Vượt qua Brazil và Tây Ban Nha, Việt Nam bất ngờ lọt top 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới

Việt Nam bất ngờ lọt top 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới

Việt Nam vừa được xướng tên trong top 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới mùa 2025–2026 do Time Out bình chọn. Đây là một kết quả gây nhiều bất ngờ với giới quan sát du lịch quốc tế. Đáng chú ý, Việt Nam đã vượt qua hàng loạt điểm đến vốn rất quen thuộc với du khách mùa đông như Brazil, Tây Ban Nha, Nam Phi hay Colombia để góp mặt trong danh sách năm nay.

Trong bảng xếp hạng vốn quy tụ nhiều quốc gia nổi tiếng với nắng ấm, biển xanh và hạ tầng du lịch phát triển, sự xuất hiện của Việt Nam được Time Out đánh giá là một lựa chọn khác biệt. Không phải tuyết trắng hay những khu nghỉ dưỡng xa hoa, Việt Nam chinh phục du khách mùa đông bằng một tổng hòa hài hòa giữa khí hậu dễ chịu, cảnh quan đa dạng, ẩm thực đặc sắc và chiều sâu văn hóa là những yếu tố ngày càng được ưu tiên trong xu hướng du lịch hậu đại dịch.

Việt Nam vừa được xướng tên trong top 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới mùa 2025–2026 do Time Out bình chọn. (Ảnh: Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An)

Theo Time Out, mùa đông Việt Nam không mang tính cực đoan như ở châu Âu hay Bắc Mỹ, cũng không quá nóng như nhiều quốc gia nhiệt đới khác. Đây là khoảng thời gian chuyển mùa nhẹ nhàng, khi thiên nhiên và nhịp sống cùng chậm lại, tạo điều kiện lý tưởng cho những chuyến đi mang tính khám phá và trải nghiệm.

Miền Bắc bước vào giai đoạn se lạnh vừa đủ. Những buổi sáng sớm phủ sương ở Hà Nội, cái lạnh nhẹ trên các con phố cổ hay không khí bảng lảng ở vùng núi phía Bắc mang lại cảm giác rất điện ảnh với du khách quốc tế. Time Out nhận định, chính kiểu mùa đông này khiến du khách dễ hòa nhập, không bị sốc nhiệt hay phải chuẩn bị quá nhiều trang phục chuyên dụng.

Trong khi đó, miền Trung và miền Nam vẫn duy trì nắng ấm ổn định. Thời tiết khô ráo giúp các hoạt động nghỉ dưỡng biển, tham quan di sản và du lịch sinh thái diễn ra thuận lợi. Sự phân tầng khí hậu rõ rệt cho phép du khách chỉ cần chọn Việt Nam nhưng có thể trải nghiệm nhiều sắc thái mùa đông khác nhau là điều mà không phải quốc gia nào trong top 20 cũng làm được.

Ẩm thực mùa đông – lợi thế cạnh tranh khó sao chép

Một trong những lý do quan trọng giúp Việt Nam vượt qua Brazil, Tây Ban Nha hay Colombia, theo Time Out, chính là ẩm thực mùa đông. Khi thời tiết se lạnh, những món ăn nóng hổi của Việt Nam phát huy trọn vẹn sức hấp dẫn, không chỉ ở hương vị mà còn ở câu chuyện văn hóa phía sau.

Một trong những lý do quan trọng giúp Việt Nam vượt qua Brazil, Tây Ban Nha hay Colombia, theo Time Out, chính là ẩm thực mùa đông. (Ảnh: Sigo)

Phở, bún, các món lẩu, cháo, chè nóng hay trà thảo mộc được Time Out nhắc tới như những trải nghiệm "đơn giản nhưng khó quên". Với du khách quốc tế, việc ngồi trong một quán ăn nhỏ, hít hà làn khói bốc lên từ tô phở giữa tiết trời lạnh nhẹ mang lại cảm giác gần gũi và chân thực là khác biệt rõ rệt so với những bữa ăn mang tính du lịch hóa ở nhiều điểm đến nổi tiếng khác.

Ẩm thực mùa đông Việt Nam, theo đánh giá của Time Out, không chỉ để ăn mà còn để "hiểu" về nhịp sống, thói quen sinh hoạt và văn hóa bản địa. Đây là yếu tố giúp Việt Nam tạo dấu ấn bền vững, thay vì chỉ gây tò mò nhất thời.

