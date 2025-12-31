Seoul không thức dậy bằng tiếng ồn.

Trước khi dòng xe bắt đầu ken đặc trên các trục đường lớn, trước cả tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên trong từng căn hộ nhỏ, thành phố này mở mắt bằng những thanh âm và mùi vị rất riêng: tiếng cửa cuốn kéo lên, mùi cà phê đầu ngày len qua các con hẻm, ánh sáng phản chiếu trên mặt kính những toà nhà cao tầng, rồi cuối cùng tất cả thật sự bừng tỉnh bằng nhịp chuyển động của tàu điện ngầm lướt qua lòng đất như những dòng chảy đã được lập trình từ trước.

Ji-eun đứng chờ tàu lúc 7 giờ 32 phút sáng - khung giờ mà cô đã quen đến mức không cần nhìn đồng hồ. Mái tóc được sấy gọn, làn da trong trẻo, đôi mắt tỉnh táo. Xung quanh cô cũng là những người giống nhau một cách kỳ lạ: áo khoác dáng dài, phụ kiện màu trung tính, tóc gọn gàng, làn da glowy và thần thái điềm tĩnh. Không ai cố tỏ ra nổi bật, nhưng cũng không ai xuề xoà. Ji-eun cũng là kiểu như vậy. Không có gì ở cô khiến người khác phải ngoái nhìn, nhưng cũng chính vì thế, cô là đại diện hoàn hảo cho một thế hệ người Seoul: những người chú trọng vẻ ngoài không phải để được chú ý, mà để sống trọn vẹn trong nhịp điệu của chính mình.

Một tuần của Ji-eun không có những khoảnh khắc ngoạn mục. Nhưng nếu theo dõi từng lịch trình nhỏ của cô - từ giờ nghỉ trưa vội vã ở Samseong, buổi tối dịu lại tại Nonhyeon, đến những chiều cuối tuần sâu lắng ở Apgujeong - người ta sẽ hiểu vì sao Seoul được xem là kinh đô của một lối sống với việc làm đẹp không thể tách rời.

Ji-eun, 29 tuổi, làm marketing cho một công ty vừa ở khu Samseong. Cô sống một mình trong căn hộ studio không lớn, đủ ánh sáng, đủ yên tĩnh. Mọi thứ trong căn nhà đều có vị trí riêng: kệ giày gọn gàng, bàn ăn nhỏ sát cửa sổ, và một góc đặc biệt dành cho chăm sóc da với lối bày biện không phô trương, nhưng không bao giờ trống rỗng.

Buổi sáng của Ji-eun không có quá nhiều bước: rửa mặt, một lớp toner mỏng, kem chống nắng, cushion, chút phấn má và son dưỡng. Cô không quá mất công để "đẹp hơn" mỗi ngày, mà chỉ muốn là phiên bản khỏe khoắn nhất của chính mình.

Ở Seoul, rất nhiều người nghĩ như vậy.

Khi tàu điện ngầm lướt qua những đường hầm quen thuộc, Ji-eun mở điện thoại, xem qua tin tức, vài bài viết về xu hướng làm đẹp, một video ngắn nói về "skin barrier" - hàng rào bảo vệ da. Cô đọc nhưng không mất công lưu lại. Bởi lẽ những khái niệm này đã xuất hiện dày đặc đến mức trở thành kiến thức căn bản, giống như bản tin thời tiết hay giao thông mà dân Seoul nghe mỗi ngày.





Khu Samseong - COEX vào buổi trưa có nhịp điệu rất đặc biệt. Dòng người đổ ra từ các toà nhà văn phòng, lan vào trung tâm thương mại ngầm, chia tách thành những hướng khác nhau: người đi ăn, người mua sắm, người chỉ đơn giản là tìm một chỗ yên tĩnh để thở.

Ji-eun thường dành một phần nhỏ của giờ nghỉ trưa để ghé Olive Young hoặc Chicor, không phải để mua sắm cho bằng được, mà để cập nhật cảm giác: thử một sản phẩm skincare kết cấu mới, ngửi một mùi hương lạ, xem làn da mình phản ứng thế nào với những món hot trend đang được nhắc đến nhiều.

Cách dân công sở Seoul mua mỹ phẩm rất giống cách họ mua đồ ăn trưa: nhanh, thực tế và đúng nhu cầu. Không tích trữ, không chạy theo trào lưu quá lâu. Mọi thứ đều xoay quanh câu hỏi: "Da mình hiện tại cần gì?".

