Khách Tây tự tay nấu 1 món chè khiến dân mạng "sốc lên sốc xuống" vì nhiều người Việt cũng chưa chắc làm được

Những năm gần đây, mạng xã hội Việt không thiếu các video "khách Tây thử món Việt", từ ăn bún đậu, uống cà phê sữa đá cho đến học gói bánh chưng. Thế nhưng, việc một vị khách nước ngoài tự tay nấu một món chè truyền thống cầu kỳ lại là câu chuyện hiếm hơn cả. Và đó cũng là lý do đoạn video mới đây của anh chàng Tây tên là PhờnaticĐức nhanh chóng khiến dân mạng "sốc lên sốc xuống".

Với những ai từng theo dõi PhờnaticĐức, anh không phải gương mặt xa lạ trong cộng đồng yêu ẩm thực Việt. Vị khách Tây này nhiều lần gây ấn tượng bởi sự nghiêm túc khi tìm hiểu món ăn bản địa, từ nguyên liệu, cách chế biến cho đến câu chuyện văn hóa phía sau. Nhưng lần này, mức độ "đầu tư" còn khiến nhiều người Việt phải bất ngờ: anh chọn nấu chè bưởi.

(Nguồn: PhờnaticĐức)

Ngay từ những khung hình đầu tiên, vị khách Tây này đã khiến người xem phải "dừng lại xem cho hết" khi bắt tay vào công đoạn khó nhất: xử lý bưởi. Không chỉ dừng ở việc mua sẵn nguyên liệu, anh tự gọt bưởi, tách từng lớp vỏ, lọc lấy phần cùi trắng - công đoạn vốn nổi tiếng là dễ đắng, dễ hỏng nếu không làm đúng cách. Từng miếng cùi bưởi được anh cắt đều tay, sơ chế.

Sau khi xử lý xong cùi bưởi, PhờnaticĐức tiếp tục các bước chế biến tiếp theo một cách cẩn thận: áo bột cho cùi bưởi, luộc cho đến khi miếng cùi trong và có độ dai nhẹ; nấu nước đường; cho đậu xanh đã hấp chín vào khuấy đều; canh lửa, canh độ sánh sao cho nồi chè không bị loãng mà cũng không quá đặc. Mọi công đoạn đều được anh làm chậm rãi, tỉ mỉ, không hề qua loa.

(Nguồn: PhờnaticĐức)

Khi nồi chè hoàn thành, thành phẩm hiện ra là một bát chè bưởi vàng óng, cùi bưởi trong veo, đậu xanh bùi mịn, nước chè sánh vừa. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến nhiều người Việt phải gật gù công nhận: "Làm được thế này là quá ổn rồi".

Đoạn video nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận rôm rả. Điều đáng nói là không ít người Việt thừa nhận: bản thân chưa từng nấu chè bưởi bao giờ, thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Có người đùa vui rằng: "Xem khách Tây làm mà thấy mình… thua xa", người khác lại bảo: "Chè bưởi đúng kiểu món tưởng dễ mà khó, ngoài hàng ăn thì nhiều chứ tự nấu thì hiếm".

(Nguồn: PhờnaticĐức)

Từ câu chuyện vị khách Tây tự tay nấu chè bưởi, nhiều người cũng nhắc lại vị trí đặc biệt của món chè này trong ẩm thực Việt. Đây là món chè quen thuộc ở miền Tây Nam Bộ, thường xuất hiện trong những buổi trưa oi nóng hay các gánh chè ven đường. Ngày nay, chè bưởi đã có mặt ở khắp nơi tại Việt Nam. Vị ngọt thanh của nước đường, cái bùi của đậu xanh, cái dai giòn sần sật của cùi bưởi, thêm chút béo của nước cốt dừa - tất cả tạo nên một món tráng miệng vừa mộc mạc vừa tinh tế.

Chè bưởi không cầu kỳ về nguyên liệu, nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn. Có lẽ cũng vì vậy mà khi một vị khách Tây có thể tự tay hoàn thành món chè này từ đầu đến cuối, dân mạng Việt không khỏi bất ngờ và phần nào tự hào. Bởi trong căn bếp nhỏ của một người ngoại quốc, một món chè rất Việt đã được tái hiện trọn vẹn, không chỉ bằng công thức, mà bằng cả sự trân trọng dành cho ẩm thực bản địa.