Văn hóa cuối năm và không khí chuẩn bị Tết

Bên cạnh ẩm thực, mùa đông cũng là thời điểm văn hóa Việt Nam bộc lộ rõ nét nhất. Du khách đến Việt Nam vào cuối năm có cơ hội quan sát đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và không khí chuẩn bị Tết là một trải nghiệm mà Time Out cho rằng "khó có thể tái hiện trọn vẹn" ở nhiều quốc gia khác.

Bên cạnh ẩm thực, mùa đông cũng là thời điểm văn hóa Việt Nam bộc lộ rõ nét nhất. (Ảnh: Sigo)

Các lễ hội truyền thống, phong tục cuối năm, những phiên chợ Tết hay nhịp sống chậm rãi trước thềm năm mới mang lại cho du khách cảm giác được "sống cùng người địa phương", thay vì chỉ là người tham quan. Chính chiều sâu văn hóa này được Time Out xem là lợi thế giúp Việt Nam nổi bật trong cuộc cạnh tranh với các điểm đến quen thuộc ở châu Âu, châu Phi hay Nam Mỹ.

Những điểm đến được gợi ý cho du lịch mùa đông

Trong các phân tích về Việt Nam, báo chí quốc tế thường nhắc tới nhiều điểm đến phù hợp cho du lịch mùa đông. Hà Nội được xem là lựa chọn tiêu biểu nhờ thời tiết dễ chịu, không khí trầm lắng và bề dày văn hóa. Sa Pa và Hà Giang tiếp tục thu hút du khách bởi cảnh quan núi non, sương mù và những cung đường trekking giàu tính trải nghiệm.

Sa Pa và Hà Giang tiếp tục thu hút du khách bởi cảnh quan núi non, sương mù và những cung đường trekking giàu tính trải nghiệm. (Ảnh: PYS Travel)

Miền Trung nổi bật với Hội An, Huế và dải bờ biển từ Đà Nẵng trở vào phía Nam vốn là nơi nắng dịu, biển êm và di sản văn hóa tạo nên sự kết hợp hài hòa. Ở miền Nam, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, du khách quốc tế tìm thấy một mùa đông rất khác: không lạnh, không ồn ào, mà thư thả với sông nước, miệt vườn và nhịp sống chậm.

Báo chí nước ngoài nhìn nhận mùa đông Việt Nam ra sao?

Không chỉ Time Out, nhiều trang du lịch quốc tế trong những năm gần đây cũng nhắc tới Việt Nam như một điểm đến mùa đông đáng chú ý. Các bài viết thường nhấn mạnh rằng Việt Nam đang dần thoát khỏi hình ảnh điểm đến "chỉ hợp mùa hè", để trở thành lựa chọn quanh năm cho du khách quốc tế.

Theo nhận định của nhiều cây bút du lịch nước ngoài, mùa đông là thời điểm Việt Nam thể hiện rõ nhất sự cân bằng giữa thiên nhiên, con người và nhịp sống vốn là yếu tố ngày càng được du khách toàn cầu coi trọng sau những biến động lớn của ngành du lịch thế giới.

Không chỉ là điểm đến mùa hè quen thuộc, Việt Nam đang dần được nhìn nhận như một lựa chọn linh hoạt, phù hợp với nhiều thời điểm trong năm. (Ảnh: VietJet Air)

Cơ hội khẳng định vị thế điểm đến quanh năm

Việc vượt qua Brazil, Tây Ban Nha, Nam Phi và Colombia để lọt top 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới 2025–2026 cho thấy Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để củng cố vị thế trên bản đồ du lịch toàn cầu. Không chỉ là điểm đến mùa hè quen thuộc, Việt Nam đang dần được nhìn nhận như một lựa chọn linh hoạt, phù hợp với nhiều thời điểm trong năm.

Theo Time Out, trong bối cảnh du lịch thế giới đang tái cấu trúc theo hướng bền vững và trải nghiệm có chiều sâu, những quốc gia sở hữu sự đa dạng về khí hậu, văn hóa và ẩm thực như Việt Nam sẽ ngày càng có lợi thế. Việc xuất hiện trong bảng xếp hạng uy tín lần này không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu, mà còn là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng trong chiến lược phát triển du lịch dài hạn, hướng tới trải nghiệm quanh năm thay vì phụ thuộc vào một mùa cao điểm duy nhất.