Một chai serum mini, một loại mặt nạ dịu da, hoặc đôi khi chỉ là bông tẩy trang tốt hơn… Những món nhỏ có thể nhét gọn vào ngăn bàn làm việc ấy rồi sẽ xuất hiện trong nghi thức làm đẹp buổi tối của người Seoul một cách lặng lẽ nhưng đều đặn.

K-Beauty Tip: Chi nhánh Olive Young Parnas Samseong Town có dịch vụ hoàn thuế và nhiều chương trình ưu đãi cho khách quốc tế. Thành viên mới còn nhận được quà tặng kèm các mẫu thử bán chạy. Ngoài ra, Chicor - cửa hàng mỹ phẩm đa thương hiệu là điểm đến lý tưởng để trải nghiệm và so sánh nhiều dòng mỹ phẩm nhập khẩu trong cùng một không gian.

Nếu ban ngày Seoul là một bản nhạc điện tử chính xác đến từng nhịp, thì buổi tối ở Nonhyeon giống như một đoạn jazz chậm. Không ồn ào, không cần gây ấn tượng, nhưng đủ sâu để người ta muốn ở lại lâu hơn.

Ji-eun thường ăn tối ở Nonhyeon. Không phải vì nơi đây "trendy", mà vì nó mang lại cho cảm giác "đủ". Nơi đây chứa đựng sự ấm áp hiếm hoi với tiếng bát đũa chạm nhau, mùi canh nóng bốc lên cùng những làn khói mờ từ căn bếp trong các quán ăn nhỏ, ánh đèn vàng... Ở đây, người ta nói chuyện vừa đủ nghe, cười vừa đủ vui. Sau một ngày dài, Ji-eun không cần nhiều hơn thế.

Trở về căn hộ nhỏ gần Sinsa, cô tắm nước ấm, thay đồ ngủ, bật một bản nhạc nhẹ và bắt đầu nghi thức quen thuộc: dưỡng da - như một khoảng lặng dễ chịu dành riêng cho bản thân. Quy trình chăm sóc da của Ji-eun nói riêng và phần lớn phụ nữ Seoul nói chung thật ra toàn các bước cơ bản, tập trung vào cảm giác dễ chịu.

Bước 1: Làm sạch & chăm sóc da

Sau một ngày dài kết thúc bằng bữa tối muộn cùng đồng nghiệp, cũng đến lúc cơ thể và làn da cần được thả lỏng. Người Seoul sẽ bắt đầu với bước làm sạch nhanh nhưng phải hiệu quả. Nguyên tắc này khiến "pack cleanser" (sữa rửa mặt đa năng) đang trở thành xu hướng hiện nay. Ji-eun thoa sản phẩm như một lớp mặt nạ, chờ trong giây lát, rồi nhẹ nhàng rửa trôi lớp trang điểm và tạp chất, đồng thời giữ cho da mềm mại, ẩm mịn. Chỉ một bước đơn giản, nhưng mang lại ba lợi ích: làm sạch, cấp ẩm và duy trì độ đàn hồi.

Bước 2: Inner Beauty - Chăm sóc từ bên trong

Ji-eun tạo không gian thư giãn với mùi hương tinh dầu yêu thích, sau đó nhâm nhi một tách trà rooibos hoặc hoa cúc không caffeine để cơ thể dần tìm lại sự cân bằng. Những viên vitamin dạng kẹo dẻo giàu canxi và magie không chỉ hỗ trợ hệ miễn dịch, mà còn giúp Ji-eun dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Xu hướng inner beauty tại Hàn Quốc đang bùng nổ, và các loại thực phẩm bổ sung nhỏ xinh, dễ nhai này khiến việc chăm sóc bản thân trở nên vừa ngon miệng, vừa nhẹ nhàng như một niềm vui mỗi tối.

K-Beauty Tip: Khi chế độ ăn thiếu rau xanh giàu chất xơ, hoặc bữa ăn thiên về thịt, hãy dùng một gói fiber jelly trước bữa ăn. Sản phẩm này giúp hỗ trợ tiêu hóa, giữ vóc dáng nhẹ nhàng và cảm giác cơ thể dễ chịu hơn. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhiều hương vị tại các cửa hàng mỹ phẩm ở Gangnam như Chicor hoặc Olive Young.

