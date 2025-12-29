Vietjet thông báo khẩn đến toàn bộ hành khách

Vừa mới đây, Vietjet đã phát đi thông báo khẩn gửi tới toàn bộ hành khách trong bối cảnh lượng người di chuyển bằng đường hàng không tăng đột biến tại nhiều sân bay nội địa trong khoảng thời gian này.

Theo ghi nhận, không khí tại các nhà ga những ngày gần đây đang trở nên căng thẳng hơn thường lệ khi dòng người đổ về sân bay ngày một đông, đặc biệt ở các điểm du lịch nổi tiếng. Từ thực tế này, Vietjet cho biết hiện nay các sân bay nội địa đang bước vào mùa cao điểm, trong đó sân bay Phú Quốc là một trong những điểm nóng khi lượng khách tăng mạnh, dẫn tới tình trạng quá tải cục bộ ở nhiều khung giờ. Để đảm bảo hành trình diễn ra thuận lợi, hạn chế trễ chuyến hoặc lỡ chuyến bay, hãng hàng không này đã đưa ra khuyến nghị cụ thể tới hành khách.

Cụ thể, Vietjet thông báo:

"Hiện tại các sân bay nội địa đang vào mùa cao điểm. Tình hình hành khách tại nhiều sân bay nội địa, đặc biệt là sân bay Phú Quốc, đang rất đông đúc. Để đảm bảo hành trình thuận lợi, Vietjet khuyến nghị quý khách:

- Ra sân bay sớm 3 tiếng so với giờ khởi hành.

- Check-in online trước qua app Vietjet hoặc website để tiết kiệm thời gian.

- Chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết và tuân thủ quy định an ninh, an toàn."

(Ảnh: Vietjet)

Khuyến cáo này được đánh giá là đặc biệt quan trọng trong thời điểm hiện tại, khi chỉ cần một khâu chậm trễ nhỏ trong quy trình làm thủ tục cũng có thể khiến hành khách rơi vào cảnh xếp hàng kéo dài, thậm chí không kịp giờ lên máy bay. Thực tế tại nhiều sân bay cho thấy, vào giờ cao điểm, khu vực check-in, soi chiếu an ninh và cửa ra tàu bay đều có thể xảy ra tình trạng quá tải.

Nguyên nhân chính của tình trạng này đến từ việc sắp bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, khiến nhu cầu đi lại, du lịch, về quê hay nghỉ dưỡng của người dân tăng mạnh. Bên cạnh đó, nhiều gia đình có xu hướng lựa chọn bay vào những khung giờ đẹp, giờ sáng sớm hoặc chiều tối, càng khiến lượng khách dồn vào cùng một thời điểm. Việc đến sân bay sớm 3 tiếng, như Vietjet khuyến nghị, được xem là giải pháp cần thiết để hành khách chủ động hơn, tránh tâm lý vội vàng, căng thẳng và hạn chế tối đa các tình huống phát sinh ngoài ý muốn.

Ngoài ra, check-in online cũng là một trong những cách hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực cho quầy thủ tục tại sân bay. Khi đã hoàn tất check-in trực tuyến, hành khách chỉ cần gửi hành lý (nếu có) và di chuyển thẳng tới khu vực soi chiếu an ninh, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi.

Vietjet cũng lưu ý hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, kiểm tra kỹ thông tin chuyến bay, cổng ra tàu bay và tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại đóng vai trò rất quan trọng trong mùa cao điểm, khi mọi khâu đều phải vận hành với cường độ cao.

(Ảnh: Châu Anh)

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại tiếp tục tăng mạnh trước và trong kỳ nghỉ lễ, thông báo khẩn từ Vietjet được xem như lời nhắc nhở kịp thời để hành khách chủ động hơn cho hành trình của mình. Việc chuẩn bị sớm, đi sớm và tuân thủ hướng dẫn không chỉ giúp mỗi cá nhân có chuyến bay suôn sẻ, mà còn góp phần giảm áp lực chung cho các sân bay trong giai đoạn cao điểm cuối năm.