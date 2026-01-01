"Tỏa sắc gắn kết": Bia Saigon Lager mang đến Hozo City Tết Fest trải nghiệm văn hóa nhiều vùng miền

Tinh thần cởi mở Sài Gòn trong lễ hội văn hóa đương đại

Lấy cảm hứng từ Sài Gòn - Thành phố nhộn nhịp luôn chào đón con người từ nhiều vùng miền cùng những bản sắc văn hóa khác nhau, nơi truyền thống giao thoa cùng đổi mới, nơi những giá trị văn hóa quen thuộc được thổi vào hơi thở hiện đại, cởi mở và đầy năng lượng kết nối. Hozo City Tết Festvới chủ đề "CITY-MAZE-ING - Muôn sắc bất ngờ" ngày càng thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo người dân.

Sân khấu HOZO City Tết Fest thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ

Là một thương hiệu biểu tượng, hiện thân cho tinh thần Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng qua nhiều thế hệ, Bia Saigon Lager đã chọn lễ hội HOZO City Tết Fest để cùng lan tỏa thông điệp Tết 2026. Năm nay, Bia Saigon Lager mong muốn lan tỏa tinh thần cởi mở và gắn kết không phân biệt vùng miền. Nơi mỗi khác biệt về văn hoá đều được kết nối bằng những khoảnh khắc sẻ chia rất đỗi đời thường.

Lon bia khổng lồ "tỏa sắc gắn kết"

Nổi bật giữa không gian lễ hội là booth Bia Saigon Lager với thiết kế lon bia Saigon Lager khổng lồ, phần thân được bao quanh bởi màn hình LED 360 độ ấn tượng. Không chỉ thu hút về mặt thị giác, booth còn là nơi hiện thực hóa trọn vẹn tinh thần "Tỏa sắc gắn kết", chào đón tất cả mọi người, mọi nền văn hóa Việt Nam cùng hòa mình vào niềm vui chung.

Lon Bia Saigon Lager Khổng Lồ với biểu tượng văn hóa, truyền thống nhiều vùng miền

Một đô thị Sài Gòn sôi động là nơi người ta dễ dàng bắt gặp những lời mời rất thân quen:"Vô đây ngồi một chút", "Dzô một cái cho vui", "Ăn một miếng đi", "Lên hát một bài nè"… Chính những lời mời thân thương này đã được Bia Saigon Lager chuyển hoá thành các thử thách tương tác hấp dẫn.

Hàng nghìn lượt du khách đã tham gia trải nghiệm thực tế tại booth với loạt thao tác đơn gian: Check-in, mua một lon Bia Saigon Lager mát lạnh để có cơ hội tham gia trò chơi. Những thử thách như "Dzô 1 Cái" yêu cầu người chơi phải đồng thanh "1.2.3 dô" vào máy đo decibel (độ lớn âm thanh) để âm lượng vượt qua mức quy định thì thành công, thử thách đã tạo nên tiếng cười và sự đồng điệu bùng nổ. Hay trò chơi "Hát 1 bài" yêu cầu người chơi điền từ còn thiếu vào lời bài hát Tết hoặc ca khúc đặc trưng của một vùng miền, không chỉ là trò chơi để kiểm tra kiến thức mà còn giúp khơi gợi tinh thần tìm hiểu văn hoá Việt âm đầy thú vị.

Các câu đố thú vị lấy cảm hứng từ lời mời của người Việt nhiều vùng miền trong dịp Tết

Chỉ sau 3 ngày diễn ra sự kiện (từ 27 - 29/12), khu vực Bia Saigon Lager đã chứng kiến lượng khách tham gia đông đảo. Không khí tại booth luôn sôi động, người chơi xếp hàng để thử sức, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ từ sự kết hợp giữa văn hóa, công nghệ và giải thưởng lớn. Rất nhiều người đã cùng "Tỏa sắc gắn kết" và rinh về những phần quà giá trị. Chị Lan Anh (28 tuổi) hào hứng chia sẻ sau khi nhận được Vé Trải nghiệm Khu Michelin: "Tôi không ngờ trò chơi trên lon bia lại thú vị đến vậy, không chỉ đơn thuần là chơi game mà còn biết thêm về cách người dân các vùng miền khác nhau chào đón nhau. Đặc biệt hơn, tôi còn trúng Vé vào khu Bia Saigon Special Michelin. Quá tuyệt vời!"

Một nhóm sinh viên từ Hà Nội vào Sài Gòn du lịch cũng phấn khởi sau khi hoàn thành thử thách "Dzô 1 Cái": "Đến đây mới thấy không khí Tết Sài Gòn thật sự cởi mở và gắn kết. Trò chơi rất vui và quà tặng thì quá hấp dẫn! Cả nhóm chúng tôi đều đã nhận được những lon Bia Saigon Lager mát lạnh!"

Khu vực của Bia Saigon Lager luôn đông đúc khán giả đến tham gia tương tác

Điều khiến sự kiện trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết chính là cơ hội săn quà khủng vẫn đang diễn ra đến ngày 31/12/2025. Bia Saigon Lager trao tặng những phần quà như iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, vé trải nghiệm khu Bia Saigon Special Michelin, Vé Fanzone Hozo City Tết Fest xem các nghệ sĩ hàng đầu biểu diễn, và hàng ngàn lon Bia Saigon Lager mát lạnh để giải nhiệt lễ hội.

Với hàng trăm lượt tham gia và nhiều phần quà đã được trao tay, tất cả góp phần biến thông điệp "Tỏa sắc gắn kết" của Bia Saigon Lager trở thành trải nghiệm thực tế, chạm đến cảm xúc người tham dự. Hãy nhanh chóng đến không gian của Bia Saigon Lager tại Hozo City Tết Fest từ ngày 27 đến 31 tháng 12 tại công viên bờ sông Sài Gòn để tham gia trò chơi trên lon bia khổng lồ, cảm nhận tinh thần Sài Gòn cởi mở và không bỏ lỡ cơ hội rinh về những quà tặng giá trị.

*Đã uống rượu bia – không lái xe

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia

*Uống rượu, bia có trách nhiệm

Đơn vị tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư T.P.G (Purpose.Ant)

Địa chỉ: 561A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh