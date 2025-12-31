Tỏa tiệc vui, chill chất riêng cùng Bia Saigon Chill tại lễ hội Hozo City Tết Fest 2025

Năm nay, sự xuất hiện của Hozo City Tết Fest không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là một dấu ấn văn hóa định hình vị thế của một "Mega City" năng động. Đặc biệt, sự đồng hành của Bia Saigon Chill đã trở thành chất xúc tác hoàn hảo, biến lễ hội thành một bữa tiệc đa giác quan, nơi mỗi cá tính đều được tôn trọng và tỏa sáng.

Khi âm nhạc quốc tế giao thoa cùng Tết Việt đương đại

Trong lộ trình phát triển theo định hướng Mega City, TP.HCM liên tục khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa và sáng tạo hàng đầu khu vực. Sự ra đời của chuỗi lễ hội quy mô lớn chính là minh chứng rõ nét nhất. Năm nay, công chúng không khỏi hào hứng trước sự kết hợp đầy bất ngờ giữa hai mô hình: Hozo - Liên hoan âm nhạc quốc tế mang tinh thần hội nhập toàn cầu, và City Tết Fest - Thương hiệu lễ hội văn hóa đương đại đặc trưng mỗi dịp xuân về.

Sự cộng hưởng này nhằm mang đến Siêu lễ hội trải nghiệm văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật và cộng đồng Hozo City Tết Fest: diễn ra từ 27/12 đến 31/12/2025 với chủ đề City-maze-ing – muôn sắc bất ngờ", không chỉ mang đến những sân khấu âm nhạc đẳng cấp với dàn nghệ sĩ quốc tế và trong nước hùng hậu, mà còn mở ra một không gian sáng tạo hướng tới cộng đồng. Tại đây, những giá trị truyền thống của ngày Tết được làm mới bằng ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại, tạo nên một điểm đến giao lưu văn hóa độc đáo dành cho mọi thế hệ.

Trải nghiệm "Tỏa tiệc vui, chill chất riêng" cùng Bia Saigon Chill

Đến với mùa lễ hội cuối năm, Bia Saigon Chill mang đến những bữa tiệc "đậm chất chill" không chỉ được đo bằng độ hoành tráng của những trải nghiệm đa giác quan mà còn bởi độ "hợp rơ", sự đồng điệu giữa những người tham gia. Dù bất kể "gu" chill của bạn là gì, bạn cá tính ra sao thì cũng đều có thể hòa nhịp đồng điệu cùng cuộc vui.

Bia Saigon Chill đã định hình 3 sắc thái trải nghiệm độc đáo có sự xuất hiện của các idol đại diện. Fancy Chill đồng hành cùng Saabirose là biểu tượng phong cách hiện đại của mọi bữa tiệc. Những người thuộc hệ Fancy Chill xuất hiện như thể đang sải bước trên sàn runway, mang theo những trang phục ấn tượng, tạo hình "chuẩn trend" khiến ai cũng muốn nhập hội ngay lập tức. Lowkey Chill cùng Cody Nam Võ lại dành cho những người giữ vibe một cách tự nhiên nhất. Họ không cần tạo điểm nhấn rực rỡ mà dành cho mình một góc riêng để thưởng thức mọi trải nghiệm, chỉ khi đến lúc nâng ly "dzô", họ sẽ hòa nhịp ngay và chill hết mình chẳng kém cạnh bất kỳ ai.

Với riêng Hyper Chill khi lựa chọn đồng hành cùng Captain Boy sẽ biến hình thành những bậc thầy khuấy động không khí. Với nụ cười tươi vui và những chuyển động táo bạo, họ luôn đẩy năng lượng của đám đông lên mức cao nhất. Những người Hyper Chill không chỉ tham gia bữa tiệc mà họ chính là linh hồn của bữa tiệc đó. Có thể thấy, dù bạn lựa chọn phong cách nào, Bia Saigon Chill luôn có cách để bạn "tỏa tiệc vui" và tìm thấy sự đồng điệu đầy bất ngờ trong mọi bữa tiệc.

Nhịp cầu nối những "tần số" khác biệt

Mang theo 3 sắc thái "chill" độc đáo đó, tại khuôn viên của lễ hội, booth trải nghiệm của Bia Saigon Chill được thiết kế như một điểm hẹn để du khách cùng "Tỏa tiệc vui" đúng với nhịp sống sôi động, cùng nguồn năng lượng trẻ trung đặc trưng của Sài Gòn.

Tại khu vực Chill Bar, khách tham dự không chỉ được thưởng thức những lon Bia Saigon Chill mát lạnh mà còn tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm uống bia đặc biệt, giúp đánh thức mọi giác quan, mang lại cảm giác sảng khoái cực độ. Bên cạnh đó, tinh thần hiện đại của Sài Gòn được thể hiện qua các hoạt động tương tác thú vị. Nếu trải nghiệm game CHILL VIBE IN MUSIC cho phép bạn lựa chọn "chill vibe" để DJ trình diễn và thoải mái "chill" theo chất riêng, thì khu vực CHILL WITH KOL VIBE là nơi để "ghi lại" khoảnh khắc cùng idol thông qua Holobox tương tác. Hành trình này không chỉ mang đến niềm vui mà còn khơi dậy niềm tự hào về một Sài Gòn cởi mở, phóng khoáng và luôn nồng hậu chào đón mọi người dân từ khắp mọi nơi.

Thông qua chuỗi hoạt động tại Hozo City Tết Fest, Bia Saigon Chill mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực và sự thịnh vượng trong không khí lễ hội đa sắc màu. Đây là thời điểm tuyệt vời nhất để mọi người khép lại năm cũ và mở ra một chương mới tràn đầy năng lượng trong năm 2026.

Hãy đến ngay booth của Bia Saigon Chill từ ngày 27 đến 31 tháng 12 tại Công viên bờ sông để trải nghiệm mọi hoạt động và tham gia Chill Vibe Test để khám phá "chill vibe" riêng của bạn và cùng nhau tạo nên một bữa tiệc Tết "chill" rực rỡ nhất Sài Thành!

*Đã uống rượu bia – không lái xe

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia

*Uống rượu, bia có trách nhiệm

Đơn vị tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư T.P.G (Purpose.Ant)

Địa chỉ: 561A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh