Vì sao miệng chai dầu ăn thường có phần răng cưa? Mang công dụng đặc biệt nhưng nhiều người không biết

Nhìn qua, phần răng cưa nằm ở miệng chai dầu ăn hay các chai đựng chất lỏng trong bếp tưởng như chỉ là chi tiết nhỏ, thậm chí nhiều người cho rằng đó đơn thuần là yếu tố tạo hình. Thế nhưng trên thực tế, đây lại là một thiết kế có tính toán kỹ lưỡng, liên quan trực tiếp tới cách dòng chất lỏng chảy ra và trải nghiệm sử dụng hằng ngày của người tiêu dùng.

Ảnh minh họa

Không chỉ để “cho đẹp”: Kiểm soát dòng chảy và không khí

Theo các chuyên gia thiết kế bao bì, phần răng cưa hoặc các rãnh nhỏ ở miệng chai có nhiệm vụ tạo dòng chảy ổn định khi rót. Khi chất lỏng chảy ra khỏi chai, nếu không có khe dẫn khí phù hợp, không khí bên ngoài sẽ khó đi vào bên trong chai để bù lại thể tích chất lỏng bị mất. Kết quả là hiện tượng quen thuộc mà nhiều người từng gặp: chất lỏng chảy ra theo kiểu “ục ục”, lúc nhanh lúc chậm, rất khó kiểm soát.

Trang chuyên về thiết kế bao bì Berlin Packaging lý giải rằng các rãnh hoặc cấu trúc không tròn đều ở miệng chai giúp không khí và chất lỏng di chuyển song song, từ đó làm giảm hiện tượng gián đoạn dòng chảy khi rót. Nhờ đó, dầu ăn hay nước mắm có thể chảy đều hơn, ít bắn ra ngoài và dễ kiểm soát điểm rơi.

Ảnh minh họa

Cách thiết kế này cũng phù hợp với các nguyên lý cơ bản của động lực học chất lỏng. Theo phân tích trên diễn đàn khoa học phổ biến Physics Stack Exchange, việc tạo đường dẫn riêng cho không khí giúp giảm chênh lệch áp suất trong chai, hạn chế hiện tượng dòng chảy bị ngắt quãng khi rót chất lỏng .

Vì sao dầu ăn càng cần thiết kế răng cưa?

So với nước, dầu ăn có độ nhớt cao hơn, dễ bám thành chai và khó chảy dứt khoát. Nếu miệng chai trơn và tròn hoàn toàn, dầu rất dễ chảy thành dòng không đều, thậm chí tràn ra ngoài khi người dùng nghiêng chai quá tay.

Theo trang Packaging Europe, nhiều nhà sản xuất dầu ăn và gia vị lỏng lựa chọn thiết kế miệng chai có rãnh hoặc gờ để tăng khả năng kiểm soát dòng chảy, giảm lãng phí và giữ vệ sinh cho chai trong quá trình sử dụng. Điều này lý giải vì sao các chai dầu ăn trên thị trường, dù khác thương hiệu, thường có cấu trúc miệng khá tương đồng.

Ảnh minh họa

Không dừng lại ở đó, thiết kế răng cưa còn giúp hạn chế tình trạng dầu chảy ngược, bám quanh cổ chai – một nguyên nhân khiến chai nhanh bẩn và trơn trượt khi cầm nắm. Với các sản phẩm sử dụng hằng ngày trong gian bếp, chi tiết nhỏ này góp phần đáng kể vào sự tiện lợi và an toàn.

Từ góc độ người dùng, phần răng cưa ở miệng chai có thể là thứ ít ai chú ý. Nhưng từ góc độ kỹ thuật và thiết kế, đó lại là kết quả của quá trình nghiên cứu hành vi sử dụng, đặc tính chất lỏng và trải nghiệm thực tế.

Như nhiều chuyên gia bao bì nhận định, những chi tiết tưởng như rất nhỏ trên các vật dụng quen thuộc trong đời sống thường ngày hiếm khi là ngẫu nhiên. Trường hợp của miệng chai dầu ăn là ví dụ điển hình: một thiết kế đơn giản, chi phí thấp, nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc kiểm soát dòng chảy và nâng cao trải nghiệm sử dụng cho hàng triệu gia đình.