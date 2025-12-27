Heineken Countdown 2026 Hà Nội - Nha Trang với dàn nghệ sĩ đình đám hứa hẹn tạo nên khoảnh khắc kết nối chưa từng có

Những ngày cuối năm dường như đang nóng lên từng giờ khi thông tin về đại tiệc âm nhạc Heineken Countdown 2026 chính thức quay trở lại, hứa hẹn sẽ còn hoành tráng và lợi hại hơn xưa. Với giới trẻ Việt, đây không còn chỉ là một lễ hội âm nhạc mà được xem như khoảnh khắc đáng mong chờ nhất suốt 12 tháng qua. Các tín hiệu xuất hiện liên tục trên mạng xã hội cho thấy: năm nay, mùa Countdown sẽ không chỉ "cháy", mà còn bùng nổ theo cách chưa từng có.

Các nghệ sĩ đồng loạt lộ "hint", MXH sẵn sàng"đếm ngược"

Chỉ trong vài ngày, mạng xã hội Việt Nam gần như được "phủ xanh" bởi những bài đăng từ các nghệ sĩ, hé lộ bầu không khí nóng hổi trước sự kiện. Đỉnh điểm là khi loạt nghệ sĩ quốc tế "rủ nhau hội ngộ" tại Heineken Countdown 2026.

"Phù thuỷ" Alan Walker bất ngờ đăng tải đoạn clip đầy hào hứng, tiếp tục nhắc đến Hà Nội như "điểm hẹn cảm xúc" và không thể chờ đợi đến lúc được gặp lại những khán giả cuồng nhiệt nơi đây.

Bộ đôi "người khổng lồ EDM" W&W cũng không kém phần hào hứng, thả hint liên tục về một đêm "crazy night" bùng nổ tại thành phố biển Nha Trang, hứa hẹn một đêm nhạc "cháy" chưa từng có.

Không chỉ nghệ sĩ quốc tế, dàn sao Việt cũng bắt đầu gia nhập cuộc vui bằng loạt động thái "đốt nóng" không khí.

HIEUTHUHAI hào hứng gửi lời nhắn đến cộng đồng SUNDAYs, nhắc rằng đã rất lâu rồi anh chưa có dịp gặp lại khán giả ở thành phố biển và lần tái ngộ này nhất định phải tạo nên những khoảnh khắc thật sự bùng nổ.

Dương Domic cũng khiến hội "Dopamine" dậy sóng khi kêu gọi mọi người cùng "Mở Kết Nối Thật" tại Countdown 31/12.

Không khí càng nóng hơn khi HURRYKNG tiếp tục "thả tín hiệu" tới đại gia đình GOOSE, xác nhận sẽ có mặt và kêu gọi fan tham gia Dance Challenge để săn vé Countdown, trong khi Orange cũng gây bão với lời mời "bỏ điện thoại xuống - nâng bia lên" và hứa hẹn sẽ quẩy hết mình tại Nha Trang.

Ở đầu cầu phía Bắc, Bùi Công Nam nhẹ nhàng nhưng đầy hiệu quả khi hỏi khéo fan Hà Nội đã sẵn sàng cùng anh đếm ngược hay chưa. Những bài đăng, câu nói thân quen, emoji đặc trưng của từng nghệ sĩ tất cả hòa lại thành một "ngọn sóng" khiến người hâm mộ cả nước cùng nóng lòng chờ ngày hội chính thức bắt đầu.

"Beer Up Phone Down": Tín hiệu khiến fan đứng ngồi không yên

Trong không khí háo hức, tín hiệu quen thuộc của Heineken nhanh chóng lan tỏa từ MXH ra đời thực. Chỉ cần giai điệu Beer Up Phone Down vang lên, giới trẻ lập tức nhận ra dấu ấn "độc quyền" của Countdown. Một lần nữa, "Beer Up – Phone Down" trở thành tín hiệu mở màn, báo hiệu mùa tiệc tùng chính thức bắt đầu.

Không cần thông báo chính thức, chỉ bằng một tín hiệu rất "Heineken", cả cộng đồng đã tự bật chế độ Countdown - sẵn sàng cho một đêm kết nối thật sự, bởi Countdown là phải chơi cho đã.

Hai thành phố, hai sắc độ nhưng chung một nhịp đập kết nối mùa lễ hội

Đáng chú ý, Heineken tiếp tục "chơi lớn" khi nhân đôi sức nóng mùa lễ hội, đồng thời tổ chức Countdown tại Nha Trang – điểm hẹn quốc dân và Hà Nội – đầu cầu trở lại sau ba năm vắng bóng.

