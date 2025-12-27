Tin tôi đi, cà phê Starbucks là rẻ nhất đấy!

Nếu nhiều năm trước, chuyện hẹn nhau "đi cà phê" còn là một trong những thú vui giải trí, để mọi người tụ tập hẹn hò, thì bây giờ, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống đô thị. Cà phê không còn đơn thuần là để tỉnh táo hay trò chuyện, mà gắn với làm việc, gặp gỡ, thư giãn, thậm chí là… khẳng định gu. Người ta đi cà phê nhiều hơn, thường xuyên hơn, và cũng sẵn sàng chi nhiều hơn cho một ly nước tưởng chừng rất quen thuộc.

Chính trong bối cảnh ấy, câu chuyện về giá cà phê trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Trước giờ, Starbucks luôn được xem là một trong những thương hiệu có mức giá cao. Với nhiều người, nhắc đến Starbucks là nhắc đến những ly cà phê "trên 70 - 80 nghìn", không gian chuẩn mực, dịch vụ đồng đều và một thương hiệu toàn cầu. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Cho đến một ngày, tôi giật mình nhận ra: so với rất nhiều thương hiệu cà phê hiện nay, Starbucks hóa ra… không còn đắt nữa.

(Ảnh: NVCC)

Nhìn lại mặt bằng chung của thị trường cà phê Hà Nội từ vài năm trước, khi giá đồ uống phổ biến chỉ khoảng 35.000 - 50.000 đồng/cốc, thì sự xuất hiện của những quán có giá cao hơn đã từng khiến không ít người trầm trồ. Tôi nhớ khá rõ cảm giác lần đầu bước vào All Day Coffee. Thời điểm đó, mức giá 75.000 - 90.000 đồng cho một ly đồ uống đã là điều khiến nhiều người phải cân nhắc. Thậm chí, theo trải nghiệm cá nhân của tôi, dung tích đồ uống ở đây còn khá nhỏ.

Tại TP.HCM, Đá Bào Concept cũng từng là cái tên khiến nhiều người nhắc đến khi nói về giá. Mức 65.000 - 75.000 đồng cho một ly đồ uống không còn là con số "gây sốc", mà trở thành một phần quen thuộc trong lựa chọn của giới trẻ thành thị.

All Day Coffee (Ảnh: NVCC)

Đá Bào Concept (Ảnh: NVCC)

Nhưng rồi câu chuyện ấy dần trở nên… bình thường.

Gần đây hơn, tôi ghé thử Every Half - một thương hiệu vừa ra mắt tại Hà Nội. Điều khiến tôi chú ý không phải là không gian hay concept, mà là bảng giá. 75.000 - 90.000 đồng cho đồ uống, và đặc biệt, một ly Americano có thể lên tới 95.000 đồng.

(Ảnh: NVCC)

Một chị bạn tôi thì từng ngỡ ngàng khi mua một ly matcha - món ruột của chị - tại một thương hiệu ở Hà Nội. Khi cầm cốc trên tay và nhìn con số 180.000 đồng in rõ ràng trên bao bì, chị thú nhận là… hơi sốc, dù đồ uống quả thực cũng ngon.

Cốc matcha 180.000 đồng (Ảnh: NVCC)

Nếu nhìn vào mặt bằng cà phê ở TP.HCM, danh sách những thương hiệu có mức giá cao có vẻ như còn dài hơn nữa. Bosgaurus Coffee Roasters với giá dao động 75.000 - 95.000 đồng. Manki thì trải rộng từ khoảng 90.000 đến 190.000 đồng, và đặc biệt gây chú ý với món matcha latte đặc biệt có giá lên tới 289.000 đồng.

Bosgaurus Coffee Roasters (Ảnh: NVCC)

Menu của Manki quả thật đáng chú ý (Ảnh chụp màn hình từ đánh giá của khách hàng trên Google)

Chưa dừng lại ở đó, thị trường còn có những cái tên khiến người ta phải nhíu mày vì tò mò nhiều hơn là cân nhắc túi tiền. XLIII Coffee - thương hiệu có mặt ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng - từng gây chú ý khi bán cà phê với mức giá lên tới 750.000 đồng/ly. Tôi đã từng thử món có giá thấp nhất ở đây, và con số cũng đã là 125.000 đồng.

Cốc cà phê 125k (Ảnh: NVCC)

Đặt tất cả những mức giá ấy cạnh nhau, tôi bỗng quay lại nhìn Starbucks - một thương hiệu mà trước đây tôi từng xếp vào nhóm "đắt". Và thật lạ, mức giá khoảng 60.000 - 80.000 đồng cho một ly đồ uống của Starbucks, trong bối cảnh hiện tại, bỗng trở nên… dễ chịu. Ít nhất là dễ chịu hơn rất nhiều so với những con số 100.000, 150.000 hay 200.000 đồng đang dần trở nên quen mắt.

Tất nhiên, giá cà phê không thể chỉ nhìn vào con số trên menu. Nó là tổng hòa của rất nhiều yếu tố: chất lượng nguyên liệu, định lượng trong mỗi ly, thương hiệu, dịch vụ, vị trí, không gian, và cả những "quyền lợi vô hình" đi kèm như chỗ ngồi ổn định, wifi, điều hòa, hay cảm giác an tâm về sự đồng đều trong hương vị. Người tiêu dùng ngày nay cũng vô cùng thông minh. Họ hiểu mình đang trả tiền cho điều gì, và sẵn sàng lựa chọn thương hiệu phù hợp với nhu cầu và túi tiền của bản thân.

Nhưng chính vì hiểu rõ điều đó, tôi càng thấy rõ một sự dịch chuyển thú vị: Starbucks đang dần rơi vào nhóm "giá trung bình" trong bản đồ cà phê đô thị. Và thế là, từ chỗ từng bị gắn mác "đắt", Starbucks bỗng trở thành lựa chọn "an toàn" về giá trong mắt không ít người. Không phải rẻ theo nghĩa tuyệt đối, nhưng là rẻ hơn so với rất nhiều cái tên đang hiện diện xung quanh.

*Bài viết là trải nghiệm cá nhân, không thể hiện cho số đông.