Bước 3: Đắp mặt nạ hoặc kem dưỡng khi ngủ

Khi còn đủ thời gian, Ji-eun sẽ chiều làn da với một loại mặt nạ giàu dưỡng chất. Nhưng nếu trở về nhà muộn, và đã quá buồn ngủ, cô sẽ chỉ thoa một lớp kem mỏng và để nó hoạt động như sleeping mask suốt đêm. Mục tiêu của Ji-eun không hướng tới dưỡng da cầu kỳ, mà là cảm giác dễ chịu với việc cấp ẩm nhẹ nhàng, đủ để làn da trở nên rạng rỡ vào sáng hôm sau.

K-Beauty Fact: Tại Hàn Quốc, từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong chăm sóc da tại nhà hiện nay là "tái tạo". Swanicoco - một thương hiệu được biết đến với việc nghiên cứu vai trò của độ ẩm và sức bền da trong quá trình phục hồi tự nhiên cho biết: "Giấc ngủ là nút reset tốt nhất của cơ thể" - chuyên gia từ Swanicoco chia sẻ. "Ngay cả khi bạn nghỉ ngơi, làn da vẫn tiếp tục quá trình tái tạo". Cách tiếp cận này phản ánh một xu hướng lớn trong skincare Hàn Quốc, tập trung vào khả năng phục hồi, với những thành phần tiên tiến như PDRN chiết xuất từ DNA cá hồi, được đánh giá cao trong việc hỗ trợ sửa chữa da và cải thiện độ đàn hồi.

Cốt lõi của quy trình ban đêm vẫn rất giản dị: hiểu tình trạng da và đáp ứng đúng nhu cầu. Với chăm sóc nhẹ, mặt nạ làm dịu hoặc sleeping pack giúp duy trì độ ẩm qua đêm. Với nhu cầu chuyên sâu hơn, kem hoặc ampoule chứa PDRN có thể cải thiện kết cấu và sức sống làn da trước khi ngủ. Đây là chu trình skincare được thiết kế để mang cảm giác như chính giấc ngủ êm dịu, phục hồi và rất đỗi Seoul.

Sáng thứ Bảy, Gangnam Station mang một bộ mặt khác. Ít vest và áo dạ dài hơn, nhiều áo len và sneaker hơn. Thành phố không bớt đông, nhưng bớt gấp.

Ji-eun gặp bạn ở một quán brunch nhỏ, nơi ánh sáng tràn qua những ô cửa kính lớn, cà phê được thưởng thức tròn vị nhờ sự chậm rãi, vì không ai vội nhìn đồng hồ. Những câu chuyện xoay quanh công việc, kế hoạch du lịch, dự định kinh doanh mới, và vài sản phẩm skincare đang hợp da.

Sau bữa brunch, Ji-eun dành khoảng một tiếng cho chăm sóc da chuyên sâu tại một spa nhỏ, nơi không biển hiệu lớn, không tiếp thị rầm rộ. Chỉ có một căn phòng yên tĩnh tràn ngập mùi tinh dầu nhẹ và một liệu trình chăm da vừa đủ. Ở Seoul, những không gian như vậy xuất hiện khắp nơi. Người ta tới đây không phải để "lột xác" hay "biến hình", mà để đưa làn da trở về trạng thái tốt nhất của nó.

"Làn da khỏe mạnh bắt đầu từ sự thấu hiểu, không chỉ từ điều trị" - bác sĩ Min Arim tại Min&Min Dermatology & Aesthetic Clinic chia sẻ. "Chăm sóc da đúng nghĩa không nằm ở việc lựa chọn thuốc hay công nghệ laser, mà ở việc khôi phục sự cân bằng và sức bền tự nhiên của da từ bên trong. Đặc biệt với làn da nhạy cảm, quá trình tái tạo và chăm sóc nền tảng luôn cần được ưu tiên. Trước bất kỳ liệu trình nào, việc đo da và tư vấn cá nhân hóa luôn là bước đầu tiên."

K-Beauty Tips: Phần lớn các quán brunch quanh Gangnam Station mở cửa từ 10:00 - 11:00 sáng, và các studio làm đẹp nhận khách walk-in đến khoảng 18:00. Hãy sắp xếp lộ trình hợp lý để tận hưởng cả hai mà không vội vàng.

Chủ nhật, Ji-eun thường đi bộ ở Apgujeong - Cheongdam. Nơi đây có những khu phố mà ở đó, thời gian dường như trôi chậm hơn hẳn. Giữa những con đường rợp bóng cây quanh công viên Dosan và các cửa hàng thời trang cao cấp, khái niệm xa xỉ của Seoul hiện lên rất riêng: tự tin kín đáo và quyến rũ trầm lắng.

Gangnam được biết tới như là nơi bạn có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị xa xỉ kiểu Hàn. Con phố này vận hành theo nhịp riêng của nó. Sau buổi sáng bận rộn với các ngôi sao đến tạo kiểu hay những cô dâu book lịch chuẩn bị cho ngày trọng đại, không khí dịu lại vào cuối chiều. Du khách thích tìm đến khu này để vừa ngắm nhìn vừa thưởng thức điểm tâm chiều hoặc những bữa tối sang chảnh trong các trung tâm thương mại đa thương hiệu cao cấp.

Rồi chỉ vài phút đi bộ từ công viên Dosan là bạn đã có thể bước vào một trong những khu vực "ăn ảnh" nhất Seoul. Các flagship store tại đây định nghĩa lại khái niệm mua sắm, không chỉ là nơi bán hàng, mà là những không gian được tuyển chọn, nơi thời trang và nghệ thuật hòa quyện với nhau một cách tự nhiên. Du khách đi ngắm kính mắt như dạo bước trong phòng trưng bày, thưởng thức những món tráng miệng đẹp như tác phẩm sắp đặt, và gặp gỡ các nhà tạo mẫu trân trọng mái tóc như một tác phẩm nghệ thuật.

Cheongdam được coi là khu vực kết nối mảng làm đẹp một cách liền mạch với dòng chảy thời trang. Thay vì phòng khám da hay quầy mỹ phẩm, phần Gangnam này chú trọng vào việc thay đổi phong cách của bạn qua kiểu tóc, styling sao cho phù hợp với trang phục. Khái niệm K-beauty cũng từ đó được mở rộng thêm: không chỉ là skincare, mà còn là mái tóc, trang phục và thần thái. Các salon tóc ở Cheongdam giống như những xưởng sáng tạo, nơi kiểu tóc được thiết kế dựa trên cấu trúc khuôn mặt, lối sống và cá tính của khách hàng. Ji-eun không thay đổi kiểu tóc thường xuyên. Cô chỉ chỉnh lại form, giữ mái tóc khoẻ, dễ vào nếp. Với cô, đẹp không phải là mới mẻ, mà là sự ổn định từ việc được chăm sóc kỹ lưỡng.

Jana, stylist tại ADERE Beauty Lounge, chia sẻ những mẹo tạo kiểu nhanh cho các chuyến đi ngắn đến Seoul: "Với tóc nam, khi không sử dụng nhiều uốn hay nhuộm, một kiểu cắt chuẩn form, phù hợp với dáng đầu sẽ tạo khác biệt rất lớn. Vì vậy, tôi thường gợi ý những kiểu cắt gọn nhẹ từ các stylist chuyên làm tóc cho idol nam. Ngay cả với khách nữ, stylist vẫn có thể nhanh chóng tìm ra kiểu tóc phù hợp với cấu trúc đầu và chất tóc."

Buổi chiều Chủ nhật, khi ánh nắng dịu xuống, Ji-eun lúc này đã thật xinh đẹp, tràn đầy năng lượng, ngồi trong một quán cà phê nhìn ngắm đường phố. Người qua lại không vội. Ai cũng có vẻ đã sẵn sàng cho tuần mới, theo cách riêng của mình.

Nhìn lại một tuần của Ji-eun, không có khoảnh khắc nào thật sự "đặc biệt". Không spa xa xỉ, không liệu trình đắt đỏ, không có sự thay đổi ngoạn mục. Nhưng chính sự bình thường ấy tạo nên vẻ đẹp rất Seoul.

Làm đẹp ở Hàn Quốc không phải là một mục tiêu, mà là một trạng thái sống. K-beauty len vào buổi sáng đi làm, giờ nghỉ trưa, bữa tối muộn, cuối tuần chậm rãi. Nó tồn tại để nâng đỡ con người trong nhịp sống nhanh, chứ không tạo thêm áp lực. Có lẽ vì thế, khi rời Seoul, thứ người ta nhớ không chỉ là làn da đẹp hay mái tóc gọn gàng, mà là cảm giác: Ở thành phố này, người ta được phép chăm sóc bản thân một cách tử tế.