Tại Thủ đô, Alan Walker hứa hẹn tái xuất với set nhạc đẳng cấp làm nên dấu ấn toàn cầu của anh, cùng những màn kết nối đặc biệt với nghệ sĩ Việt. Trong khi đó, tại Nha Trang, W&W sẽ biến quảng trường biển thành một đại tiệc âm thanh đúng nghĩa, nơi bass line cuộn trào hòa nhịp cùng sóng biển, đẩy không khí lễ hội lên cao trào.

Điều khiến Heineken Countdown được mong đợi không chỉ nằm ở những tên tuổi quốc tế, mà còn ở dàn line-up Việt Nam đang dẫn dắt xu hướng âm nhạc hiện nay. Tại Hà Nội, sân khấu của Alan Walker sẽ thêm phần thăng hoa với sự góp mặt của loạt nghệ sĩ được yêu thích như Hòa Minzy, Karik, Low G, tlinh, Quân A.P, Wean, cùng MC Goku và Bùi Công Nam – người đã sớm "nhắc khéo" fan Thủ đô note lịch từ những ngày đầu.

Trong khi đó, tại Nha Trang, sự kết hợp giữa W&W và dàn nghệ sĩ trẻ gồm HIEUTHUHAI, Dương Domic, HURRYKNG, Orange, Lâm Bảo Ngọc hay DJ Shenlongz mang đến tinh thần của một lễ hội đúng nghĩa – nơi khán giả chỉ có thể tham dự bằng cách mang trọn năng lượng ra sân. Khi nghệ sĩ còn háo hức không kém người xem, đó là dấu hiệu cho một đêm bùng nổ khó quên.

Hai thành phố mang hai sắc thái và dàn line-up khác nhau, như hai dòng năng lượng chạy song song. Nhưng đến khoảnh khắc đếm ngược, tất cả sẽ hòa làm một, nơi khán giả Việt Nam lần đầu được trải nghiệm cảm giác kết nối lễ hội ở quy mô chưa từng có.

Nhân đôi trải nghiệm "Mở Kết Nối Thật"

Không chỉ là một đại tiệc âm nhạc, Heineken Countdown từ lâu đã trở thành biểu tượng của tinh thần kết nối – nơi mọi người tìm đến để gặp gỡ, sẻ chia và cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc giao thừa. Trong thời đại mà chiếc điện thoại dễ dàng chiếm trọn sự chú ý, Heineken lựa chọn nâng tầm trải nghiệm bằng một thông điệp giản dị nhưng đầy ý nghĩa: tạm gác điện thoại xuống, nâng Heineken lên và sống trọn trong khoảnh khắc.

Vốn nổi tiếng với thiết kế sân khấu hoành tráng, năm nay trải nghiệm "Mở Kết Nối Thật" tiếp tục được nhân đôi với hệ thống sân khấu mở rộng đa chiều cùng thiết kế ánh sáng bao trùm 360 độ độc nhất tại Việt Nam, đồng thời triển khai tại cả hai đầu cầu. Dù đứng ở bất kỳ vị trí nào, khán giả cũng có thể theo dõi trọn vẹn phần trình diễn của nghệ sĩ ở tâm điểm, từ mọi góc nhìn.

Đặc biệt, giai điệu Beer Up – Phone Down từng "gây bão" trên mạng xã hội sẽ được kích hoạt mạnh mẽ tại sự kiện, góp phần lan tỏa trải nghiệm phone-free và tăng cường sự kết nối giữa nghệ sĩ với người hâm mộ, cũng như giữa khán giả với nhau. Thông qua loạt hoạt động như PK Challenge cùng dàn KOL để săn vé Star Zone trước giờ G, tín hiệu đặc trưng từ Heineken hứa hẹn trở thành sợi dây gắn kết hàng triệu cảm xúc, ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm năm mới.

Heineken dường như muốn phá bỏ mọi khái niệm khoảng cách: nghệ sĩ có thể bất ngờ xuất hiện từ lối đi giữa biển người, fan có thể "chạm" vào khoảnh khắc thật bằng chính năng lượng kết nối xung quanh mình. Heineken Countdown 2026 hứa hẹn sẽ là nơi nghệ sĩ và fan thật sự hòa vào nhau, cùng tạo nên một thời khắc đếm ngược đắm chìm bùng nổ mà mỗi người đều cảm thấy mình là một phần của khoảnh khắc ấy.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa SP ra thị trường: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Tầng 18 và 19, Tòa nhà Vietcombank, số 5 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM .

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia