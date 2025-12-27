Bao năm ăn loại rau này toàn bỏ rễ, ai ngờ đấy lại là "cực phẩm", trộn chua cay ăn một lần là nghiện

Nếu là một tín đồ của những món nộm chua cay hay đơn giản là mê mẩn mùi thơm đặc trưng của các loại rau gia vị, chắc chắn bạn không thể bỏ qua công thức này. Từ trước đến nay, trong căn bếp của các bà nội trợ Việt, rau diếp cá thường chỉ được trọng dụng phần lá để ăn sống, xay nước, còn phần rễ trắng dài ngoằng, dính đầy bùn đất kia mặc nhiên bị coi là thứ bỏ đi. Thế nhưng, ở nhiều nơi, đặc biệt là trong ẩm thực Trung Hoa, rễ diếp cá (chiết nhĩ căn) lại là một đặc sản, một "báu vật" dân dã được săn lùng bởi độ giòn sần sật và hương vị thơm nồng khó cưỡng. Hôm nay, hãy thử một lần "giải cứu" những chiếc rễ diếp cá và biến chúng thành đĩa nộm "chân ái" cho bữa cơm gia đình nhé!

Từ thứ bỏ đi thành món ngon "gây thương nhớ"

Có một sự thật khá thú vị là khẩu vị của mỗi người, mỗi vùng miền lại có những nét "kỳ lạ" riêng, và câu chuyện về cây diếp cá là một ví dụ điển hình nhất. Nếu như chúng ta thường chỉ quen thuộc với những chiếc lá hình tim xanh mướt, ăn kèm bún đậu hay cuốn bánh xèo để tìm kiếm vị chua nhẹ và thanh mát, thì phần rễ cây cắm sâu dưới đất lại chứa đựng một tầng hương vị hoàn toàn khác biệt mà bấy lâu nay ta vô tình lãng quên.

Rễ diếp cá không hề xơ hay cứng như vẻ bề ngoài lem luốc của nó, ngược lại, khi được làm sạch, nó trắng phau, mập mạp và sở hữu độ giòn tan rất vui miệng. Cái hay của món ăn này là sự kết hợp "ngang trái" nhưng lại hợp nhau đến lạ lùng giữa hai loại rau thơm có cá tính mạnh nhất: rễ diếp cá và rau mùi (ngò rí).

Hai thứ mùi nồng nàn ấy khi đứng riêng thì kén người ăn, nhưng khi quyện vào nhau trong một bát nước sốt đậm đà, chúng lại nâng đỡ nhau, tạo nên một tổng thể hương vị bùng nổ, vừa hăng nhẹ, vừa cay tê, kích thích vị giác khủng khiếp, nhất là trong những ngày tiết trời se lạnh hay những bữa cơm ngán ngấy thịt mỡ.

Bí kíp "hô biến" rễ diếp cá thành đĩa nộm giòn tan, đưa cơm

Để làm món ăn này ngon chuẩn vị, khâu sơ chế là quan trọng nhất bởi rễ diếp cá sống dưới bùn, cần sự tỉ mỉ để rũ bỏ lớp áo lem luốc bên ngoài. Bạn hãy chọn những đoạn rễ to, mập, màu trắng ngà, đem ngâm nước vo gạo hoặc nước muối loãng cho nhả hết đất cát, sau đó rửa thật kỹ dưới vòi nước chảy, cắt khúc vừa ăn cỡ đốt ngón tay. Bạn đừng lo lắng về mùi tanh, vì khi kết hợp với gia vị, cái mùi ấy sẽ dịu đi, chuyển thành vị bùi ngọt hậu rất dễ chịu. Nguyên liệu đi kèm không thể thiếu là một nắm rau mùi (ngò rí) tươi xanh, vài trái ớt hiểm đỏ rực và tỏi băm nhuyễn. Chính sự đơn giản, mộc mạc từ những nguyên liệu "cây nhà lá vườn" này lại tạo nên sức hút khó cưỡng cho món ăn.

Linh hồn của món nộm rễ diếp cá nằm trọn vẹn ở bát nước sốt trộn thần thánh, thứ sẽ quyết định xem món ăn này có đủ sức "đánh gục" dạ dày của cả nhà hay không. Bạn không cần những nguyên liệu đắt tiền, chỉ cần mở tủ gia vị ra và pha chế theo tỉ lệ "thuận tay" nhưng vẫn đảm bảo đủ các tầng hương vị chua, cay, mặn, ngọt. Hãy chuẩn bị một chiếc bát lớn, cho vào đó tỏi băm, ớt tươi thái nhỏ, thêm một thìa bột nêm gà (hoặc hạt nêm), một chút mì chính để điều vị, hai thìa đường trắng để cân bằng độ hăng. Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt chính là bột hoa tiêu (hoặc mắc khén nếu bạn muốn có chút hơi hướng Tây Bắc), thứ gia vị này sẽ tạo ra cảm giác tê tê đầu lưỡi vô cùng thú vị. Tiếp đó, bạn thêm chút giấm tiều hoặc giấm gạo, nước tương vừa đủ, vài giọt dầu mè (dầu vừng) để dậy mùi thơm lừng. Cuối cùng, không thể thiếu một thìa sa tế (nếu không ăn được cay thì có thể bỏ qua) để tạo màu sắc bắt mắt và rắc thêm chút vừng rang chín bùi bùi.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bạn chỉ cần đổ phần nước sốt đậm đà, sóng sánh ấy vào bát đựng rễ diếp cá và rau mùi đã chuẩn bị sẵn. Đừng vội vàng, hãy trộn thật nhẹ tay nhưng đều đặn để từng khúc rễ, từng cọng rau đều được "tắm" trong gia vị. Bạn sẽ thấy một bức tranh màu sắc tuyệt đẹp hiện ra: Màu trắng nõn nà của rễ diếp cá, màu xanh mướt mát của rau mùi, điểm xuyết màu đỏ rực của ớt và màu vàng nâu óng ả của nước sốt.

Món này ngon nhất là ăn ngay sau khi trộn, khi ấy rễ diếp cá vẫn giữ được độ giòn sần sật đặc trưng, cắn vào một miếng là cảm nhận được vị thanh mát hòa quyện cùng vị cay nồng, tê tê lan tỏa khắp khoang miệng. Ăn một miếng lại muốn ăn miếng thứ hai, ăn kèm với cơm nóng hay dùng làm món nhậu lai rai đều "hết nước chấm". Thế nên, lần tới mua rau diếp cá, các chị em nhớ giữ lại phần rễ nhé, một "báu vật" ẩm thực ngay trong gian bếp mà bỏ đi thì tiếc lắm thay!