, bên cạnh “nóc nhà Đông Dương”, cách đó không xa, cũng có một nơi khác thường có tuyết, băng giá. Thậm chí theo thống kê về nhiệt độ, nơi này còn thường được nhận định là nơi "lạnh nhất Việt Nam".

Đang đượic nhắc tới chính là Mẫu Sơn - Lạng Sơn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Mẫu Sơn là một trong những khu vực thường xuyên đứng đầu bảng nhiệt độ thấp mỗi khi xuất hiện các đợt không khí lạnh mạnh. Trong nhiều thời điểm, nhiệt độ tại đây thậm chí còn thấp hơn cả Sa Pa hay Fansipan.

Hình ảnh băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan sáng nay 25/12/2025 (Ảnh SG)

Thống kê khí tượng cho thấy, tháng 1/2016, Mẫu Sơn từng ghi nhận nhiệt độ âm 2–3 độ C, xuất hiện băng giá dày và tuyết rơi, được nhiều báo chí trong nước mô tả là một trong những đợt rét khắc nghiệt hiếm gặp trong nhiều thập kỷ. Đến đợt rét tháng 1/2021, khu vực này tiếp tục xuống dưới 0 độ C, băng giá hình thành liên tiếp trong nhiều ngày. Những năm gần đây, như mùa đông 2022 và 2024, Mẫu Sơn vẫn thường xuyên chạm ngưỡng 0–1 độ C, trở thành điểm lạnh nhất Việt Nam trong từng đợt rét.

Các chuyên gia khí tượng lý giải, nguyên nhân khiến Mẫu Sơn thường xuyên lạnh sâu không chỉ nằm ở độ cao, mà còn do vị trí địa lý đặc thù. Khu vực này nằm gần biên giới phía Bắc, đón trực diện gió mùa Đông Bắc, địa hình trống trải, ít rừng che chắn, khiến nhiệt độ ban đêm giảm rất nhanh. Chính những yếu tố này khiến Mẫu Sơn nhiều lần vượt Fansipan để trở thành điểm lạnh nhất miền Bắc, thậm chí lạnh nhất cả nước trong cùng thời điểm.

Một vài hình ảnh nổi bật về băng giá, tuyết xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn (Ảnh TH)

Trải nghiệm Mẫu Sơn mùa lạnh và những lưu ý dành cho du khách

Theo giới thiệu của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, Mẫu Sơn thực chất là tên gọi chung của dãy núi Mẫu Sơn, nằm trên địa bàn huyện Lộc Bình và Cao Lộc cũ, cách trung tâm Lạng Sơn khoảng 30 km. Dãy núi này có độ cao trung bình 800–1.000 m, trong đó đỉnh cao nhất đạt khoảng 1.541 m so với mực nước biển. Độ cao lớn cùng điều kiện khí hậu đặc biệt khiến Mẫu Sơn sở hữu mùa đông rất khác so với vùng đồng bằng.

Mùa lạnh cũng là thời điểm Mẫu Sơn mang diện mạo ấn tượng nhất. Theo các bài tư vấn trên từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, du khách thường tìm đến đây để ngắm băng giá, săn sương mù, chụp ảnh rừng núi phủ trắng và trải nghiệm không khí lạnh hiếm gặp ở Việt Nam. Một số điểm được nhiều người ghé thăm gồm khu vực đỉnh Mẫu Sơn, các nền biệt thự Pháp cũ còn sót lại, những cung đường uốn lượn trên núi và các bản làng của đồng bào Dao sinh sống lâu đời dưới chân núi.

Đông đảo du khách yêu thích việc tới Mẫu Sơn để check-in cùng băng giá, tuyết (Ảnh Bế Bảo Khiêm)

Ảnh Nguyễn Minh Chuyển

Về di chuyển, du khách thường đi từ Hà Nội theo quốc lộ 1A lên TP Lạng Sơn, sau đó tiếp tục di chuyển khoảng 30 km để lên Mẫu Sơn. Các cơ quan du lịch địa phương khuyến cáo, vào mùa đông nên ưu tiên ô tô gầm cao, kiểm tra kỹ phanh và lốp xe, hạn chế đi xe máy trong điều kiện sương mù dày hoặc khi xuất hiện băng giá trên mặt đường. Trong những ngày rét đậm, rét hại, chính quyền địa phương có thể đưa ra khuyến cáo hạn chế lên núi để đảm bảo an toàn cho du khách.

Ngoài cảnh quan, nhiều du khách kết hợp trải nghiệm ẩm thực vùng cao như gà sáu cựa, lợn quay lá mắc mật, rượu Mẫu Sơn trong tiết trời lạnh. Tuy nhiên, Tổng cục Du lịch Việt Nam từng lưu ý, Mẫu Sơn không phải điểm đến đại trà vào mùa đông. Những gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có tiền sử bệnh tim mạch, hô hấp cần cân nhắc kỹ và chuẩn bị đầy đủ trang phục giữ ấm, thuốc men cũng như lịch trình linh hoạt.