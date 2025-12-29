Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, vì sao Sun World Ba Na Hills là lựa chọn hàng đầu?

Trước đây, Tết Dương lịch thường chỉ gói gọn trong một ngày nghỉ ngắn. Tuy nhiên, với phương án hoán đổi ngày làm việc giúp kỳ nghỉ năm nay kéo dài liên tục từ 1/1 đến 4/1, nhiều du khách tại Hà Nội và TP HCM có xu hướng lựa chọn những chuyến đi xa hơn. Thay vì vội vã, họ tìm đến các điểm đến có đủ thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng và hòa mình vào không khí năm mới trọn vẹn. Đà Nẵng và Bà Nà vì thế tiếp tục được nhắc tên như một lựa chọn quen mà vẫn mới.

Không khí lễ hội ngập tràn Sun World Ba Na Hills

Dịp này, hành trình lên đỉnh Bà Nà mở ra một thế giới cổ tích rực rỡ sắc màu, đúng tinh thần lễ hội cuối năm. Nổi bật là cây thông khổng lồ lung linh tại Quảng trường trước lâu đài Pop Mart – điểm check-in thu hút đông đảo du khách. Dạo bước trong Làng Pháp, du khách dễ dàng bắt gặp những đại cảnh trang trí đầy màu sắc như gia đình sóc vui nhộn, quả châu đỏ khổng lồ hay những con phố rực sáng ánh đèn, tạo nên không gian mang đậm hơi thở châu Âu mùa lễ hội.

Chiếc "hộp bí mật" mang tên After Glow đang chờ đón du khách dịp Tết Dương lịch này

Không khí trên đỉnh núi Chúa còn thêm sôi động với các show nghệ thuật quốc tế diễn ra xuyên suốt ngày đêm. Nổi bật là show cabaret 18 + "After Glow" tại Secret Box (nhà hàng Beer Plaza) với hai khung giờ biểu diễn mỗi ngày, hay show diễn Malambo đầy cuốn hút của các vũ công quốc tế. Song song đó là hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực thế giới đỉnh cao hay được vui chơi thỏa thích với thế giới trò chơi siêu hấp dẫn như: Tháp rơi tự do, máng trượt tốc độ, leo núi trong nhà tại Fantasy Park hay các rạp chiếu phim 3D, 4D, 5D tại Lâu đài Mặt trăng…

Những show diễn mùa hè sẽ quay trở lại với du khách tại Sun World Ba Na Hills

Ngoài ra, nhiều du khách cũng lựa chọn ghé thăm Không gian trưng này nghệ thuật Lân Sư Rồng Việt Nam nằm trong khu nhà ga Hội An để khám phá nghệ thuật Lân Sư Rồng của cả ba miền Bắc – Trung – Nam, hiểu thêm về những giá trị văn hóa truyền thống, gửi gắm mong ước bình an, thịnh vượng cho năm mới.

Bảo tàng Lân Sư Rồng tại Sun World Ba Na Hills xứng đáng là điểm đến không thể bỏ lỡ tại Đà Nẵng

Một điểm cộng đáng chú ý khác của Bà Nà trong dịp này là trải nghiệm du lịch thông minh mới với Bản đồ số tích hợp trên ứng dụng Sun Paradise Land. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, du khách có thể chủ động khám phá hơn 100 điểm vui chơi, ẩm thực, check-in trên đỉnh núi, xác định rõ từng khu vực, tìm đường di chuyển chi tiết và định vị thời gian thực mượt mà, không lo lạc lối giữa không gian rộng lớn của "xứ sở thần tiên". Việc đặt vé online qua ứng dụng cũng giúp du khách tiết kiệm thời gian và tận hưởng thêm các ưu đãi dành cho thành viên mới trong dịp đầu năm.

Những tiểu cảnh mới lạ cho du khách vô vàn góc "check-in"

Chưa dừng lại trên đỉnh núi, hành trình trải nghiệm "Bà Nà phiên bản đặc biệt" còn tiếp tục xuống phố tại Cheer Fest – Lễ hội năm mới của Đà Nẵng, diễn ra từ 30/12 đến 3/1 tại Công viên bờ Đông Cầu Rồng. Trong không gian lễ hội sôi động mỗi tối, Bà Nà phục vụ du khách bia tươi thủ công Sun KraftBeer, kết hợp các hoạt động ẩm thực BBQ, xúc xích Bà Nà, hoạt náo cùng mascot "vua bia" và những màn trình diễn Malambo, flashmob handclap đầy cuốn hút ngay trong ngày khai mạc.

Với kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài hiếm có, Sun World Ba Na Hills mang đến một hành trình đón năm mới trọn vẹn, vui tươi và nhiều cảm hứng cho du khách trong những ngày đầu năm.