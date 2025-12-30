Ngôi đền cổ giữa lòng Hà Nội thành điểm check-in 'bí mật' của giới trẻ

Hải Anh (phường Cầu Giấy) chia sẻ, cô tình cờ thấy hình ảnh đền Voi Phục trên mạng xã hội và ấn tượng với vẻ đẹp cổ kính, khác lạ nên quyết định đến chụp ảnh. “Không gian ở đây rất yên tĩnh, lại ít người biết, chụp hình khá thoải mái”, Hải Anh nói.