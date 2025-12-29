Khách Tây bật dậy giữa đêm, khóc nức nở vì thấy 1 chuyện xảy ra với người bán bánh bao ở Việt Nam

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, khi mọi thứ xung quanh còn chìm trong giấc ngủ, một vị khách Tây bỗng bật dậy trên giường, nước mắt tuôn rơi không kìm được. Anh khóc nức nở như vừa trải qua một mất mát lớn. Nhưng điều khiến chính anh cũng thấy khó hiểu là: đó chỉ là… một giấc mơ - một giấc mơ về Việt Nam.

Trong giấc mơ ấy, người đàn ông bất ngờ thấy 1 điều xảy ra với người bán bánh bao ở Việt Nam. Anh viết: "Khi bạn nằm mơ thấy ông bán bánh bao mất"...

(Nguồn: @orionvuong)

Khi tỉnh dậy, vị khách Tây vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc. Anh vừa khóc vừa vô thức lặp lại tiếng rao quen thuộc bằng giọng nghẹn ngào: "Bánh bao, bánh bao nóng hổi thơm ngon đây…". Một câu nói tưởng như rất bình thường với người Việt, nhưng với anh lúc ấy lại là sự thương xót và luyến tiếc vô cùng - dù chỉ là một giấc mơ.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng khiến nhiều người Việt vừa thương vừa buồn cười trước giấc mơ của vị khách Tây. Bánh bao với người Việt đã quá quen thuộc, đôi khi chỉ là món ăn lót dạ buổi tối, mua vội trên đường về nhà. Nhưng với không ít du khách nước ngoài, đó lại là một phần ký ức rất riêng về Việt Nam: là mùi bột mì nóng hổi quyện cùng nhân thịt, là làn khói bốc lên nghi ngút, và đặc biệt nhất chính là tiếng rao vang giữa phố xá yên tĩnh buổi sáng - thứ âm thanh không có trong bất kỳ cuốn sách du lịch nào.

Thực tế, không phải lần đầu tiên khách Tây bày tỏ tình cảm đặc biệt với bánh bao Việt Nam. Trên mạng xã hội từng có không ít bài viết, vlog chia sẻ về việc du khách nước ngoài tìm bằng được những chiếc bánh bao bán rong, với tiếng rao quen thuộc. Thậm chí, "bánh bao đây" còn trở thành một trend của du khách nước ngoài, khi họ tới Việt Nam là phải thử bằng được.

(Nguồn: @kyyintheskyyy)

(Ảnh chụp màn hình TikTok)

Với vị khách Tây trong câu chuyện này cũng vậy. Người bán bánh bao trong mơ không chỉ là một người bán đồ ăn, mà là hình ảnh đại diện cho những ngày tháng anh từng gắn bó với Việt Nam - nơi con người gần gũi, đời sống mộc mạc và những điều nhỏ bé lại dễ dàng chạm tới cảm xúc.

Giấc mơ kết thúc, người bán bánh bao ngoài đời thực vẫn khỏe mạnh, vẫn ngày ngày đẩy xe ra phố, vẫn cất tiếng rao quen thuộc. Nhưng dư âm của giấc mơ ấy thì còn đọng lại và nó nhắc người ta rằng, đôi khi Việt Nam đi vào lòng du khách không phải bằng những danh thắng nổi tiếng, mà bằng một chiếc bánh bao nóng trong đêm, và một tiếng rao giản dị đủ khiến ai đó bật khóc giữa giấc ngủ vì sợ… mất đi.