Quảng Ninh, Ninh Bình sẽ có chương trình countdown, bắn pháo hoa chào năm mới 2026

Việc Bộ Nội vụ thống nhất phương án hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài liên tục 4 ngày, từ 1/1 (thứ Năm) đến hết 4/1/2026 (chủ nhật), đã nhanh chóng tạo ra những thay đổi trong kế hoạch đón năm mới của nhiều người lao động. Thay vì một ngày nghỉ ngắn như dự tính ban đầu, khoảng thời gian nghỉ dài hơn mở ra thêm lựa chọn: về quê, ở lại thành phố hoặc tranh thủ một chuyến đi ngắn ngày.

Chị Thu Minh (27 tuổi từ Hà Nội), cho biết ngay khi biết thông tin nghỉ lễ kéo dài, chị và gia đình đã quyết định điều chỉnh kế hoạch. Trước đó, chị dự định đón năm mới tại thủ đô cùng bạn bè, nhưng nay chọn đến Quảng Ninh du lịch. "Được nghỉ dài hơn nên mình tính đến Quảng Ninh vì di chuyển chỉ có hơn 2 tiếng, không phải lo tàu xe đông khách mà trải nghiệm nào cũng có", chị Minh chia sẻ.

Cầu Koi, Sun World Ha Long

Dịp này đến với Quảng Ninh, du khách có thể lựa chọn vui chơi tại Sun World Ha Long nằm ngay vị trí trung tâm nhất khu du lịch Bãi Cháy (Hạ Long) để bắt đầu nhịp sôi động cho kỳ nghỉ lễ. Công viên Rồng có thể giúp du khách giải tỏa "stress" sau những ngày làm việc căng thẳng bằng hàng loạt những trò chơi cảm giác mạnh. Nếu muốn trải nghiệm ngắm cảnh và các hoạt động văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, du khách có thể bắt Cáp treo Nữ Hoàng lên Đồi Mặt Trời, ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ Cầu Koi, dạo Vườn Nhật hay hóa thân thành những "chiến binh Samurai" khám phá Làng Rèn Thần Kiếm. Khi hoàng hôn buông xuống, ngồi trên Vòng quay Mặt trời - Sun Wheel trải nghiệm "Dine in the sky" - "nhà hàng thu nhỏ" giữa mây trời, vừa thưởng thức ẩm thực vừa cảm nhận vẻ đẹp của thành phố di sản từ độ cao hơn 215 mét, sẽ mang đến cho du khách những khoảnh khắc khó quên của những ngày đầu năm mới.

Trải nghiệm ngắm pháo hoa tại Quảng Ninh

Buổi tối, du khách có thể thưởng thức hải sản tại các nhà hàng ven biển, rồi thong thả dạo chợ đêm Vui-Fest khu Quảng trường Sun Carnival để mua sắm và hòa mình vào nhịp sống náo nhiệt. Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vào 21h30 ngày 31/12/2025, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) sẽ diễn ra chương trình Countdown Quảng Ninh chào năm mới 2026 với màn bắn pháo hoa tầm cao. Chương trình dự kiến sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng, như: NSND Quang Thọ, Minh Tuyết, Thu Minh, Phan Mạnh Quỳnh, Binz, Đỗ Hoàng Hiệp, Trung Quân Idol,...

Yoko Onsen Quang Hanh

Sau một ngày vui chơi, nhiều du khách có thể lựa chọn tiếp tục hành trình ở Quảng Ninh với trải nghiệm tắm onsen ở Yoko Onsen Quang Hanh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ cuối tháng 12 đến dịp đầu năm mới, miền Bắc đón không khí lạnh, trời rét, có nơi rét đậm, sáng sớm xuất hiện sương mù. Việc ngâm mình trong dòng khoáng nóng tự nhiên giữa không gian đậm tinh thần Nhật Bản được xem là cách thư giãn lý tưởng, giúp cơ thể phục hồi năng lượng sau một năm làm việc bận rộn.

Khu đô thị Sun Urban City

Cùng với Quảng Ninh, Ninh Bình cũng là điểm đến gần Hà Nội được nhiều người lựa chọn dịp Tết Dương lịch 2026. Giao thông thuận tiện cùng chuỗi hoạt động đón năm mới, nổi bật là chương trình đại nhạc hội "Ninh Bình – Khát vọng hùng cường" tại Quảng trường trục lễ hội Khu đô thị Sun Urban City (Hà Nam) quy mô lớn kết hợp bắn pháo hoa tầm cao 15 phút rực rỡ vào tối 31/12/2025 tại ba điểm cầu Hà Nam, Hoa Lư và Nam Định, hứa hẹn tạo nên tâm điểm lễ hội mừng năm mới tưng bừng.