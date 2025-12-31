Đón Countdown kiểu “đa trải nghiệm”: Giới trẻ xếp hàng dài tại Công viên Bờ sông Sài Gòn

Từ đó, HOZO CITY TẾT FEST nổi lên như một điểm hẹn đặc biệt vào cuối năm, mang đến nhiều trải nghiệm liên hoàn, giao thoa giữa truyền thống và hiện đại để tạo nên khoảnh khắc giao thừa trọn vẹn.

City Tết Fest là lễ hội đa trải nghiệm mang dấu ấn đặc trưng của TP. Hồ Chí Minh do The Purpose Group sáng lập và tổ chức

Đón năm mới không còn gói gọn trong vài phút

Xu hướng đón năm mới của giới trẻ hiện đại đã dần thay đổi: họ không còn thỏa mãn với việc chỉ đứng chờ thụ động hàng giờ đồng hồ để xem vài phút pháo hoa. Minh Hoàng (23 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Đi countdown bây giờ mà chỉ đứng chen chúc chờ xem pháo hoa thì... phí lắm! Tụi mình cần một chỗ "bao trọn gói": chiều đi xem triển lãm, tối ăn uống, đêm về quẩy nhạc." Khi nhu cầu giải trí ngày càng phong phú, những lễ hội được yêu thích là nơi mang đến trải nghiệm đủ đa dạng, đủ chiều sâu để cả bạn trẻ lẫn gia đình đều có thể cùng tận hưởng.

Đối với người trẻ, đón giao thừa không chỉ là xem pháo hoa, mà còn là cơ hội để "sống" hết mình với mọi giác quan từ sáng sớm đến tận khuya.

Điểm hẹn "all-in-one" cho mùa lễ hội

Đáp ứng nhu cầu tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, HOZO CITY TẾT FEST hiện là điểm đến yêu thích của giới trẻ khi được thiết kế một lộ trình trải nghiệm liền mạch kéo dài từ sáng đến đêm. Tại đây, khái niệm "đi đón giao thừa" được nâng cấp thành một hành trình thưởng lãm nghệ thuật và phong cách sống đúng nghĩa.

Đầu tiên phải kể đến sức hút từ Chợ Tết MAZE-ZÔ và Chợ Á-MÊ!LOCAL®. Không khí mua sắm tại đây trở nên sôi động hơn bao giờ hết với các hoạt động livestream kết hợp cùng nền tảng TikTok. Cộng hưởng cùng thiên đường món ngon A-Maze Street, tất cả kiến tạo nên một hệ sinh thái giải trí - tiêu dùng tiện ích, cho phép người tham dự thong thả tận hưởng những giờ phút cuối cùng của năm 2025 theo cách hứng khởi nhất.

Nhộn nhịp những ngày cuối năm tại các gian hàng của HOZO CITY TẾT FEST

Hành trình tại HOZO CITY TẾT FEST tiếp tục đánh thức mạnh mẽ vị giác người tham dự thông qua không gian MÊ VỊ®, nơi các trải nghiệm ẩm thực được đầu tư bài bản, mang đến sự thưởng lãm tinh tế và trọn vẹn cho thực khách.

Không những thế, lễ hội còn gây ấn tượng ở sự đầu tư chiều sâu cho nghệ thuật thị giác, biến Công viên Bờ sông Sài Gòn thành một "thánh đường" kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và công nghệ đúng nghĩa.

Không gian Immersive House® xóa nhòa ranh giới thực - ảo bằng công nghệ tương tác đa chiều

Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện hành trình "đa điểm chạm" chính là sức mạnh của sự kết nối cộng đồng. Giữa không gian khoáng đạt và lộng gió của Công viên Bờ sông Sài Gòn, hàng vạn nguồn năng lượng trẻ trung sẽ cùng hội tụ, tạo nên một bầu không khí lễ hội sôi động và tràn đầy sức sống mà không thiết bị công nghệ nào có thể tái hiện trọn vẹn.

Những tên tuổi hàng đầu như Mỹ Tâm, Suboi, Vũ Cát Tường, RHYDER, Pháp Kiều... sẽ chính thức "đốt cháy" sân khấu đêm 31/12

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ kịch bản đến quy hoạch không gian, HOZO CITY TẾT FEST đã sẵn sàng để trở thành tâm điểm giải trí sôi động nhất, nơi lưu giữ những nụ cười và niềm hân hoan trọn vẹn của người dân trong đêm giao thừa.

