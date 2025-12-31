Điều cần biết khi đi máy bay dịp Tết

Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài , Hà Nội, giai đoạn cao điểm từ ngày 31/12/2025 - 4/1/2026 được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội, khẳng định vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế của Thủ đô.

Theo kế hoạch khai thác, ngày cao điểm nhất dự kiến rơi vào 4/1/2026, khi sân bay này phục vụ khoảng 115.000 lượt khách, tăng hơn 12% so với ngày thường. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế có thể chạm mốc 50.000 lượt trong một ngày - mức cao nhất từ trước tới nay, trong khi khách nội địa duy trì ổn định ở khoảng 65.000 lượt, tăng gần 15%.

Hành khách được khuyến nghị chủ động thời gian, ưu tiên check-in trực tuyến và sử dụng phương tiện công cộng di chuyển đến Sân bay Nội Bài để tránh ùn ứ. Ảnh: NIA.

Để đón làn sóng hành khách tăng mạnh, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, đã sẵn sàng về hạ tầng, nhân lực và công tác điều hành. Các đơn vị trong dây chuyền phục vụ được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý khai thác, đồng thời tối ưu năng lực tại cả hai nhà ga. Cảng cũng làm việc với các hãng hàng không và đơn vị mặt đất, nhằm bảo đảm các chuyến bay dịp đầu năm mới diễn ra thông suốt, an toàn.

tại phía Nam, Tân Sơn Nhất tiếp tục là sân bay chịu áp lực lớn nhất cả nước. Dịp Tết Dương lịch 2026, sân bay này dự kiến phục vụ trung bình khoảng 131.000 hành khách mỗi ngày, tăng 9% so với hiện tại và cao hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Số chuyến bay dự kiến đạt khoảng 760 chuyến/ngày. Hai ngày cao điểm nhất là 1/1 và 4/1/2026, với khoảng 786 chuyến bay và 135.000 lượt khách mỗi ngày - trùng với thời điểm bắt đầu và kết thúc kỳ nghỉ lễ.

Trước áp lực hành khách tăng cao trong Tết Dương lịch và cả Tết Nguyên đán, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành chỉ thị yêu cầu siết chặt kỷ cương dịch vụ hàng không. Trọng tâm được đặt vào việc tổ chức lại giao thông khu vực nhà ga, nâng cao năng lực phục vụ giờ cao điểm và hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ, đặc biệt là tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Nội Bài, Tân Sơn Nhất đón gần 250.000 khách mỗi ngày trong dịp Tết Dương lịch. Ảnh: VNA.

Theo chỉ đạo, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sẽ bố trí nhân lực, trang thiết bị đến tổ chức soi chiếu an ninh và trả hành lý, nhằm rút ngắn thời gian chờ. Các cảng hàng không cũng được yêu cầu rà soát, sắp xếp lại luồng tuyến đón trả khách, khu vực đỗ xe chờ và phối hợp với chính quyền địa phương phân luồng giao thông từ xa, giảm áp lực cho các trục đường kết nối sân bay.

Công tác kiểm soát taxi, xe công nghệ và phương tiện hoạt động trong khu vực sân bay sẽ được tăng cường, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, chèo kéo hoặc tăng giá trái quy định - những vấn đề thường tái diễn mỗi dịp cao điểm lễ Tết. Ngành hàng không cũng khuyến khích hành khách sử dụng phương tiện công cộng , làm thủ tục trực tuyến và chủ động đến sân bay sớm để chuyến bay đầu năm diễn ra thuận lợi, an toàn.